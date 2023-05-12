https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html
На Запорожском направлении уничтожили семь украинских беспилотников
На Запорожском направлении уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 12.05.2023
На Запорожском направлении уничтожили семь украинских беспилотников
Российские военные на запорожском направлении уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T05:04
2023-05-12T05:04
2023-05-12T05:04
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные на запорожском направлении уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. Он добавил, что также на запорожском направлении в районе Полтавки огнем реактивной батареи был уничтожен пункт временной дислокации противника, а в районе Гуляйполя расчет самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" уничтожил украинский минометный расчет. "Дронами-камикадзе уничтожен бронеавтомобиль "Казак" в районе Малой Токмачки и два пикапа противника в районе Новоданиловки", - отметил начальник пресс-центра группировки "Восток".
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870166382.html
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александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник)
На Запорожском направлении уничтожили семь украинских беспилотников
Российские военные уничтожили на Запорожском направлении семь украинских БПЛА
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные на запорожском направлении уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
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"Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем стрелкового оружия уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и четыре БЛА-камикадзе", - сказал Гордеев.
Он добавил, что также на запорожском направлении в районе Полтавки огнем реактивной батареи был уничтожен пункт временной дислокации противника, а в районе Гуляйполя расчет самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" уничтожил украинский минометный расчет.
"Дронами-камикадзе уничтожен бронеавтомобиль "Казак" в районе Малой Токмачки и два пикапа противника в районе Новоданиловки", - отметил начальник пресс-центра группировки "Восток".
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