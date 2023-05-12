https://ria.ru/20230512/blogery-1871185134.html

Экономист объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров

Экономист объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров - РИА Новости, 12.05.2023

Экономист объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров

Использование упрощенной системы налогообложения (УСН) вызвало проблемы у блогеров, которые дробили бизнес, чтобы снизить налоговую нагрузку, но в результате... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T06:41

2023-05-12T06:41

2023-05-12T06:41

экономика

блогер

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Использование упрощенной системы налогообложения (УСН) вызвало проблемы у блогеров, которые дробили бизнес, чтобы снизить налоговую нагрузку, но в результате сильно недоплачивали, рассказала РИА Новости эксперт онлайн-бухгалтерии для предпринимателей "Контур.Эльба" Мария Луценко. При этом эксперт отмечает, что ООО или ИП могут работать на УСН до того момента, пока их доходы не превысят 188,5 миллиона в год. После этого компании нужно перейти на повышенные налоговые ставки: 8% с доходов или 20% с доходов за вычетом расходов, причем в этом случае лимит для годовых доходов - 251 миллион рублей. По достижении этого предела компания должна перейти на основную систему налогообложения (ОСНО) и платить НДС, который в 2023 году составляет 20%. Право на упрощенную систему налогообложения предприниматель утрачивает с начала того квартала, в котором превышены лимиты, а не с начала года. "Плохая новость в том, что если увести часть своих доходов на ИП мужа или родственника, сохранив выгодную ставку по УСН - это не просто оптимизация налогов, а схема ухода от налогов с участием аффилированных лиц, читайте, преступление", - предупредила Луценко. Кроме НДС, на основной системе ИП платят 13% НДФЛ, а ООО - 20% налога на прибыль. Компании не могут выводить деньги на личный счет, только через зарплату и дивиденды, с которых, в свою очередь, нужно платить 13% НДФЛ и около 30% взносов, отмечает Луценко. "Помимо высокой налоговой нагрузки, ОСНО отмечается не самым простым учётом: больше отчётности, больше внимания первичным документам и сверкам, а значит, больше затрат на бухгалтера. Если на УСН можно легко справиться самостоятельно при помощи сервиса онлайн-бухгалтерии, то вести учёт на ОСНО самостоятельно мы крайне не рекомендуем", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20230510/bloger-1870802693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, блогер