https://ria.ru/20230512/arest-1871184821.html
Вице-мэру Владивостока продлили арест по делу о земельных махинациях
Вице-мэру Владивостока продлили арест по делу о земельных махинациях - РИА Новости, 12.05.2023
Вице-мэру Владивостока продлили арест по делу о земельных махинациях
Ленинский районный суд Владивостока оставил под стражей до июля вице-мэра города Алексея Ляйфера и бывшего вице-мэра Наталью Соколову, арестованных по делам о... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T06:15
2023-05-12T06:15
2023-05-12T06:15
владивосток
приморский край
наталья соколова
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока оставил под стражей до июля вице-мэра города Алексея Ляйфера и бывшего вице-мэра Наталью Соколову, арестованных по делам о махинациях с земельными участками, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. Ляйфер с середины января находится под стражей по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Соколову, фигурирующую в двух схожих делах, арестовали еще в декабре 2022 года. "Ленинским районным судом города Владивостока Соколовой и Ляйферу мера пресечения в виде содержания под стражей продлена каждому на два месяца. Соколовой до 10 июля 2023 года. Ляйферу до 14 июля 2023 года", - рассказали в пресс-службе. Прокуратура ранее сообщала, что, по версии следствия, еще в 2018 году Ляйфер получил взятку в крупном размере от представителя неназванной компании в обмен на помощь с заключением договора об аренде участка земли. СУСК по Приморскому краю информировало, что сумма взятки вице-мэру Владивостока за помощь с арендой земли превысила 300 тысяч рублей. Также сообщалось, что Ляйфер обвиняется в участии в махинациях с землей в 2021-2022 годах. Соколова, некогда занимавшая пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья, фигурирует в двух уголовных делах о превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что она участвовала в махинациях по продаже членам гаражного кооператива муниципальных земельных участков за гораздо меньшие деньги, чем земля стоила на самом деле. Еще одно дело на Соколову возбудили в марте. Предположительно, чиновница в нарушение закона распорядилась предоставить землю в городе в аренду юридическому лицу.
https://ria.ru/20230511/vzyskanie-1870926140.html
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владивосток, приморский край, наталья соколова, происшествия
Владивосток, Приморский край, Наталья Соколова, Происшествия
Вице-мэру Владивостока продлили арест по делу о земельных махинациях
Вице-мэра Владивостока оставили под стражей до июля по делу о земельных махинациях
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока оставил под стражей до июля вице-мэра города Алексея Ляйфера и бывшего вице-мэра Наталью Соколову, арестованных по делам о махинациях с земельными участками, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
Ляйфер с середины января находится под стражей по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Соколову, фигурирующую в двух схожих делах, арестовали еще в декабре 2022 года.
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"Ленинским районным судом города Владивостока Соколовой и Ляйферу мера пресечения в виде содержания под стражей продлена каждому на два месяца. Соколовой до 10 июля 2023 года. Ляйферу до 14 июля 2023 года", - рассказали в пресс-службе.
Прокуратура ранее сообщала, что, по версии следствия, еще в 2018 году Ляйфер получил взятку в крупном размере от представителя неназванной компании в обмен на помощь с заключением договора об аренде участка земли. СУСК по Приморскому краю информировало, что сумма взятки вице-мэру Владивостока за помощь с арендой земли превысила 300 тысяч рублей. Также сообщалось, что Ляйфер обвиняется в участии в махинациях с землей в 2021-2022 годах.
Соколова, некогда занимавшая пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья, фигурирует в двух уголовных делах о превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что она участвовала в махинациях по продаже членам гаражного кооператива муниципальных земельных участков за гораздо меньшие деньги, чем земля стоила на самом деле. Еще одно дело на Соколову возбудили в марте. Предположительно, чиновница в нарушение закона распорядилась предоставить землю в городе в аренду юридическому лицу.
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