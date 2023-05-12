https://ria.ru/20230512/aktivy-1871283003.html
Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова
Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова - РИА Новости, 12.05.2023
Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова
Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов сенатора от Крыма Сергея Цекова в доход украинского государства. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:28
2023-05-12T13:28
2023-05-12T13:28
в мире
украина
россия
сергей цеков
республика крым
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов сенатора от Крыма Сергея Цекова в доход украинского государства. "Иск о взыскании активов Цекова С.П. в доход государства Украина. 11 мая министерством юстиции Украины подан в высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "о санкциях" к Цекову Сергею Павловичу", - говорится в сообщении минюста в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230504/belgiya-1869784659.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей цеков, республика крым, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, Сергей Цеков, Республика Крым, Совет Федерации РФ
Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова
Минюст Украины подал иск в суд о взыскании активов сенатора Цекова в доход государства
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов сенатора от Крыма Сергея Цекова в доход украинского государства.
"Иск о взыскании активов Цекова С.П. в доход государства Украина. 11 мая министерством юстиции Украины подан в высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "о санкциях" к Цекову Сергею Павловичу", - говорится в сообщении минюста в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Депутат Госдумы назвал Бельгию "барыгой" из-за изъятия российских активов