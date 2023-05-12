https://ria.ru/20230512/bayden-1871267871.html

Сенатор Тед Круз обвинил Байдена в обострении миграционного кризиса

Сенатор Тед Круз обвинил Байдена в обострении миграционного кризиса - РИА Новости, 12.05.2023

Сенатор Тед Круз обвинил Байдена в обострении миграционного кризиса

Сенатор-республиканец от американского штата Техас Тед Круз обвинил президента США Джо Байдена в обострении миграционного кризиса на южной границе страны. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:48

2023-05-12T12:48

2023-05-12T12:48

в мире

сша

техас

мексика

тед круз (сенатор от штата техас)

джо байден

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Сенатор-республиканец от американского штата Техас Тед Круз обвинил президента США Джо Байдена в обострении миграционного кризиса на южной границе страны. Одиннадцатого мая в США истек срок действия введенной при экс-президенте Дональде Трампе нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой. Байден заявлял, что южная граница страны окажется в "хаотичной" ситуации по истечении срока действия нормы о принудительной депортации. "Я нахожусь в Браунсвилле (город в Техасе - ред.), вижу воочию кризис - это его (Байдена - ред.) вина! У нас худшая ситуация с нелегальной иммиграцией в истории нашей страны, и она вот-вот станет еще хуже", - написал Круз в своем Twitter-аккаунте. Он также отметил, что Байден должен перестать "прятаться в подвале" и сам увидеть последствия гуманитарного кризиса на границе. Кроме того, Круз обвинил и других представителей демократов, в том числе вице-президента Камалу Харрис, в том, что этот кризис - результат их решения, а также упрекнул Байдена в остановке строительства стены на границе с Мексикой. "Кризис на границе - преднамеренное политическое решение Байдена, Харрис и других демократов в конгрессе. Байден <...> остановил строительство стены и положил конец политике "Оставайся в Мексике"", - написал Круз. Ранее были сообщения о том, что в надежде сдержать наплыв беженцев на территорию США министерства внутренней безопасности и юстиции 10 мая выпустили новое правило, которое устанавливает "презумпцию невозможности предоставления убежища" в случае незаконного пересечения американской границы. Мера призвана бороться с сетями по контрабанде людей и вступила в силу 11 мая. Те мигранты, которые не заявляют об опасениях преследования в своих странах и также незаконно оказались в США, будут немедленно депортированы в рамках нового требования американского законодательства. Рекордное количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.

https://ria.ru/20230125/ssha-1847260153.html

https://ria.ru/20230512/migranty-1871183639.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, техас, мексика, тед круз (сенатор от штата техас), джо байден, камала харрис