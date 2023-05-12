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Джо Байден признался в ненависти к главному союзнику США - РИА Новости, 12.05.2023
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12:02 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/bayden-1871251127.html
Джо Байден признался в ненависти к главному союзнику США
Джо Байден признался в ненависти к главному союзнику США - РИА Новости, 12.05.2023
Джо Байден признался в ненависти к главному союзнику США
Президента США Джо Байдена уличили в недипломатичных высказываниях в адрес англичан, сообщила британская газета Daily Express, ссылаясь на экс-министра... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:02
2023-05-12T12:02
в мире
сша
ирак
великобритания
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президента США Джо Байдена уличили в недипломатичных высказываниях в адрес англичан, сообщила британская газета Daily Express, ссылаясь на экс-министра международного развития Великобритании Рори Стюарта.По словам бывшего члена кабмина, отношение Байдена к "особому союзнику" США не отличались теплотой еще во времена его вице-президентства при Бараке Обаме.Президент США не присутствовал на коронации Карла III, прошедшей 7 мая, вместо него Соединенные Штаты представляла первая леди, Джилл Байден.
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в мире, сша, ирак, великобритания, джо байден, барак обама, карл iii
В мире, США, Ирак, Великобритания, Джо Байден, Барак Обама, Карл III
Джо Байден признался в ненависти к главному союзнику США

DE: Байден признавался в ненависти к англичанам из-за своего ирландского происхождения

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президента США Джо Байдена уличили в недипломатичных высказываниях в адрес англичан, сообщила британская газета Daily Express, ссылаясь на экс-министра международного развития Великобритании Рори Стюарта.
По словам бывшего члена кабмина, отношение Байдена к "особому союзнику" США не отличались теплотой еще во времена его вице-президентства при Бараке Обаме.
«
"Когда мы информировали его об Ираке в конце нулевых, одна из моих знакомых из ведомства пришла, чтобы проинструктировать его, и вышла совершенно потрясенной, потому что она вошла, чтобы попытаться объяснить суннитско-шиитское противостояние в Ираке, и он, тогда вице-президент Обамы сказал: "Я полностью понимаю ситуацию. Они ненавидят друг друга. Вот я ирландец. Я ненавижу англичан", — рассказал Стюарт.
Президент США не присутствовал на коронации Карла III, прошедшей 7 мая, вместо него Соединенные Штаты представляла первая леди, Джилл Байден.
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В миреСШАИракВеликобританияДжо БайденБарак ОбамаКарл III
 
 
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