https://ria.ru/20230512/borrel-1871437059.html

Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине

Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине - РИА Новости, 12.05.2023

Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом из-за разногласий по ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T22:00

2023-05-12T22:00

2023-05-12T22:00

в мире

китай

жозеп боррель

украина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом из-за разногласий по ситуации вокруг Украины. "Что касается Украины, то отношения ЕС и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не будет подталкивать Россию к выходу из Украины", - сказал Боррель на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС. "Мы призываем Китай… сыграть конструктивную роль для достижения справедливого мира", - добавил он. Боррель также назвал несбалансированные торговые отношения с Китаем другой важной проблемой в отношениях, которая должна быть исправлена. "У нас есть проблемы с экономической безопасностью, наши торговые отношения несбалансированы", - сказал глава дипломатии ЕС. Он добавил, что Евросоюзу необходимо избегать зависимости от Китая в ключевых секторах экономики. "Чтобы исключить риски, необходимо проделать большую работу. Пересмотр наших экономических отношений с Китаем займет много времени", - сказал Боррель. Он также сообщил, что ЕС продолжает выступать за сохранение статус-кво на Тайване. "Мы хотим поддерживать статус-кво и способствовать деэскалации в Тайваньском проливе, который очень важен для мировой торговли и для нас в особенности", - сказал Боррель. В пятницу главы МИД ЕС обсуждали в Стокгольме общую стратегию в отношениях с Китаем. Внешнеполитическая служба ЕС подготовила специальный доклад, который будет дополнен по итогам дискуссии и представлен на одном из предстоящих саммитов лидерам ЕС.

https://ria.ru/20230427/krizis-1868072101.html

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870407869.html

китай

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в мире, китай, жозеп боррель, украина, евросоюз