https://ria.ru/20230512/belgiya-1871426870.html

Депутат Госдумы предложил конфисковать активы Бельгии в России

Депутат Госдумы предложил конфисковать активы Бельгии в России - РИА Новости, 12.05.2023

Депутат Госдумы предложил конфисковать активы Бельгии в России

Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов предложил конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса в ответ на решение Брюсселя о... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T20:52

2023-05-12T20:52

2023-05-12T20:52

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов предложил конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса в ответ на решение Брюсселя о "помощи" Украине из доходов от замороженных активов РФ. Правительство Бельгии согласовало в пятницу новый пакет военной и гражданской помощи Украине на 92 миллиона евро, который будет оплачен за счет доходов от замороженных в этой стране российских активов, говорится в заявлении бельгийского кабинета министров. Он назвал решение Бельгии международным преступлением. "Они показали всему миру, что западное сообщество - это большой бандит: каким он был в эпоху колониализма, таким и остался - гнусным вором, грабителем. Позабыв все нормы международного права, Бельгия выбила себе "почетное" место в числе вредителей России, активно услуживая американским хозяевам. Теперь ее воровство надолго останется в нашей памяти", - отметил депутат.

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в мире, бельгия, госдума рф, россия, экономика