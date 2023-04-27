https://ria.ru/20230427/antitela-1868192906.html
Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму
Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму - РИА Новости, 27.04.2023
Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму
Участники украинской группы "Антитела" на своей странице в соцсети анонсировали концерт в российской Ялте. Музыканты собрались выступить 23 августа на стадионе... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:22
2023-04-27T17:22
2023-04-27T17:36
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республика крым
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Участники украинской группы "Антитела" на своей странице в соцсети анонсировали концерт в российской Ялте. Музыканты собрались выступить 23 августа на стадионе "Авангард". Они также начали продавать билеты на концерт на своем официальном сайте. Но не все обрадовались анонсу. В Сети многие раскритиковали группу за желание выступить на Крымском полуострове. Участники "Антител" пока не отреагировали на критику.После начала спецоперации музыканты публично поддержали ВС, материально помогали украинской армии, а на концерта за границей разворачивали сине-желтые флаги. Они также заявили, что в 2024 году Ялта перестанет входить в состав России.Республика Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года. Воссоединение со страной поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, республика крым, россия, музыка
Шоубиз, Ялта, Республика Крым, Россия, Музыка
Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму
Украинская группа "Антитела", которая поддерживает ВСУ, анонсировала концерт в Ялте
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Участники украинской группы "Антитела" на своей странице в соцсети анонсировали концерт в российской Ялте. Музыканты собрались выступить 23 августа на стадионе "Авангард".
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"Мы открываем предпродажи на первое большое стадионное шоу в Ялте", – заявили участники коллектива.
Они также начали продавать билеты на концерт на своем официальном сайте.
Но не все обрадовались анонсу. В Сети многие раскритиковали группу за желание выступить на Крымском полуострове.
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"Если в российском Крыму концерта не будет, как станете возвращать деньги?", "Мы такую дичь в Крыму не слушаем!", "И заиграла песня "Фантазер". Что у вас в головах творится?", "Ну вы и клоуны!" – отреагировали комментаторы.
Участники "Антител" пока не отреагировали на критику.
После начала спецоперации музыканты публично поддержали ВС, материально помогали украинской армии, а на концерта за границей разворачивали сине-желтые флаги. Они также заявили, что в 2024 году Ялта перестанет входить в состав России.
Республика Крым и Севастополь вошли
в состав России 18 марта 2014 года. Воссоединение со страной поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
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