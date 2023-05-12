https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html

На Запорожском направлении уничтожили семь украинских беспилотников

На Запорожском направлении уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 12.05.2023

На Запорожском направлении уничтожили семь украинских беспилотников

Российские военные на запорожском направлении уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T05:04

2023-05-12T05:04

2023-05-12T05:04

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные на запорожском направлении уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. Он добавил, что также на запорожском направлении в районе Полтавки огнем реактивной батареи был уничтожен пункт временной дислокации противника, а в районе Гуляйполя расчет самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" уничтожил украинский минометный расчет. "Дронами-камикадзе уничтожен бронеавтомобиль "Казак" в районе Малой Токмачки и два пикапа противника в районе Новоданиловки", - отметил начальник пресс-центра группировки "Восток".

https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870166382.html

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2023

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александр гордеев (полковник)