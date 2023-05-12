https://ria.ru/20230512/aktivy-1871283003.html

Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова

Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова - РИА Новости, 12.05.2023

Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова

Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов сенатора от Крыма Сергея Цекова в доход украинского государства. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:28

2023-05-12T13:28

2023-05-12T13:28

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сергей цеков

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов сенатора от Крыма Сергея Цекова в доход украинского государства. "Иск о взыскании активов Цекова С.П. в доход государства Украина. 11 мая министерством юстиции Украины подан в высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "о санкциях" к Цекову Сергею Павловичу", - говорится в сообщении минюста в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230504/belgiya-1869784659.html

украина

россия

республика крым

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, сергей цеков, республика крым, совет федерации рф