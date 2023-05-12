https://ria.ru/20230512/aktsiya-1871360026.html

В Ростовской области стартовала всероссийская акция "Вода России"

В Ростовской области стартовала всероссийская акция "Вода России" - РИА Новости, 12.05.2023

В Ростовской области стартовала всероссийская акция "Вода России"

Всероссийская акция "Вода России" по очистке от мусора берегов водных объектов стартовала в станице Старочеркасской Ростовской области в пятницу, сообщил на... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:46

2023-05-12T16:46

2023-05-12T16:46

ростовская область

ростовская область

василий голубев

дон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая – РИА Новости. Всероссийская акция "Вода России" по очистке от мусора берегов водных объектов стартовала в станице Старочеркасской Ростовской области в пятницу, сообщил на мероприятии губернатор региона Василий Голубев. Старт акции дали первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, губернатор Ростовской области Василий Голубев и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев. Вместе с волонтерами они вышли на уборку берегов Дона, а также выпустили в реку более 7 тысяч штук молоди сазана и белого амура. Глава Ростовской области подчеркнул, что старт десятому, юбилейному, сезону акции "Вода России" дан на берегу Тихого Дона - важнейшей водной артерии, которая обеспечивает водой больше половины жителей Ростовской области. Дон питают сотни малых рек, ведется их системная расчистка. Только за шесть лет расчищено более 91,6 километра. Данная работа является частью проекта по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон до 2030 года. "Больше половины жителей Ростовской области пьют воду из Дона. Через пятнадцать регионов РФ протекает Дон, и он имеет для них очень большое значение. Очень приятно видеть среди участников акции много неравнодушных людей, болеющих душой за сохранение великой русской реки Дон. Они участвуют в этой экологической акции, что называется, по призванию, готовы приложить свои усилия", - сказал Голубев. Первый зампредседателя Совета Федерации в свою очередь назвал символичным старт акции в станице Старочеркасской. "Символично, что это происходит в Старочеркасской – в старинной казачьей станице, берега которой всегда омывались нашей замечательной рекой, нашим Доном. Если вы увидите девиз "Берега добрых дел", я очень рад, что именно Дон стал первым берегом добрых дел нашей акции, которую осуществляет и Федеральное агентство водных ресурсов, и правительство Ростовской области, и Совет Федерации, и волонтеры", - сказал Яцкин. Замминистра природных ресурсов и экологии РФ отметил, что сегодня все объединились, чтобы дать начало экологической акции. "Хотел бы обратить ваше внимание, что вы сегодня первые в стране, кто проводит это мероприятие. Вы даете старт всей России, всем субъектам. Спасибо вам! Вы – первые", - обратился Барышев к собравшимся. "Вода России" - один из крупнейших в стране волонтерских экологических проектов, объединивший уже более 8 миллионов человек. Всероссийская акция "Вода России" по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов проводится на территории Ростовской области ежегодно с апреля по октябрь. Акция проводится с 2014 года в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов национального проекта "Экология".

https://ria.ru/20230504/rostov-1869724664.html

https://ria.ru/20230420/prepodavatel-1866737857.html

ростовская область

дон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, василий голубев, дон