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Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню - РИА Новости, 11.05.2023
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Шоубиз
 
16:11 11.05.2023 (обновлено: 16:12 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/yandeks-1871059462.html
Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню
Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню - РИА Новости, 11.05.2023
Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню
Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню "Горить москаль", сообщает Telegram-канал RT. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:11
2023-05-11T16:12
шоубиз
яндекс.музыка
ялта
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
александр хинштейн
музыка
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню "Горить москаль", сообщает Telegram-канал RT. Накануне Дня Победы пользователи Сети обнаружили на музыкальной платформе композицию "Горить москаль" мало известной украинской группы Never too late. В песне было пожелание смерти русским. После этого депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении трека. Он также призвал "Яндекс.Музыку" тщательнее модерировать контент. Украинские артисты не в первый раз позволяют себе провокации в адрес русских. Так, в апреле группа "Антитела", поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Ялте в 2024 году. При этом музыканты заявили, что скоро Крым перестанет входить в состав России.
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Александра Липатова
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яндекс.музыка, ялта, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, музыка, украина
Шоубиз, Яндекс.Музыка, Ялта, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Александр Хинштейн, Музыка, Украина
Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню

Из "Яндекс.Музыки" удалили трек "Горить москаль", в котором было пожелание смерти русским

© Иллюстрация РИА НовостиБлок подкасты синий Яндекс музыка
Блок подкасты синий Яндекс музыка - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Иллюстрация РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню "Горить москаль", сообщает Telegram-канал RT.
Накануне Дня Победы пользователи Сети обнаружили на музыкальной платформе композицию "Горить москаль" мало известной украинской группы Never too late. В песне было пожелание смерти русским.
После этого депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении трека. Он также призвал "Яндекс.Музыку" тщательнее модерировать контент.
Украинские артисты не в первый раз позволяют себе провокации в адрес русских. Так, в апреле группа "Антитела", поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Ялте в 2024 году. При этом музыканты заявили, что скоро Крым перестанет входить в состав России.
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ШоубизЯндекс.МузыкаЯлтаРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Александр ХинштейнМузыкаУкраина
 
 
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