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The Spectator: Запад переоценил себя, пытаясь устроить бойкот России - РИА Новости, 12.05.2023
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18:01 12.05.2023 (обновлено: 18:17 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/boykot-1871394109.html
The Spectator: Запад переоценил себя, пытаясь устроить бойкот России
The Spectator: Запад переоценил себя, пытаясь устроить бойкот России - РИА Новости, 12.05.2023
The Spectator: Запад переоценил себя, пытаясь устроить бойкот России
Западная стратегия экономической войны с Москвой обречена на провал из-за переориентации российской экономики и несогласия других игроков, пишет издание The... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:01
2023-05-12T18:17
экономика
spectator
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
сша
в мире
китай
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западная стратегия экономической войны с Москвой обречена на провал из-за переориентации российской экономики и несогласия других игроков, пишет издание The Spectator.Однако, пока Европа стремилась к экономической войне, остальной мир этого не хотел, отметили журналисты. Статистика наглядно иллюстрирует этот просчет: в 2022 году Международный валютный фонд констатировал спад российского ВВП всего лишь на 2,1 процента, а в 2023-м прогнозирует его рост на 0,7 процента.Согласно приведенной изданием информации, в 2020 году на долю Москвы приходилось 39 процентов газа и 23 процента импорта нефти Евросоюза. В третьем квартале 2022 года эти показатели снизились до 15 процентов и 14 процентов соответственно. "Однако эти цифры не отражают масштабы неспособности Запада нанести ущерб российской экономике", — пишет The Spectator, отмечая, что Россия не только не потеряла европейский рынок, но и быстро нарастила поставки в Китай и Индию.Эксперты считают, что "преувеличенное чувство собственного влияния" загнало США и ЕС в собственную ловушку и заставило расплачиваться. "Запад глубоко ошибается, если считает, что сможет в будущем воевать исключительно экономическими средствами, без бомб и пуль", — подытожили журналисты.
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экономика, spectator, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, сша, в мире, китай, индия
Экономика, Spectator, Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия, США, В мире, Китай, Индия
The Spectator: Запад переоценил себя, пытаясь устроить бойкот России

The Spectator: план Запада о капитуляции России провалился из-за несогласия других стран

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovГазопровод, Россия
Газопровод, Россия - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Газопровод, Россия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западная стратегия экономической войны с Москвой обречена на провал из-за переориентации российской экономики и несогласия других игроков, пишет издание The Spectator.
«
"США и их союзники планировали почти полностью отрезать Россию от всего импорта и экспорта с помощью санкций и бойкотов. Согласно этой тактике, Москва должна была капитулировать от разорения", — говорится в публикации.
Однако, пока Европа стремилась к экономической войне, остальной мир этого не хотел, отметили журналисты. Статистика наглядно иллюстрирует этот просчет: в 2022 году Международный валютный фонд констатировал спад российского ВВП всего лишь на 2,1 процента, а в 2023-м прогнозирует его рост на 0,7 процента.
Согласно приведенной изданием информации, в 2020 году на долю Москвы приходилось 39 процентов газа и 23 процента импорта нефти Евросоюза. В третьем квартале 2022 года эти показатели снизились до 15 процентов и 14 процентов соответственно.
"Однако эти цифры не отражают масштабы неспособности Запада нанести ущерб российской экономике", — пишет The Spectator, отмечая, что Россия не только не потеряла европейский рынок, но и быстро нарастила поставки в Китай и Индию.
Эксперты считают, что "преувеличенное чувство собственного влияния" загнало США и ЕС в собственную ловушку и заставило расплачиваться. "Запад глубоко ошибается, если считает, что сможет в будущем воевать исключительно экономическими средствами, без бомб и пуль", — подытожили журналисты.
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