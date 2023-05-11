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Петербурженка получила условный срок за записку на могиле родителей Путина - РИА Новости, 11.05.2023
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17:11 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/zapiska-1871104168.html
Петербурженка получила условный срок за записку на могиле родителей Путина
Петербурженка получила условный срок за записку на могиле родителей Путина - РИА Новости, 11.05.2023
Петербурженка получила условный срок за записку на могиле родителей Путина
Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Ирину Цыбаневу, которая оставила записку на могиле родителей президента РФ Владимира Путина, к двум годам... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:11
2023-05-11T17:11
происшествия
россия
санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Ирину Цыбаневу, которая оставила записку на могиле родителей президента РФ Владимира Путина, к двум годам лишения свободы условно, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд назначил Цыбаневой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, 6 октября 2022 года Цыбанева возле места захоронения родителей Путина на Серафимовском кладбище оставила записку с оскорблениями в адрес президента. Ей вменили п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронений по мотивам политической ненависти). Цыбанева вину признала частично, заявив, что ее действия не тянули на уголовную ответственность, добавили в пресс-службе.
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происшествия, россия, санкт-петербург, владимир путин
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Петербурженка получила условный срок за записку на могиле родителей Путина

Петербурженка, оставившая записку на могиле родителей Путина, получила два года условно

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Ирину Цыбаневу, которая оставила записку на могиле родителей президента РФ Владимира Путина, к двум годам лишения свободы условно, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд назначил Цыбаневой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщает пресс-служба.
По версии следствия, 6 октября 2022 года Цыбанева возле места захоронения родителей Путина на Серафимовском кладбище оставила записку с оскорблениями в адрес президента. Ей вменили п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронений по мотивам политической ненависти).
Цыбанева вину признала частично, заявив, что ее действия не тянули на уголовную ответственность, добавили в пресс-службе.
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