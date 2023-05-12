https://ria.ru/20230512/bloger-1871220013.html

Суд арестовал блогера из Челябинска, призывавшего Украину атаковать Кремль

Суд арестовал блогера из Челябинска, призывавшего Украину атаковать Кремль - РИА Новости, 12.05.2023

Суд арестовал блогера из Челябинска, призывавшего Украину атаковать Кремль

Суд в пятницу арестовал на 2 месяца жителя Челябинска, задержанного УФСБ за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:33

2023-05-12T10:33

2023-05-12T10:33

происшествия

челябинск

украина

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Суд в пятницу арестовал на 2 месяца жителя Челябинска, задержанного УФСБ за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Фигуранта задержали в Челябинске 10 мая. По данным СУСК, мужчина был задержан УФСБ России по региону, СК возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "Сегодня удовлетворили ходатайство следователя, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 10 июля 2023 года", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что адвокат просил суд о домашнем аресте для обвиняемого. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.

https://ria.ru/20230510/zaderzhanie-1870888406.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, челябинск, украина, россия