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В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных
В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных - РИА Новости, 12.05.2023
В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных
Киев хочет обменять бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных, сообщил советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:46
2023-05-12T16:46
2023-05-12T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вячеслав богуслаев
мотор сич
михаил подоляк
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Киев хочет обменять бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию 24tv.По его мнению, Богуслаев должен получить "максимально жесткий уголовный приговор". В четверг адвокат Руслан Волынец подтвердил информацию, что Богуслаев написал письмо в офис Зеленского с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья. Пока власти не ответили на это предложение.В минувшем октябре СБУ сообщила о задержании Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия "Мотор Сич". Их подозревают в коллаборационизме и "пособничестве государству-агрессору".Служба безопасности Украины утверждает, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".В российской госкорпорации подчеркнули, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.
https://ria.ru/20230328/vertolet-1861162307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных
Подоляк предложил обменять экс-главу завода "Мотор Сич" Богуслаева на тысячу пленных