https://ria.ru/20230512/bmp-3-1871179325.html

В "Ростехе" оценили способность БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley

В "Ростехе" оценили способность БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley - РИА Новости, 12.05.2023

В "Ростехе" оценили способность БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley

Российская боевая машина пехоты БМП-3 способна уничтожить американскую БМП Bradley и немецкую Marder с нескольких километров за счет управляемого оружия,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T03:37

2023-05-12T03:37

2023-05-12T07:50

сша

украина

ростех

бмп-3

высокоточные комплексы

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829848346_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_01acfc975cb6ebde0d86a83f71f69cf0.jpg

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российская боевая машина пехоты БМП-3 способна уничтожить американскую БМП Bradley и немецкую Marder с нескольких километров за счет управляемого оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех).В начале года США заявили о передаче Украине 60 боевых машин пехоты Bradley. Бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт согласилась поставить Киеву 40 БМП Marder."БМП Bradley и Marder относятся к числу сложных противников за счет высокой защищенности. Однако наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уверенно поражать зарубежные машины с расстояния в несколько километров", - рассказали в пресс-службе.Как отметили на "Курганмашзаводе", данные американские и американские бронемашины, в отличие от БМП-3, не способны преодолевать водные преграды, что значительно осложняет их применение в условиях европейского театра военных действий, изобилующего ручьями и реками. Отличает Bradley и Marder и большая масса, превышающая 30 тонн, к тому же у них низкая подвижность."Ограничивает подвижность этих машин и высокое удельное давление на грунт, особенно в период весенне-осенней распутицы", - добавили на предприятии.БМП-3 предназначена для транспортировки мотострелков на передовую, их поддержки огнем, совместным действиям с танками и т.д. Она имеет боевую массу более 18 тонн и мощное вооружение из 30 и 100-миллиметровых орудий. Эти машины активно применяются российской армией в ходе спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230504/bmp-3-1869574239.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230203/oruzhie-1849504518.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, ростех, бмп-3, высокоточные комплексы, вооруженные силы рф