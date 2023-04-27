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Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму - РИА Новости, 27.04.2023
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Шоубиз
 
17:22 27.04.2023 (обновлено: 17:36 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/antitela-1868192906.html
Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму
Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму - РИА Новости, 27.04.2023
Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму
Участники украинской группы "Антитела" на своей странице в соцсети анонсировали концерт в российской Ялте. Музыканты собрались выступить 23 августа на стадионе... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:22
2023-04-27T17:36
шоубиз
ялта
республика крым
россия
музыка
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Участники украинской группы "Антитела" на своей странице в соцсети анонсировали концерт в российской Ялте. Музыканты собрались выступить 23 августа на стадионе "Авангард". Они также начали продавать билеты на концерт на своем официальном сайте. Но не все обрадовались анонсу. В Сети многие раскритиковали группу за желание выступить на Крымском полуострове. Участники "Антител" пока не отреагировали на критику.После начала спецоперации музыканты публично поддержали ВС, материально помогали украинской армии, а на концерта за границей разворачивали сине-желтые флаги. Они также заявили, что в 2024 году Ялта перестанет входить в состав России.Республика Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года. Воссоединение со страной поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
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ялта, республика крым, россия, музыка
Шоубиз, Ялта, Республика Крым, Россия, Музыка
Украинская группа, поддерживающая ВСУ, анонсировала концерт в Крыму

Украинская группа "Антитела", которая поддерживает ВСУ, анонсировала концерт в Ялте

© Фото : соцсети группыУкраинская группа "Антитела"
Украинская группа Антитела - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : соцсети группы
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Участники украинской группы "Антитела" на своей странице в соцсети анонсировали концерт в российской Ялте. Музыканты собрались выступить 23 августа на стадионе "Авангард".
«
"Мы открываем предпродажи на первое большое стадионное шоу в Ялте", – заявили участники коллектива.
Они также начали продавать билеты на концерт на своем официальном сайте.
Скриншот станицы сайта группы "Антитела"
Скриншот станицы сайта группы Антитела
Скриншот станицы сайта группы "Антитела"
Но не все обрадовались анонсу. В Сети многие раскритиковали группу за желание выступить на Крымском полуострове.
«
"Если в российском Крыму концерта не будет, как станете возвращать деньги?", "Мы такую дичь в Крыму не слушаем!", "И заиграла песня "Фантазер". Что у вас в головах творится?", "Ну вы и клоуны!" – отреагировали комментаторы.
Участники "Антител" пока не отреагировали на критику.
После начала спецоперации музыканты публично поддержали ВС, материально помогали украинской армии, а на концерта за границей разворачивали сине-желтые флаги. Они также заявили, что в 2024 году Ялта перестанет входить в состав России.
Республика Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года. Воссоединение со страной поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
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