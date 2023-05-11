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Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры - РИА Новости, 11.05.2023
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14:12 11.05.2023 (обновлено: 18:45 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/vybory-1871042209.html
Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры
Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры - РИА Новости, 11.05.2023
Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры
Лидер турецкой партии Memleket Мухаррем Индже объявил за три дня до президентских выборов, что отказывается от участия в них. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:12
2023-05-11T18:45
турция
выборы
в мире
мухаррем индже
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АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Лидер турецкой партии Memleket Мухаррем Индже объявил за три дня до президентских выборов, что отказывается от участия в них.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.
https://ria.ru/20230510/turtsiya-1870695600.html
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турция, выборы, в мире, мухаррем индже
Турция, Выборы, В мире, Мухаррем Индже
Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры

Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии кандидатуры за три дня до выборов

© РИА НовостиМухаррем Индже, лидер турецкой партии Memleket ("Отечество")
Мухаррем Индже, лидер турецкой партии Memleket (Отечество) - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости
Мухаррем Индже, лидер турецкой партии Memleket ("Отечество"). Архивное фото
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АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Лидер турецкой партии Memleket Мухаррем Индже объявил за три дня до президентских выборов, что отказывается от участия в них.
«
"Я снимаю кандидатуру. Пусть у них не будет причин больше обвинять меня. Проголосуйте за нашу партию, наша партия должна быть в парламенте", — сказал он в своем обращении.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.
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