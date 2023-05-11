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В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2023
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19:01 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/zemletryasenie-1871137094.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки, сообщило... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:01
2023-05-11T19:01
в мире
кахраманмараш
турция
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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в 17.57 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,56 километра. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
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в мире, кахраманмараш, турция, сирия, twitter
В мире, Кахраманмараш, Турция, Сирия, Twitter
В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4

© Sputnik / Осман Нури Черит | Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком Кахраманмараше
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком Кахраманмараше - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Sputnik / Осман Нури Черит
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Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком Кахраманмараше. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в 17.57 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,56 километра.
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
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В миреКахраманмарашТурцияСирияTwitter
 
 
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