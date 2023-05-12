Рейтинг@Mail.ru
В России на майские праздники сократился спрос на алкогольную продукцию - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 12.05.2023 (обновлено: 02:53 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/alkogol-1871178160.html
В России на майские праздники сократился спрос на алкогольную продукцию
В России на майские праздники сократился спрос на алкогольную продукцию - РИА Новости, 12.05.2023
В России на майские праздники сократился спрос на алкогольную продукцию
Россияне за прошедшие майские праздники купили на четверть меньше водки, чем годом ранее; сократились и продажи вина, а также сидра, следует из отчета системы... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T02:42
2023-05-12T02:53
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569526167_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_1aaa1d08927c5e71d664116222e4e552.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне за прошедшие майские праздники купили на четверть меньше водки, чем годом ранее; сократились и продажи вина, а также сидра, следует из отчета системы сервисов "Контур.Маркет", подготовленного для РИА Новости. В свою очередь, спрос на вино упал на 33%, на сидр - на 35%. Продажи коньяка в этом году сократились значительно меньше - на 5%, но при этом он принес магазинам на 1% больше выручки, чем год назад. "Самым популярным алкогольным напитком в майские праздники стало пиво. В этом году его покупали чуть больше, чем в прошлом: и количество проданных бутылок выросло на 1%, а выручка выросла на 10%", - добавляется в исследовании. По мнению аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной, одной из причин такой динамики является увеличение средней стоимости бутылки. Так, например, сидр показал самое сильное падение продаж, при этом цена за бутылку выросла на 26%. "По нашим многолетним наблюдениям, продажи пива традиционно увеличиваются в выходные дни примерно на 30%. В этом году выходных было больше в связи с празднованием 1 мая и 9 мая, однако заметного роста продаж не было. По другим алкогольным напиткам динамика и вовсе отрицательная", - заключила Жигалина. Аналитики изучили продажи алкогольной продукции за период с 1 по 9 мая 2022 и 2023 годов, в выборку попало более 50 тысяч розничных магазинов из разных регионов России.
https://ria.ru/20230507/alkogol-1870276192.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569526167_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_f2b922619c771196cac7e5f978eba9be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
В России на майские праздники сократился спрос на алкогольную продукцию

"Контур.Маркет": россияне за праздники купили на четверть меньше водки, чем год назад

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТорговый зал в алкогольном магазине
Торговый зал в алкогольном магазине - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Торговый зал в алкогольном магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне за прошедшие майские праздники купили на четверть меньше водки, чем годом ранее; сократились и продажи вина, а также сидра, следует из отчета системы сервисов "Контур.Маркет", подготовленного для РИА Новости.
«
"Продажи водки, вина и сидра снизились. Например, в майские праздники прошлого года россияне купили на 26% больше бутылок, чем в этом году. Из-за этого выручка магазинов по водке снизилась на 17%", - говорится в исследовании.
В свою очередь, спрос на вино упал на 33%, на сидр - на 35%. Продажи коньяка в этом году сократились значительно меньше - на 5%, но при этом он принес магазинам на 1% больше выручки, чем год назад.
"Самым популярным алкогольным напитком в майские праздники стало пиво. В этом году его покупали чуть больше, чем в прошлом: и количество проданных бутылок выросло на 1%, а выручка выросла на 10%", - добавляется в исследовании.
По мнению аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной, одной из причин такой динамики является увеличение средней стоимости бутылки. Так, например, сидр показал самое сильное падение продаж, при этом цена за бутылку выросла на 26%. "По нашим многолетним наблюдениям, продажи пива традиционно увеличиваются в выходные дни примерно на 30%. В этом году выходных было больше в связи с празднованием 1 мая и 9 мая, однако заметного роста продаж не было. По другим алкогольным напиткам динамика и вовсе отрицательная", - заключила Жигалина.
Аналитики изучили продажи алкогольной продукции за период с 1 по 9 мая 2022 и 2023 годов, в выборку попало более 50 тысяч розничных магазинов из разных регионов России.
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В России хотят запретить продажи алкоголя лицам до 21 года
7 мая, 10:03
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала