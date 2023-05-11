https://ria.ru/20230511/vypusknoy-1871123779.html

В Воронеже отменили общегородской выпускной для школьников

В Воронеже отменили общегородской выпускной для школьников - РИА Новости, 11.05.2023

В Воронеже отменили общегородской выпускной для школьников

Общегородской выпускной для школьников в Воронеже в этом году проводиться не будет, сообщил в четверг журналистам представитель мэрии. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:15

2023-05-11T18:15

2023-05-11T18:15

общество

воронеж

россия

школа

дети

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ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Общегородской выпускной для школьников в Воронеже в этом году проводиться не будет, сообщил в четверг журналистам представитель мэрии. В 2022 году в Воронеже общегородской выпускной прошел 25 июня. "Общегородского выпускного в этом году не будет", - сообщил представитель мэрии, отметив, что развернутого комментария "по этому поводу не планируется". В Воронеже дети обучаются в 120 школах.

https://ria.ru/20230428/vypuskniki-1868565177.html

воронеж

россия

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Владимир Лаврентьев

общество, воронеж, россия, школа, дети