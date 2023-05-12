https://ria.ru/20230512/bespilotnik-1871392834.html
На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник
На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.05.2023
На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник
Системы противовоздушной обороны поразили беспилотник в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:57
2023-05-12T17:57
2023-05-12T18:39
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
специальная военная операция на украине
киев
севастополь
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны поразили беспилотник в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.Киев регулярно пытается атаковать Крым. Так, 7 мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российская ПВО отразила атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230512/flot-1871210920.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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республика крым, сергей аксенов (политик), россия, киев, севастополь, вооруженные силы украины
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, Севастополь, Вооруженные силы Украины
На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник
Аксенов: на западе Крыма силы ПВО сбили вражеский дрон, пострадавших и разрушений нет