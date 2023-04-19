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Присоединение Крыма к России

Присоединение Крыма к России - РИА Новости, 19.04.2023

Присоединение Крыма к России

История вхождения Крыма в состав России неразрывно связана с многовековой борьбой, которую Россия вела на своих южных рубежах против Османской империи... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T01:50

2023-04-19T01:50

2023-04-19T01:50

справки

россия

республика крым

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История вхождения Крыма в состав России неразрывно связана с многовековой борьбой, которую Россия вела на своих южных рубежах против Османской империи (1299-1922, ныне территория современной Турции) и ее вассала – Крымского ханства (1441-1783). Как самостоятельная государственная единица Крымское ханство возникло в середине ХV века после распада Золотой Орды (1269-1459). Для османов оно представляло стратегический интерес: это был опорный пункт для борьбы с Русским государством и Речью Посполитой, а также крупный торговый узел черноморской акватории. На территории полуострова процветала работорговля. В результате многочисленных набегов были пленены, а затем проданы на невольничьем рынке Османской империи около четырех миллионов русских и поляков.Крымское ханство постоянно осуществляло набеги на русские земли и на Москву.Последний из них случился в XVI веке. Но вплоть до конца XVII столетия российские государи выплачивали крымским ханам "поминки" – своего рода откуп за то, чтобы крымчане не нападали на русские земли.В XVII столетии в постоянные столкновения с турками и татарами вступали казаки, считавшиеся российскими подданными. В 1681 году был заключен Бахчисарайский мирный договор, согласно которому граница между Россией и Османской империей прошла по нижнему течению Днепра. В 1687 и 1689 годах в правление царицы Софьи (1657-1704) было предпринято два неудачных похода русских войск в Крым под предводительством князя Василия Голицына.При Петре I (1672-1725) Россия дважды воевала с турками. В ходе Азовских походов Россия получила Азов и начала строительство военной флотилии в Причерноморье. Однако успех был перечеркнут Прутским походом 1711 года: Россия вернула Азов туркам, ликвидировала крепости на юге, флотилия была уничтожена.В 1735 году при императрице Анне Иоанновне (1693-1740) началась очередная война между Россией и Османской империей. Русская армия взяла ряд крепостей и временно заняла Крымский полуостров. Стратегический успех не был закреплен. Лишь во второй половине XVIII столетия борьба за Крымский полуостров и выход к Черному морю стала одним из приоритетных направлений внешней политики императрицы Екатерины II (1729-1796). Присоединение полуострова позволяло России обезопасить свои южные земли, а также превратить Азовское море во внутреннее. В 1768 году началась очередная русско-турецкая война (1768-1774). В июне 1772 года русские войска заняли ключевые города-крепости Крыма. Крымские татары избрали новым ханом сторонника союзных отношений с Россией Сахиб-Герея, который начал мирные переговоры.12 ноября (1 ноября по старому стилю) 1772 года между Российской империей и Крымским ханством в главном торговом городе Карасубазар (ныне – Белогорск) был подписан договор (Карасубазарский трактат), по которому Крым объявлялся независимым от османов ханством под протекторатом России. К ней переходили порты Керчь, Кинбурн и Еникале с принадлежащими землями. Таким образом Россия получила выход к Черному морю, а русские рыболовы – право промысла в Азовском море и в Керченском проливе.Установив контроль над Кафой (Феодосией), Москва положила конец самому крупному работорговческому рынку в Европе. Эти положения также вошли в Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который был подписан 21 июля (10 июля по старому стилю) 1774 года в селе Кючук-Кайнарджа (ныне Болгария) и стал завершением русско-турецкой войны. Боевые действия окончились разгромом Османской империи. Крым и прилегавшие к нему татарские области официально обрели независимость от османов. Крепости Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн признавались российскими. Россия получала обширные земли между Днепром и Южным Бугом, территорию Большой и Малой Кабарды. Русский торговый флот получал доступ в Черное море и проливы. Молдавия и Валахия перешли под российский протекторат. По оценке историков, договор стал одним из крупнейших успехов императрицы Екатерины II и создал предпосылки для будущих побед российской армии.Однако Кючук-Кайнарджийский мир не мог быть вечным. Россия только закрепилась у Черного моря, Крым оставался ничьим, угроза нападения Турции сохранялась.В этой связи в 1782 году князь Григорий Потемкин (1739-1791) обратился к императрице с меморандумом, где говорилось, что "приобретение Крыма только покой доставит. С Крымом достанется и господство в Черном море". В декабре 1782 года Екатерина II одобрила план князя, который руководил процессом присоединения полуострова к империи лично.19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года в Санкт-Петербурге императрица Екатерина II подписала высочайший Манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу". В документе указывалось о "счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный". С этого дня Крым вошел в состав Российской империи. Императрица опасалась, что присоединение Крыма вызовет новую войну с турками и вмешательство европейских стран. В связи с этим манифест не был обнародован, его запечатали в деревянный ящик, обитый железом. Он был тайно переведен на татарский язык и направлен с фельдъегерской службой в Крым. Документ содержали в тайне как от русской дипломатии, так и от последнего крымского хана Шагин-Гирея, который в этот момент отрекся от престола, не зная о планах Потемкина. В июне 1783 года войска под командованием Александра Суворова вошли в Крымское ханство. Местная династия ханов потеряла престол. В том же месяце был заложен порт-крепость Севастополь. Россия на южных рубежах вышла к берегам Черного моря, став полноправной черноморской державой.Одновременно Потемкин проводил в Крыму "референдум в стиле XVIII века". На полуострове распространяли "присяжные листы", где было обозначено, что население такого-то населенного пункта присягает на верность России. Они скреплялись печатями и подписями. В июле 1783 года, после того, как у Потемкина были собраны отклики от основной части населения Крыма о том, что они хотят перейти в состав Российской империи, то есть была собрана юридическая база, манифест был опубликован. При этом первоначально его обнародовали на немецком языке для уведомления европейских стран о том, что присоединение состоялось.В июне 1783 года в Карасубазаре на вершине скалы Ак-Кая (Белая скала) князь Потемкин принял присягу татарской знати и представителей всех слоев крымского населения на верность Российской империи. Крымское ханство окончательно прекратило свое существование. Было учреждено Крымское земское правительство. Русские войска, расположенные в Крыму, получили приказ обращаться "с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид, чему подавать пример имеют начальники и полковые командиры".19 февраля (2 февраля по старому стилю) 1784 года указом императрицы учредили Таврическую область во главе с Григорием Потемкином. В нее вошли Крым и Тамань. В том же месяце императрица Екатерина II предоставила высшему крымскому сословию все права и льготы русского дворянства. Земли и доходы, крымского "царя" перешли к императорской казне. Все пленные, подданные России, получили свободу. На момент присоединения Крыма к России на полуострове насчитывалось около 60 тысяч человек и 1474 деревни.Присоединение Крыма к России имело колоссальное значение. С приходом русской администрации была ликвидирована работорговля, стало развиваться государственное управление европейского типа. Стали быстро развиваться экономика и культура, торговля, началось освоение огромного массива плодородных крымских земель.За короткое время в причерноморской степи выросли новые порты и города.Российский флот надежно утвердился на Черном море.К середине ХIХ века Севастополь окончательно укрепился в качестве главной базы Черноморского флота. В ходе Крымской войны (1853-1856) против России одновременно выступили Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство.Севастополь находился в осаде год. Российская империя в этой войне потерпела поражение, но Крым остался в ее составе.В начале XX столетия в ходе Гражданской войны в России (1917-1922) власть на полуострове переходила из рук в руки. 17 ноября 1920 года полуостров был полностью освобожден Красной Армией. 18 октября 1921 года декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) в границах Крымского полуострова как часть РСФСР была образована Автономная Крымская Социалистическая Советская Республика (Крымская АССР). В период Великой Отечественной войны (1941-1945) к июлю 1942 года территория Крымской АССР была оккупирована германскими и румынскими войсками, войдя в состав генерального округа "Таврия" Рейхскомиссариата Украина.В мае 1944 года Красная армия освободила Крым.В 1945 году Крымскую АССР преобразовали в Крымскую область. В 1948 году Севастополь получил статус города республиканского подчинения РСФСР (территориально до 1978 года оставался в составе Крымской области). В 1954 году Крымская область была передана в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР).По итогам Всекрымского референдума, прошедшего 20 января 1991 года, Крымская область УССР 12 февраля 1991 года была преобразована в Крымскую АССР. 4 сентября 1991 года Верховный Совет Крымской АССР принял декларацию о государственном суверенитете. С 1 декабря 1991 года территория современной Республики Крым входила в состав Украины. 26 февраля 1992 года Крымская АССР была переименована в Республику Крым, а 5 мая была провозглашена ее государственная самостоятельность. В 1998 году она была переименована в Автономную Республику Крым.В 2014 году в результате государственного переворота к власти на Украине пришло антироссийски настроенное руководство. Реакцией на переворот стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение. В результате этих событий 16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым был проведен общекрымский референдум, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, республика крым