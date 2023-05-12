https://ria.ru/20230512/boykot-1871394109.html

The Spectator: Запад переоценил себя, пытаясь устроить бойкот России

The Spectator: Запад переоценил себя, пытаясь устроить бойкот России - РИА Новости, 12.05.2023

The Spectator: Запад переоценил себя, пытаясь устроить бойкот России

Западная стратегия экономической войны с Москвой обречена на провал из-за переориентации российской экономики и несогласия других игроков, пишет издание The... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:01

2023-05-12T18:01

2023-05-12T18:17

экономика

spectator

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

сша

в мире

китай

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западная стратегия экономической войны с Москвой обречена на провал из-за переориентации российской экономики и несогласия других игроков, пишет издание The Spectator.Однако, пока Европа стремилась к экономической войне, остальной мир этого не хотел, отметили журналисты. Статистика наглядно иллюстрирует этот просчет: в 2022 году Международный валютный фонд констатировал спад российского ВВП всего лишь на 2,1 процента, а в 2023-м прогнозирует его рост на 0,7 процента.Согласно приведенной изданием информации, в 2020 году на долю Москвы приходилось 39 процентов газа и 23 процента импорта нефти Евросоюза. В третьем квартале 2022 года эти показатели снизились до 15 процентов и 14 процентов соответственно. "Однако эти цифры не отражают масштабы неспособности Запада нанести ущерб российской экономике", — пишет The Spectator, отмечая, что Россия не только не потеряла европейский рынок, но и быстро нарастила поставки в Китай и Индию.Эксперты считают, что "преувеличенное чувство собственного влияния" загнало США и ЕС в собственную ловушку и заставило расплачиваться. "Запад глубоко ошибается, если считает, что сможет в будущем воевать исключительно экономическими средствами, без бомб и пуль", — подытожили журналисты.

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1870925627.html

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экономика, spectator, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, сша, в мире, китай, индия