https://ria.ru/20230511/vybory-1871042209.html

Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры

Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры - РИА Новости, 11.05.2023

Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры

Лидер турецкой партии Memleket Мухаррем Индже объявил за три дня до президентских выборов, что отказывается от участия в них. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:12

2023-05-11T14:12

2023-05-11T18:45

турция

выборы

в мире

мухаррем индже

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АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Лидер турецкой партии Memleket Мухаррем Индже объявил за три дня до президентских выборов, что отказывается от участия в них.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.

https://ria.ru/20230510/turtsiya-1870695600.html

турция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, выборы, в мире, мухаррем индже