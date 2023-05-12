Джо Байден признался в ненависти к главному союзнику США

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"Когда мы информировали его об Ираке в конце нулевых, одна из моих знакомых из ведомства пришла, чтобы проинструктировать его, и вышла совершенно потрясенной, потому что она вошла, чтобы попытаться объяснить суннитско-шиитское противостояние в Ираке, и он, тогда вице-президент Обамы сказал: "Я полностью понимаю ситуацию. Они ненавидят друг друга. Вот я ирландец. Я ненавижу англичан", — рассказал Стюарт.