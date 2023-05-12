https://ria.ru/20230512/boguslaev-1871360319.html

В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных

В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных - РИА Новости, 12.05.2023

В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных

Киев хочет обменять бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных, сообщил советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:46

2023-05-12T16:46

2023-05-12T18:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вячеслав богуслаев

мотор сич

михаил подоляк

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Киев хочет обменять бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию 24tv.По его мнению, Богуслаев должен получить "максимально жесткий уголовный приговор". В четверг адвокат Руслан Волынец подтвердил информацию, что Богуслаев написал письмо в офис Зеленского с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья. Пока власти не ответили на это предложение.В минувшем октябре СБУ сообщила о задержании Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия "Мотор Сич". Их подозревают в коллаборационизме и "пособничестве государству-агрессору".Служба безопасности Украины утверждает, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".В российской госкорпорации подчеркнули, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.

https://ria.ru/20230328/vertolet-1861162307.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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