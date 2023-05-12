https://ria.ru/20230512/arest-1871184821.html

Вице-мэру Владивостока продлили арест по делу о земельных махинациях

Вице-мэру Владивостока продлили арест по делу о земельных махинациях - РИА Новости, 12.05.2023

Вице-мэру Владивостока продлили арест по делу о земельных махинациях

Ленинский районный суд Владивостока оставил под стражей до июля вице-мэра города Алексея Ляйфера и бывшего вице-мэра Наталью Соколову, арестованных по делам о... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T06:15

2023-05-12T06:15

2023-05-12T06:15

владивосток

приморский край

наталья соколова

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока оставил под стражей до июля вице-мэра города Алексея Ляйфера и бывшего вице-мэра Наталью Соколову, арестованных по делам о махинациях с земельными участками, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. Ляйфер с середины января находится под стражей по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Соколову, фигурирующую в двух схожих делах, арестовали еще в декабре 2022 года. "Ленинским районным судом города Владивостока Соколовой и Ляйферу мера пресечения в виде содержания под стражей продлена каждому на два месяца. Соколовой до 10 июля 2023 года. Ляйферу до 14 июля 2023 года", - рассказали в пресс-службе. Прокуратура ранее сообщала, что, по версии следствия, еще в 2018 году Ляйфер получил взятку в крупном размере от представителя неназванной компании в обмен на помощь с заключением договора об аренде участка земли. СУСК по Приморскому краю информировало, что сумма взятки вице-мэру Владивостока за помощь с арендой земли превысила 300 тысяч рублей. Также сообщалось, что Ляйфер обвиняется в участии в махинациях с землей в 2021-2022 годах. Соколова, некогда занимавшая пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья, фигурирует в двух уголовных делах о превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что она участвовала в махинациях по продаже членам гаражного кооператива муниципальных земельных участков за гораздо меньшие деньги, чем земля стоила на самом деле. Еще одно дело на Соколову возбудили в марте. Предположительно, чиновница в нарушение закона распорядилась предоставить землю в городе в аренду юридическому лицу.

https://ria.ru/20230511/vzyskanie-1870926140.html

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владивосток

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владивосток, приморский край, наталья соколова, происшествия