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В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:46 12.05.2023 (обновлено: 18:23 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/boguslaev-1871360319.html
В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных
В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных - РИА Новости, 12.05.2023
В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных
Киев хочет обменять бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных, сообщил советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:46
2023-05-12T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вячеслав богуслаев
мотор сич
михаил подоляк
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Киев хочет обменять бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию 24tv.По его мнению, Богуслаев должен получить "максимально жесткий уголовный приговор". В четверг адвокат Руслан Волынец подтвердил информацию, что Богуслаев написал письмо в офис Зеленского с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья. Пока власти не ответили на это предложение.В минувшем октябре СБУ сообщила о задержании Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия "Мотор Сич". Их подозревают в коллаборационизме и "пособничестве государству-агрессору".Служба безопасности Украины утверждает, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".В российской госкорпорации подчеркнули, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.
https://ria.ru/20230328/vertolet-1861162307.html
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в мире, украина, вячеслав богуслаев, мотор сич, михаил подоляк, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ростех, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вячеслав Богуслаев, Мотор Сич, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Ростех, Киев
В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных

Подоляк предложил обменять экс-главу завода "Мотор Сич" Богуслаева на тысячу пленных

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВячеслав Богуслаев
Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Киев хочет обменять бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию 24tv.
«
"Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы. Таких "махровых" коллаборантов можем использовать, если нужно будет забрать своих ребят в большом количестве", — заявил чиновник.
По его мнению, Богуслаев должен получить "максимально жесткий уголовный приговор".
В четверг адвокат Руслан Волынец подтвердил информацию, что Богуслаев написал письмо в офис Зеленского с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья. Пока власти не ответили на это предложение.
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В минувшем октябре СБУ сообщила о задержании Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия "Мотор Сич". Их подозревают в коллаборационизме и "пособничестве государству-агрессору".
Служба безопасности Украины утверждает, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".
В российской госкорпорации подчеркнули, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВячеслав БогуслаевМотор СичМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийРостехКиев
 
 
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