https://ria.ru/20230511/zapiska-1871104168.html

Петербурженка получила условный срок за записку на могиле родителей Путина

Петербурженка получила условный срок за записку на могиле родителей Путина - РИА Новости, 11.05.2023

Петербурженка получила условный срок за записку на могиле родителей Путина

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Ирину Цыбаневу, которая оставила записку на могиле родителей президента РФ Владимира Путина, к двум годам... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:11

2023-05-11T17:11

2023-05-11T17:11

происшествия

россия

санкт-петербург

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Ирину Цыбаневу, которая оставила записку на могиле родителей президента РФ Владимира Путина, к двум годам лишения свободы условно, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд назначил Цыбаневой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, 6 октября 2022 года Цыбанева возле места захоронения родителей Путина на Серафимовском кладбище оставила записку с оскорблениями в адрес президента. Ей вменили п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронений по мотивам политической ненависти). Цыбанева вину признала частично, заявив, что ее действия не тянули на уголовную ответственность, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221220/shtraf-1839946423.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, санкт-петербург, владимир путин