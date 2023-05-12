https://ria.ru/20230512/borrel-1871437059.html
Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине
Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине - РИА Новости, 12.05.2023
Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом из-за разногласий по ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:00
2023-05-12T22:00
2023-05-12T22:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом из-за разногласий по ситуации вокруг Украины. "Что касается Украины, то отношения ЕС и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не будет подталкивать Россию к выходу из Украины", - сказал Боррель на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС. "Мы призываем Китай… сыграть конструктивную роль для достижения справедливого мира", - добавил он. Боррель также назвал несбалансированные торговые отношения с Китаем другой важной проблемой в отношениях, которая должна быть исправлена. "У нас есть проблемы с экономической безопасностью, наши торговые отношения несбалансированы", - сказал глава дипломатии ЕС. Он добавил, что Евросоюзу необходимо избегать зависимости от Китая в ключевых секторах экономики. "Чтобы исключить риски, необходимо проделать большую работу. Пересмотр наших экономических отношений с Китаем займет много времени", - сказал Боррель. Он также сообщил, что ЕС продолжает выступать за сохранение статус-кво на Тайване. "Мы хотим поддерживать статус-кво и способствовать деэскалации в Тайваньском проливе, который очень важен для мировой торговли и для нас в особенности", - сказал Боррель. В пятницу главы МИД ЕС обсуждали в Стокгольме общую стратегию в отношениях с Китаем. Внешнеполитическая служба ЕС подготовила специальный доклад, который будет дополнен по итогам дискуссии и представлен на одном из предстоящих саммитов лидерам ЕС.
https://ria.ru/20230427/krizis-1868072101.html
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в мире, китай, жозеп боррель, украина, евросоюз
В мире, Китай, Жозеп Боррель, Украина, Евросоюз
Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине
Боррель пригрозил КНР ухудшением отношений с ЕС из-за разногласий по ситуации на Украины
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом из-за разногласий по ситуации вокруг Украины.
"Что касается Украины, то отношения ЕС
и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не будет подталкивать Россию
к выходу из Украины", - сказал Боррель на пресс-конференции в Стокгольме
по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.
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"Мы призываем Китай… сыграть конструктивную роль для достижения справедливого мира", - добавил он.
Боррель также назвал несбалансированные торговые отношения с Китаем другой важной проблемой в отношениях, которая должна быть исправлена. "У нас есть проблемы с экономической безопасностью, наши торговые отношения несбалансированы", - сказал глава дипломатии ЕС.
Он добавил, что Евросоюзу необходимо избегать зависимости от Китая в ключевых секторах экономики. "Чтобы исключить риски, необходимо проделать большую работу. Пересмотр наших экономических отношений с Китаем займет много времени", - сказал Боррель.
Он также сообщил, что ЕС продолжает выступать за сохранение статус-кво на Тайване
.
"Мы хотим поддерживать статус-кво и способствовать деэскалации в Тайваньском проливе, который очень важен для мировой торговли и для нас в особенности", - сказал Боррель.
В пятницу главы МИД ЕС обсуждали в Стокгольме общую стратегию в отношениях с Китаем. Внешнеполитическая служба ЕС подготовила специальный доклад, который будет дополнен по итогам дискуссии и представлен на одном из предстоящих саммитов лидерам ЕС.
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