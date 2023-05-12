https://ria.ru/20230512/bespilotnik-1871392834.html

На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник

На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.05.2023

На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник

Системы противовоздушной обороны поразили беспилотник в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:57

2023-05-12T17:57

2023-05-12T18:39

республика крым

сергей аксенов (политик)

россия

специальная военная операция на украине

киев

севастополь

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148572/57/1485725723_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_4f4e72fd0d5d46653952710d657d7155.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны поразили беспилотник в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.Киев регулярно пытается атаковать Крым. Так, 7 мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российская ПВО отразила атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230512/flot-1871210920.html

республика крым

россия

киев

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, сергей аксенов (политик), россия, киев, севастополь, вооруженные силы украины