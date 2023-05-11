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В школах Мичигана детям запретили рюкзаки из-за попыток пронести оружие
В школах Мичигана детям запретили рюкзаки из-за попыток пронести оружие - РИА Новости, 11.05.2023
В школах Мичигана детям запретили рюкзаки из-за попыток пронести оружие
Округ государственных школ Гранд-Рапидса в американском штате Мичиган ввел запрет на ношение учащимися рюкзаков в школах на фоне четырех случаев конфискации... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:47
2023-05-11T15:47
2023-05-11T15:47
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сша
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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Округ государственных школ Гранд-Рапидса в американском штате Мичиган ввел запрет на ношение учащимися рюкзаков в школах на фоне четырех случаев конфискации оружия у школьников, запрет является вторым в этом месяце. Ранее школьный округ города Флинт в штате Мичиган также ввел запрет на ношение рюкзаков учащимися в школах. "Государственные школы Гранд-Рапидса больше не будут разрешать учащимся приносить рюкзаки в школу после того, как у ученика изъяли пистолет, что стало четвертым случаем конфискации в этом учебном году", - говорится на сайте восьмого по величине округа государственных школ в Мичигане. При этом часть огнестрельного оружия была изъята у учащихся начальных классов. "В трех из четырех случаев оружие было в рюкзаках", - говорится в заявлении. По мнению руководителя школьного округа, это станет первым шагом на пути к защите детей "в этом быстро меняющемся мире". Запреты введены на фоне участившихся случаев массовой стрельбы в США. Ранее в этом месяце официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что 200 случаев массовой стрельбы произошли в США с начала года, что чаще одного раза в сутки.
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в мире, мичиган, сша, карин жан-пьер
В мире, Мичиган, США, Карин Жан-Пьер
В школах Мичигана детям запретили рюкзаки из-за попыток пронести оружие
В школах штата Мичиган детям запретили носить рюкзаки из-за попыток пронести оружие
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости.
Округ государственных школ Гранд-Рапидса в американском штате Мичиган ввел запрет
на ношение учащимися рюкзаков в школах на фоне четырех случаев конфискации оружия у школьников, запрет является вторым в этом месяце.
Ранее школьный округ города Флинт в штате Мичиган также ввел запрет на ношение рюкзаков учащимися в школах.
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"Государственные школы Гранд-Рапидса больше не будут разрешать учащимся приносить рюкзаки в школу после того, как у ученика изъяли пистолет, что стало четвертым случаем конфискации в этом учебном году", - говорится на сайте восьмого по величине округа государственных школ в Мичигане.
При этом часть огнестрельного оружия была изъята у учащихся начальных классов. "В трех из четырех случаев оружие было в рюкзаках", - говорится в заявлении.
По мнению руководителя школьного округа, это станет первым шагом на пути к защите детей "в этом быстро меняющемся мире".
Запреты введены на фоне участившихся случаев массовой стрельбы в США
. Ранее в этом месяце официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер
заявила, что 200 случаев массовой стрельбы произошли в США с начала года, что чаще одного раза в сутки.
СМИ: в одной из американских школ запретили слова "мальчик" и "девочка"