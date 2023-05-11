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В школах Мичигана детям запретили рюкзаки из-за попыток пронести оружие

В школах Мичигана детям запретили рюкзаки из-за попыток пронести оружие - РИА Новости, 11.05.2023

В школах Мичигана детям запретили рюкзаки из-за попыток пронести оружие

Округ государственных школ Гранд-Рапидса в американском штате Мичиган ввел запрет на ношение учащимися рюкзаков в школах на фоне четырех случаев конфискации... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:47

2023-05-11T15:47

2023-05-11T15:47

в мире

мичиган

сша

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Округ государственных школ Гранд-Рапидса в американском штате Мичиган ввел запрет на ношение учащимися рюкзаков в школах на фоне четырех случаев конфискации оружия у школьников, запрет является вторым в этом месяце. Ранее школьный округ города Флинт в штате Мичиган также ввел запрет на ношение рюкзаков учащимися в школах. "Государственные школы Гранд-Рапидса больше не будут разрешать учащимся приносить рюкзаки в школу после того, как у ученика изъяли пистолет, что стало четвертым случаем конфискации в этом учебном году", - говорится на сайте восьмого по величине округа государственных школ в Мичигане. При этом часть огнестрельного оружия была изъята у учащихся начальных классов. "В трех из четырех случаев оружие было в рюкзаках", - говорится в заявлении. По мнению руководителя школьного округа, это станет первым шагом на пути к защите детей "в этом быстро меняющемся мире". Запреты введены на фоне участившихся случаев массовой стрельбы в США. Ранее в этом месяце официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что 200 случаев массовой стрельбы произошли в США с начала года, что чаще одного раза в сутки.

https://ria.ru/20230328/bayden-1861097567.html

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в мире, мичиган, сша, карин жан-пьер