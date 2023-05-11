https://ria.ru/20230511/vypusknoy-1871123779.html
В Воронеже отменили общегородской выпускной для школьников
В Воронеже отменили общегородской выпускной для школьников - РИА Новости, 11.05.2023
В Воронеже отменили общегородской выпускной для школьников
Общегородской выпускной для школьников в Воронеже в этом году проводиться не будет, сообщил в четверг журналистам представитель мэрии. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:15
2023-05-11T18:15
2023-05-11T18:15
общество
воронеж
россия
школа
дети
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ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Общегородской выпускной для школьников в Воронеже в этом году проводиться не будет, сообщил в четверг журналистам представитель мэрии. В 2022 году в Воронеже общегородской выпускной прошел 25 июня. "Общегородского выпускного в этом году не будет", - сообщил представитель мэрии, отметив, что развернутого комментария "по этому поводу не планируется". В Воронеже дети обучаются в 120 школах.
https://ria.ru/20230428/vypuskniki-1868565177.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, воронеж, россия, школа, дети
Общество, Воронеж, Россия, Школа, Дети
В Воронеже отменили общегородской выпускной для школьников
Мэрия Воронежа заявила, что общегородского выпускного для школьников в этом году не будет
ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Общегородской выпускной для школьников в Воронеже в этом году проводиться не будет, сообщил в четверг журналистам представитель мэрии.
В 2022 году в Воронеже общегородской выпускной прошел 25 июня.
"Общегородского выпускного в этом году не будет", - сообщил представитель мэрии, отметив, что развернутого комментария "по этому поводу не планируется".
В Воронеже дети обучаются в 120 школах.
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