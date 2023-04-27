https://ria.ru/20230427/antitela-1868192906.html

Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму

Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму - РИА Новости, 27.04.2023

Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму

Участники украинской группы "Антитела" на своей странице в соцсети анонсировали концерт в российской Ялте. Музыканты собрались выступить 23 августа на стадионе... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:22

2023-04-27T17:22

2023-04-27T17:36

шоубиз

ялта

республика крым

россия

музыка

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Участники украинской группы "Антитела" на своей странице в соцсети анонсировали концерт в российской Ялте. Музыканты собрались выступить 23 августа на стадионе "Авангард". Они также начали продавать билеты на концерт на своем официальном сайте. Но не все обрадовались анонсу. В Сети многие раскритиковали группу за желание выступить на Крымском полуострове. Участники "Антител" пока не отреагировали на критику.После начала спецоперации музыканты публично поддержали ВС, материально помогали украинской армии, а на концерта за границей разворачивали сине-желтые флаги. Они также заявили, что в 2024 году Ялта перестанет входить в состав России.Республика Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года. Воссоединение со страной поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

https://ria.ru/20230427/orbakayte-1868053323.html

ялта

республика крым

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ялта, республика крым, россия, музыка