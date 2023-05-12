Рейтинг@Mail.ru
Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/aktivy-1871283003.html
Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова
Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова - РИА Новости, 12.05.2023
Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова
Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов сенатора от Крыма Сергея Цекова в доход украинского государства. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:28
2023-05-12T13:28
в мире
украина
россия
сергей цеков
республика крым
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов сенатора от Крыма Сергея Цекова в доход украинского государства. "Иск о взыскании активов Цекова С.П. в доход государства Украина. 11 мая министерством юстиции Украины подан в высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "о санкциях" к Цекову Сергею Павловичу", - говорится в сообщении минюста в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230504/belgiya-1869784659.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей цеков, республика крым, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, Сергей Цеков, Республика Крым, Совет Федерации РФ
Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова

Минюст Украины подал иск в суд о взыскании активов сенатора Цекова в доход государства

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов сенатора от Крыма Сергея Цекова в доход украинского государства.
"Иск о взыскании активов Цекова С.П. в доход государства Украина. 11 мая министерством юстиции Украины подан в высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "о санкциях" к Цекову Сергею Павловичу", - говорится в сообщении минюста в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Депутат Госдумы назвал Бельгию "барыгой" из-за изъятия российских активов
4 мая, 21:02
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЦековРеспублика КрымСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала