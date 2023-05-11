https://ria.ru/20230511/zemletryasenie-1871137094.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки, сообщило... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:01

2023-05-11T19:01

2023-05-11T19:01

в мире

кахраманмараш

турция

сирия

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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в 17.57 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,56 километра. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230511/zemletryasenie-1871039660.html

кахраманмараш

турция

сирия

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в мире, кахраманмараш, турция, сирия, twitter