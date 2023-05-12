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Медведев высказался о решении Бельгии по "помощи" Киеву на 92 миллиона евро - РИА Новости, 12.05.2023
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17:43 12.05.2023 (обновлено: 17:55 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/belgiya-1871388474.html
Медведев высказался о решении Бельгии по "помощи" Киеву на 92 миллиона евро
Медведев высказался о решении Бельгии по "помощи" Киеву на 92 миллиона евро - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев высказался о решении Бельгии по "помощи" Киеву на 92 миллиона евро
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неправедным решение Бельгии о "помощи" Украине на 92 миллионов евро, которая будет оплачена из доходов от... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:43
2023-05-12T17:55
россия
в мире
экономика
дмитрий медведев
бельгия
украина
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неправедным решение Бельгии о "помощи" Украине на 92 миллионов евро, которая будет оплачена из доходов от замороженных активов РФ.Правительство Бельгии согласовало в пятницу новый пакет военной и гражданской помощи Украине на 92 миллиона евро, который будет оплачен за счет доходов от замороженных в этой стране российских активов, об этом говорится в заявлении бельгийского кабинета министров."Вот только что появилось сообщение, что правительство Бельгии решило направить 92 миллиона евро налогов, полученных от, ну по сути, хищнического такого, грабительского использования российских активов, кражи этих активов, на что? Мало того, что они совершают с правовой точки зрения в том числе, и на мой взгляд, с точки зрения европейского права, абсолютно неправедные вещи, так они еще и собираются направить эти деньги на приобретение оружия. Вот они что этим приближают - мир или мировой конфликт?" - сказал Медведев в ходе XI Петербургского международного юридического форума.То есть, добавил он, "нелегитимность санкций провоцирует еще и абсолютно аморальные последствия, и это нужно всем понимать".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/aktivy-1871365533.html
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россия, в мире, экономика, дмитрий медведев, бельгия, украина, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Экономика, Дмитрий Медведев, Бельгия, Украина, Санкции в отношении России
Медведев высказался о решении Бельгии по "помощи" Киеву на 92 миллиона евро

Медведев назвал решение Бельгии о "помощи" Украине на 92 миллиона евро неправедным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБрюссель, Бельгия
Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Брюссель, Бельгия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неправедным решение Бельгии о "помощи" Украине на 92 миллионов евро, которая будет оплачена из доходов от замороженных активов РФ.
Правительство Бельгии согласовало в пятницу новый пакет военной и гражданской помощи Украине на 92 миллиона евро, который будет оплачен за счет доходов от замороженных в этой стране российских активов, об этом говорится в заявлении бельгийского кабинета министров.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
На Украине активы 250 российских физлиц и юрлиц изымут в доход государства
Вчера, 16:55
"Вот только что появилось сообщение, что правительство Бельгии решило направить 92 миллиона евро налогов, полученных от, ну по сути, хищнического такого, грабительского использования российских активов, кражи этих активов, на что? Мало того, что они совершают с правовой точки зрения в том числе, и на мой взгляд, с точки зрения европейского права, абсолютно неправедные вещи, так они еще и собираются направить эти деньги на приобретение оружия. Вот они что этим приближают - мир или мировой конфликт?" - сказал Медведев в ходе XI Петербургского международного юридического форума.
То есть, добавил он, "нелегитимность санкций провоцирует еще и абсолютно аморальные последствия, и это нужно всем понимать".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Минюст США захотел получить полномочия для распоряжения активами России
19 апреля, 23:40
 
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