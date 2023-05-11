https://ria.ru/20230511/zaes-1871114157.html

В Киеве заявили, что ВСУ при наступлении придется обойти Запорожскую АЭС

В Киеве заявили, что ВСУ при наступлении придется обойти Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.05.2023

В Киеве заявили, что ВСУ при наступлении придется обойти Запорожскую АЭС

Украинским войскам в случае контрнаступления придется обойти Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы не повредить объект, заявил глава украинского "Энергоатома" Петр... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:44

2023-05-11T17:44

2023-05-11T17:44

специальная военная операция на украине

безопасность

энергоатом

украина

запорожская аэс

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинским войскам в случае контрнаступления придется обойти Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы не повредить объект, заявил глава украинского "Энергоатома" Петр Котин. "Есть ответственность за сохранение целостности (ЗАЭС), даже если она оккупирована русскими", - заявил Котин в интервью телеканалу CNN. "В этом (в применении силы - ред.) нет необходимости. Все, что нужно - это просто перерезать связь между Запорожской АЭС и Крымом... Они будут окружены украинскими войсками, и единственная дорога, ведущая в Крым, будет взята нами", - добавил он. В среду директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский сообщил, что состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится. Владимир Зеленский ранее в четверг заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал в мае, что работа блоков на Запорожской атомной станции приостановлена из-за непредсказуемых действий со стороны Киева. В начале января Котин заявлял, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230507/zakhvat-1870383926.html

https://ria.ru/20230505/proryv-1869904274.html

https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, энергоатом, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр