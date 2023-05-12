Джо Байден признался в ненависти к главному союзнику США
DE: Байден признавался в ненависти к англичанам из-за своего ирландского происхождения
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президента США Джо Байдена уличили в недипломатичных высказываниях в адрес англичан, сообщила британская газета Daily Express, ссылаясь на экс-министра международного развития Великобритании Рори Стюарта.
По словам бывшего члена кабмина, отношение Байдена к "особому союзнику" США не отличались теплотой еще во времена его вице-президентства при Бараке Обаме.
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"Когда мы информировали его об Ираке в конце нулевых, одна из моих знакомых из ведомства пришла, чтобы проинструктировать его, и вышла совершенно потрясенной, потому что она вошла, чтобы попытаться объяснить суннитско-шиитское противостояние в Ираке, и он, тогда вице-президент Обамы сказал: "Я полностью понимаю ситуацию. Они ненавидят друг друга. Вот я ирландец. Я ненавижу англичан", — рассказал Стюарт.
Президент США не присутствовал на коронации Карла III, прошедшей 7 мая, вместо него Соединенные Штаты представляла первая леди, Джилл Байден.