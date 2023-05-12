https://ria.ru/20230512/belgiya-1871426870.html
Депутат Госдумы предложил конфисковать активы Бельгии в России
Депутат Госдумы предложил конфисковать активы Бельгии в России - РИА Новости, 12.05.2023
Депутат Госдумы предложил конфисковать активы Бельгии в России
Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов предложил конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса в ответ на решение Брюсселя о... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T20:52
2023-05-12T20:52
2023-05-12T20:52
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов предложил конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса в ответ на решение Брюсселя о "помощи" Украине из доходов от замороженных активов РФ. Правительство Бельгии согласовало в пятницу новый пакет военной и гражданской помощи Украине на 92 миллиона евро, который будет оплачен за счет доходов от замороженных в этой стране российских активов, говорится в заявлении бельгийского кабинета министров. Он назвал решение Бельгии международным преступлением. "Они показали всему миру, что западное сообщество - это большой бандит: каким он был в эпоху колониализма, таким и остался - гнусным вором, грабителем. Позабыв все нормы международного права, Бельгия выбила себе "почетное" место в числе вредителей России, активно услуживая американским хозяевам. Теперь ее воровство надолго останется в нашей памяти", - отметил депутат.
https://ria.ru/20230512/belgiya-1871388474.html
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в мире, бельгия, госдума рф, россия, экономика
В мире, Бельгия, Госдума РФ, Россия, Экономика
Депутат Госдумы предложил конфисковать активы Бельгии в России
Депутат Каргинов предложил конфисковать активы Бельгии в России в ответ на меры Брюсселя
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов предложил конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса в ответ на решение Брюсселя о "помощи" Украине из доходов от замороженных активов РФ.
Правительство Бельгии согласовало в пятницу новый пакет военной и гражданской помощи Украине на 92 миллиона евро, который будет оплачен за счет доходов от замороженных в этой стране российских активов, говорится в заявлении бельгийского кабинета министров.
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"Необходимо асимметрично ответить на эту выходку. Предлагаю конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса - это будет единственно правильное использование западных денег", - заявил Каргинов РИА Новости.
Он назвал решение Бельгии международным преступлением. "Они показали всему миру, что западное сообщество - это большой бандит: каким он был в эпоху колониализма, таким и остался - гнусным вором, грабителем. Позабыв все нормы международного права, Бельгия выбила себе "почетное" место в числе вредителей России, активно услуживая американским хозяевам. Теперь ее воровство надолго останется в нашей памяти", - отметил депутат.
Медведев высказался о решении Бельгии по "помощи" Киеву на 92 миллиона евро