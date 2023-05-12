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В "Ростехе" оценили способность БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley - РИА Новости, 12.05.2023
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03:37 12.05.2023 (обновлено: 07:50 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/bmp-3-1871179325.html
В "Ростехе" оценили способность БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley
В "Ростехе" оценили способность БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley - РИА Новости, 12.05.2023
В "Ростехе" оценили способность БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley
Российская боевая машина пехоты БМП-3 способна уничтожить американскую БМП Bradley и немецкую Marder с нескольких километров за счет управляемого оружия,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T03:37
2023-05-12T07:50
сша
украина
ростех
бмп-3
высокоточные комплексы
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российская боевая машина пехоты БМП-3 способна уничтожить американскую БМП Bradley и немецкую Marder с нескольких километров за счет управляемого оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех).В начале года США заявили о передаче Украине 60 боевых машин пехоты Bradley. Бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт согласилась поставить Киеву 40 БМП Marder."БМП Bradley и Marder относятся к числу сложных противников за счет высокой защищенности. Однако наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уверенно поражать зарубежные машины с расстояния в несколько километров", - рассказали в пресс-службе.Как отметили на "Курганмашзаводе", данные американские и американские бронемашины, в отличие от БМП-3, не способны преодолевать водные преграды, что значительно осложняет их применение в условиях европейского театра военных действий, изобилующего ручьями и реками. Отличает Bradley и Marder и большая масса, превышающая 30 тонн, к тому же у них низкая подвижность."Ограничивает подвижность этих машин и высокое удельное давление на грунт, особенно в период весенне-осенней распутицы", - добавили на предприятии.БМП-3 предназначена для транспортировки мотострелков на передовую, их поддержки огнем, совместным действиям с танками и т.д. Она имеет боевую массу более 18 тонн и мощное вооружение из 30 и 100-миллиметровых орудий. Эти машины активно применяются российской армией в ходе спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230504/bmp-3-1869574239.html
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сша, украина, ростех, бмп-3, высокоточные комплексы, вооруженные силы рф
США, Украина, Ростех, БМП-3, Высокоточные комплексы, Вооруженные силы РФ
В "Ростехе" оценили способность БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley

"Ростех": БМП-3 способна уничтожить американские Bradley с нескольких километров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБМП-3 в зоне проведения СВО
БМП-3 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БМП-3 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российская боевая машина пехоты БМП-3 способна уничтожить американскую БМП Bradley и немецкую Marder с нескольких километров за счет управляемого оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех).
В начале года США заявили о передаче Украине 60 боевых машин пехоты Bradley. Бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт согласилась поставить Киеву 40 БМП Marder.
Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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4 мая, 10:06
"БМП Bradley и Marder относятся к числу сложных противников за счет высокой защищенности. Однако наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уверенно поражать зарубежные машины с расстояния в несколько километров", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили на "Курганмашзаводе", данные американские и американские бронемашины, в отличие от БМП-3, не способны преодолевать водные преграды, что значительно осложняет их применение в условиях европейского театра военных действий, изобилующего ручьями и реками. Отличает Bradley и Marder и большая масса, превышающая 30 тонн, к тому же у них низкая подвижность.
"Ограничивает подвижность этих машин и высокое удельное давление на грунт, особенно в период весенне-осенней распутицы", - добавили на предприятии.
БМП-3 предназначена для транспортировки мотострелков на передовую, их поддержки огнем, совместным действиям с танками и т.д. Она имеет боевую массу более 18 тонн и мощное вооружение из 30 и 100-миллиметровых орудий. Эти машины активно применяются российской армией в ходе спецоперации на Украине.
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