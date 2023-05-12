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Суд арестовал блогера из Челябинска, призывавшего Украину атаковать Кремль
Суд арестовал блогера из Челябинска, призывавшего Украину атаковать Кремль - РИА Новости, 12.05.2023
Суд арестовал блогера из Челябинска, призывавшего Украину атаковать Кремль
Суд в пятницу арестовал на 2 месяца жителя Челябинска, задержанного УФСБ за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:33
2023-05-12T10:33
2023-05-12T10:33
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Суд в пятницу арестовал на 2 месяца жителя Челябинска, задержанного УФСБ за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Фигуранта задержали в Челябинске 10 мая. По данным СУСК, мужчина был задержан УФСБ России по региону, СК возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "Сегодня удовлетворили ходатайство следователя, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 10 июля 2023 года", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что адвокат просил суд о домашнем аресте для обвиняемого. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, челябинск, украина, россия
Происшествия, Челябинск, Украина, Россия
Суд арестовал блогера из Челябинска, призывавшего Украину атаковать Кремль
Суд арестовал на два месяца блогера из Челябинска, призывавшего Украину атаковать Кремль
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Суд в пятницу арестовал на 2 месяца жителя Челябинска, задержанного УФСБ за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Фигуранта задержали в Челябинске 10 мая.
По данным СУСК, мужчина был задержан УФСБ России по региону, СК возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
"Сегодня удовлетворили ходатайство следователя, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 10 июля 2023 года", - сказала собеседница агентства.
ФСБ задержала уроженку Украины, участвовавшую в подготовке теракта в Самаре
Она уточнила, что адвокат просил суд о домашнем аресте для обвиняемого.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина
, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ
завел дело о теракте.