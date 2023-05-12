https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182352.html

В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников

В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников - РИА Новости, 12.05.2023

В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников

Спрос на защиту от дронов с января по апрель 2023 года вырос в России в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T04:59

2023-05-12T04:59

2023-05-12T04:59

россия

безопасность

владимир путин

андрей воробьев

александр богомаз

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спрос на защиту от дронов с января по апрель 2023 года вырос в России в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщил РИА Новости руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров. В 2019 году "Лаборатория Касперского" разработала программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone для защиты от БПЛА. Сейчас компания расширяет линейку оборудования. Так, в апреле было представлено мобильное устройство для обнаружения дронов Kaspersky Antidrone Portable. Решения позволяют не только обнаружить и классифицировать дрон на подлете к объекту инфраструктуры или массовому мероприятию, но выявить, где находится его оператор. Если квадрокоптер потенциально опасен, Kaspersky Antidrone также может отправить его к точке взлёта на мягкую посадку. После начала СВО территория России неоднократно подвергалась атакам дронов. В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не был задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции. В марте брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаке украинским беспилотником территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", входящей в инфраструктуру нефтепровода "Дружба". Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два дрона были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.

https://ria.ru/20230503/udar-1869416502.html

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россия, безопасность, владимир путин, андрей воробьев, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф)