https://ria.ru/20230512/alkogol-1871178160.html
В России на майские праздники сократился спрос на алкогольную продукцию
В России на майские праздники сократился спрос на алкогольную продукцию - РИА Новости, 12.05.2023
В России на майские праздники сократился спрос на алкогольную продукцию
Россияне за прошедшие майские праздники купили на четверть меньше водки, чем годом ранее; сократились и продажи вина, а также сидра, следует из отчета системы... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T02:42
2023-05-12T02:42
2023-05-12T02:53
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне за прошедшие майские праздники купили на четверть меньше водки, чем годом ранее; сократились и продажи вина, а также сидра, следует из отчета системы сервисов "Контур.Маркет", подготовленного для РИА Новости. В свою очередь, спрос на вино упал на 33%, на сидр - на 35%. Продажи коньяка в этом году сократились значительно меньше - на 5%, но при этом он принес магазинам на 1% больше выручки, чем год назад. "Самым популярным алкогольным напитком в майские праздники стало пиво. В этом году его покупали чуть больше, чем в прошлом: и количество проданных бутылок выросло на 1%, а выручка выросла на 10%", - добавляется в исследовании. По мнению аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной, одной из причин такой динамики является увеличение средней стоимости бутылки. Так, например, сидр показал самое сильное падение продаж, при этом цена за бутылку выросла на 26%. "По нашим многолетним наблюдениям, продажи пива традиционно увеличиваются в выходные дни примерно на 30%. В этом году выходных было больше в связи с празднованием 1 мая и 9 мая, однако заметного роста продаж не было. По другим алкогольным напиткам динамика и вовсе отрицательная", - заключила Жигалина. Аналитики изучили продажи алкогольной продукции за период с 1 по 9 мая 2022 и 2023 годов, в выборку попало более 50 тысяч розничных магазинов из разных регионов России.
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россия
В России на майские праздники сократился спрос на алкогольную продукцию
"Контур.Маркет": россияне за праздники купили на четверть меньше водки, чем год назад
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне за прошедшие майские праздники купили на четверть меньше водки, чем годом ранее; сократились и продажи вина, а также сидра, следует из отчета системы сервисов "Контур.Маркет", подготовленного для РИА Новости.
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"Продажи водки, вина и сидра снизились. Например, в майские праздники прошлого года россияне купили на 26% больше бутылок, чем в этом году. Из-за этого выручка магазинов по водке снизилась на 17%", - говорится в исследовании.
В свою очередь, спрос на вино упал на 33%, на сидр - на 35%. Продажи коньяка в этом году сократились значительно меньше - на 5%, но при этом он принес магазинам на 1% больше выручки, чем год назад.
"Самым популярным алкогольным напитком в майские праздники стало пиво. В этом году его покупали чуть больше, чем в прошлом: и количество проданных бутылок выросло на 1%, а выручка выросла на 10%", - добавляется в исследовании.
По мнению аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной, одной из причин такой динамики является увеличение средней стоимости бутылки. Так, например, сидр показал самое сильное падение продаж, при этом цена за бутылку выросла на 26%. "По нашим многолетним наблюдениям, продажи пива традиционно увеличиваются в выходные дни примерно на 30%. В этом году выходных было больше в связи с празднованием 1 мая и 9 мая, однако заметного роста продаж не было. По другим алкогольным напиткам динамика и вовсе отрицательная", - заключила Жигалина.
Аналитики изучили продажи алкогольной продукции за период с 1 по 9 мая 2022 и 2023 годов, в выборку попало более 50 тысяч розничных магазинов из разных регионов России
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