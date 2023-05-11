https://ria.ru/20230511/yandeks-1871059462.html

Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню

Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню - РИА Новости, 11.05.2023

Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню

Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню "Горить москаль", сообщает Telegram-канал RT. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:11

2023-05-11T16:11

2023-05-11T16:12

шоубиз

яндекс.музыка

ялта

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

александр хинштейн

музыка

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню "Горить москаль", сообщает Telegram-канал RT. Накануне Дня Победы пользователи Сети обнаружили на музыкальной платформе композицию "Горить москаль" мало известной украинской группы Never too late. В песне было пожелание смерти русским. После этого депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении трека. Он также призвал "Яндекс.Музыку" тщательнее модерировать контент. Украинские артисты не в первый раз позволяют себе провокации в адрес русских. Так, в апреле группа "Антитела", поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Ялте в 2024 году. При этом музыканты заявили, что скоро Крым перестанет входить в состав России.

https://ria.ru/20230511/bi-2-1871046406.html

ялта

россия

украина

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

яндекс.музыка, ялта, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, музыка, украина