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В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников - РИА Новости, 12.05.2023
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04:59 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182352.html
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников - РИА Новости, 12.05.2023
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
Спрос на защиту от дронов с января по апрель 2023 года вырос в России в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T04:59
2023-05-12T04:59
россия
безопасность
владимир путин
андрей воробьев
александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спрос на защиту от дронов с января по апрель 2023 года вырос в России в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщил РИА Новости руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров. В 2019 году "Лаборатория Касперского" разработала программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone для защиты от БПЛА. Сейчас компания расширяет линейку оборудования. Так, в апреле было представлено мобильное устройство для обнаружения дронов Kaspersky Antidrone Portable. Решения позволяют не только обнаружить и классифицировать дрон на подлете к объекту инфраструктуры или массовому мероприятию, но выявить, где находится его оператор. Если квадрокоптер потенциально опасен, Kaspersky Antidrone также может отправить его к точке взлёта на мягкую посадку. После начала СВО территория России неоднократно подвергалась атакам дронов. В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не был задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции. В марте брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаке украинским беспилотником территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", входящей в инфраструктуру нефтепровода "Дружба". Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два дрона были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
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россия, безопасность, владимир путин, андрей воробьев, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ)
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников

Глава Kaspersky Antidrone Туров: спрос на защиту от БПЛА в России за год вырос в 2,5 раза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗнак "Бесполетная зона" на Красной площади в Москве
Знак Бесполетная зона на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Знак "Бесполетная зона" на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спрос на защиту от дронов с января по апрель 2023 года вырос в России в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщил РИА Новости руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров.
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"Сегодня мы наблюдаем стабильно растущий интерес к защите от дронов. Мы регулярно - практически ежедневно - получаем запросы на демонстрацию работы нашего решения, расчет его стоимости и дальнейшее приобретение. С января по апрель 2023 года спрос на защиту от дронов вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Туров.
В 2019 году "Лаборатория Касперского" разработала программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone для защиты от БПЛА. Сейчас компания расширяет линейку оборудования. Так, в апреле было представлено мобильное устройство для обнаружения дронов Kaspersky Antidrone Portable.
Решения позволяют не только обнаружить и классифицировать дрон на подлете к объекту инфраструктуры или массовому мероприятию, но выявить, где находится его оператор. Если квадрокоптер потенциально опасен, Kaspersky Antidrone также может отправить его к точке взлёта на мягкую посадку.
После начала СВО территория России неоднократно подвергалась атакам дронов. В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не был задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
В марте брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаке украинским беспилотником территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", входящей в инфраструктуру нефтепровода "Дружба".
Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два дрона были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
3 мая, 14:35
 
РоссияБезопасностьВладимир ПутинАндрей ВоробьевАлександр БогомазСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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