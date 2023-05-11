https://ria.ru/20230511/yandeks-1871059462.html
Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню
Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню - РИА Новости, 11.05.2023
Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню
Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню "Горить москаль", сообщает Telegram-канал RT. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:11
2023-05-11T16:11
2023-05-11T16:12
шоубиз
яндекс.музыка
ялта
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
александр хинштейн
музыка
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню "Горить москаль", сообщает Telegram-канал RT. Накануне Дня Победы пользователи Сети обнаружили на музыкальной платформе композицию "Горить москаль" мало известной украинской группы Never too late. В песне было пожелание смерти русским. После этого депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении трека. Он также призвал "Яндекс.Музыку" тщательнее модерировать контент. Украинские артисты не в первый раз позволяют себе провокации в адрес русских. Так, в апреле группа "Антитела", поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Ялте в 2024 году. При этом музыканты заявили, что скоро Крым перестанет входить в состав России.
https://ria.ru/20230511/bi-2-1871046406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс.музыка, ялта, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, музыка, украина
Шоубиз, Яндекс.Музыка, Ялта, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Александр Хинштейн, Музыка, Украина
Из "Яндекс.Музыки" удалили русофобскую песню
Из "Яндекс.Музыки" удалили трек "Горить москаль", в котором было пожелание смерти русским