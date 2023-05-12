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На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 12.05.2023 (обновлено: 18:39 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/bespilotnik-1871392834.html
На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник
На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.05.2023
На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник
Системы противовоздушной обороны поразили беспилотник в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:57
2023-05-12T18:39
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
специальная военная операция на украине
киев
севастополь
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны поразили беспилотник в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.Киев регулярно пытается атаковать Крым. Так, 7 мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российская ПВО отразила атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230512/flot-1871210920.html
республика крым
россия
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республика крым, сергей аксенов (политик), россия, киев, севастополь, вооруженные силы украины
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, Севастополь, Вооруженные силы Украины
На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник

Аксенов: на западе Крыма силы ПВО сбили вражеский дрон, пострадавших и разрушений нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПолк С-400 в Крыму
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Полк С-400 в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны поразили беспилотник в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«

"На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем", — написал он.

Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
Киев регулярно пытается атаковать Крым. Так, 7 мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российская ПВО отразила атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.
На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)РоссияКиевСевастопольВооруженные силы Украины
 
 
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