Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что ВСУ при наступлении придется обойти Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/zaes-1871114157.html
В Киеве заявили, что ВСУ при наступлении придется обойти Запорожскую АЭС
В Киеве заявили, что ВСУ при наступлении придется обойти Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.05.2023
В Киеве заявили, что ВСУ при наступлении придется обойти Запорожскую АЭС
Украинским войскам в случае контрнаступления придется обойти Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы не повредить объект, заявил глава украинского "Энергоатома" Петр... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:44
2023-05-11T17:44
специальная военная операция на украине
безопасность
энергоатом
украина
запорожская аэс
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинским войскам в случае контрнаступления придется обойти Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы не повредить объект, заявил глава украинского "Энергоатома" Петр Котин. "Есть ответственность за сохранение целостности (ЗАЭС), даже если она оккупирована русскими", - заявил Котин в интервью телеканалу CNN. "В этом (в применении силы - ред.) нет необходимости. Все, что нужно - это просто перерезать связь между Запорожской АЭС и Крымом... Они будут окружены украинскими войсками, и единственная дорога, ведущая в Крым, будет взята нами", - добавил он. В среду директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский сообщил, что состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится. Владимир Зеленский ранее в четверг заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал в мае, что работа блоков на Запорожской атомной станции приостановлена из-за непредсказуемых действий со стороны Киева. В начале января Котин заявлял, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230507/zakhvat-1870383926.html
https://ria.ru/20230505/proryv-1869904274.html
https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html
украина
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bea3e06a3495f981371c3be633b584e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, энергоатом, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергоатом, Украина, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что ВСУ при наступлении придется обойти Запорожскую АЭС

Глава "Энергоатома" Котин: ВСУ при контрнаступлении придется обойти Запорожскую АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинским войскам в случае контрнаступления придется обойти Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы не повредить объект, заявил глава украинского "Энергоатома" Петр Котин.
"Есть ответственность за сохранение целостности (ЗАЭС), даже если она оккупирована русскими", - заявил Котин в интервью телеканалу CNN.
"В этом (в применении силы - ред.) нет необходимости. Все, что нужно - это просто перерезать связь между Запорожской АЭС и Крымом... Они будут окружены украинскими войсками, и единственная дорога, ведущая в Крым, будет взята нами", - добавил он.
В среду директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский сообщил, что состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС
7 мая, 21:21
Владимир Зеленский ранее в четверг заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал в мае, что работа блоков на Запорожской атомной станции приостановлена из-за непредсказуемых действий со стороны Киева.
В начале января Котин заявлял, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Карчаа рассказал, чем грозит прорыв дамбы Каховского водохранилища
5 мая, 13:10
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
"Решающая битва будет здесь". Что начинается в Запорожской области
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭнергоатомУкраинаЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала