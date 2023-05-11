https://ria.ru/20230511/ulitka-1870973685.html

У улитки есть зачатки эмоций, заявил академик Балабан

У улитки есть зачатки эмоций, заявил академик Балабан - РИА Новости, 11.05.2023

У улитки есть зачатки эмоций, заявил академик Балабан

У простой виноградной улитки есть зачатки эмоций и память, механизмы которой еще предстоит исследовать, а также способность менять пол и уникальные "стрелы... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:24

2023-05-11T11:24

2023-05-11T12:27

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ДХАРАМСАЛА (Индия), 11 мая – РИА Новости, Ольга Липич. У простой виноградной улитки есть зачатки эмоций и память, механизмы которой еще предстоит исследовать, а также способность менять пол и уникальные "стрелы Амура", заявил в интервью РИА Новости заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, академик Павел Балабан. С докладом о результатах многолетнего изучения улиток академик Балабан выступил на первой Международной конференции "Сознание животных" в Дхарамсале (Индия). Многодневный форум проводится в мае группой ведущих российских и зарубежных исследователей из разных научных областей в рамках диалога с буддийскими учеными, по инициативе Далай-ламы и при его участии. "Эмоциональный" эксперимент"У улитки есть зачатки эмоций. У нее есть все гормоны, которые связаны с эмоциями, и они активно работают. Поведенчески можно показать, что при стимуляции определенных зон мозга – конкретных нервных сетей – улитки испытывают что-то, что заставляет их вновь и вновь повторять ситуацию. В человеческом понимании это – позитивная эмоция", - сказал РИА Новости академик Балабан. Эмоциональное отношение, добавил он, означает "положительное или отрицательное". "То есть идет оценка", - пояснил собеседник агентства. Самое интересное, по его словам, что если электрически стимулировать сеть (нейронов), которая связана с половым поведением улитки, то у нее "идет активация поведения, которое позитивно, то есть ей нравится эта ситуация - и в поведении она пытается ее повторить". А если стимулировать участки мозга, которые связаны с оборонительным поведением, то она эту стимуляцию воспроизводить не хочет. Это отчетливо проявляется в успешном эксперименте, фактически повторяющем известный опыт "самостимуляции крыс", давивших лапой на "кнопку удовольствия". "Если возле головы улитки находится иголочка, от которой исходит не нравящаяся улитке стимуляция, - и она ее просто избегает. После одного-двух прикосновений и получения, по-видимому, неприятных ощущений – она ее больше не касается ни разу. А если ощущения улитке приятны, то она поднимает голову и замыкает этот контакт", - рассказал исследователь. "Что-то разумное в ней есть" Помимо эмоций, улитка обладает памятью. "Да еще какой! У нее есть все виды памяти", - подчеркнул академик Балабан. На вопрос, приближают ли данные его исследований научный мир к прояснению вопроса о наличии сознания или разумности у животных, в частности, у улитки, академик Балан ответил утвердительно. "Можно сказать, что что-то разумное, сознательное в ней (улитке) есть. Поскольку в понятие "сознание" с необходимостью входят память и эмоции", - сказал он. В то же время, академик напомнил об отсутствии на сегодняшний день единого определения термина "сознание" среди ученых разных областей. Гены обучения и памятиВ дальнейшем академик Балабан считает важным исследовать, в первую очередь, "молекулярные механизмы эмоций" улиток и "молекулярные механизмы памяти", которые они до сих пор не раскрыты. "На сегодняшний день можно сказать, что мы ищем гены, которые специфически связаны с обучением и памятью. Они отличаются от других генов, которые практически все участвуют в процессах обучения и памяти. Отличия - в регуляции: регуляция этих специфически связанных с обучением и памятью генов идет по-другому", - рассказал собеседник агентства. Исследования молекулярных механизмов, гормонов, наиболее перспективны и применительно к человеку. Несмотря на то, что "гормоны все довольно разные даже у мышей и крыс", у разных животных все же "есть какие-то вещества, которые консервативны". "Есть одни и те же медиаторы, и рецепторы к ним очень похожи - у нас и у улиток. Это удивительно. Поэтому некоторые молекулярные механизмы можно исследовать на таких простых животных", - полагает академик Балабан. Обладательница "стрел любви" "Улитка – единственное известное нам животное, которое владеет так называемыми "стрелами любви, Амура или Купидона". Это было описано еще в XIX веке", - отметил академик Балабан. По его словам, "стрела любви" для улиток - "элемент социального взаимодействия". Они используют ее при размножении, примерно в половине случаев. "Если один из партнеров чем-то недоволен и уходит, то второй выпускает в него "стрелу Амура" - иглу из кальция, содержащую специальное вещество, - и через 15 минут партнер готов к оплодотворению", - поделился ученый. Улитки – гермафродиты, но оплодотворение у них только перекрестное, поэтому часть популяции выполняет "мужские" функции, а часть "женские". Каждая улитка может "менять пол" примерно раз в год - по несколько раз за жизнь. Гормоны необходимы для облегчения поиска партнера противоположного в данный период пола и успешного оплодотворения. В связь с партнером, в результате которой появляется потомство, улитка вступает всего раз в год, зато длится процесс около шести часов. "Бесстрашное" детство Еще одна интересная особенность – новорожденные улитки совершенно бесстрашны. "И, по-видимому, первый месяц у них отсутствует чувство боли", - добавил академик Балабан. По его словам, медиаторная система новорожденных улиток развивается последовательно. "Первые три-четыре недели не выбрасываются медиаторы, связанные со страхом, и только примерно через месяц после рождения поведение улитки приближается к взрослому (когда она уже остро реагирует, например, на попавшую в нее иглу). Вероятно, это связано с тем, что вначале малыши сидят в одном гнезде, а потом не должны бояться уйти оттуда, несмотря на то, что они – любимая пища всех животных", - пояснил ученый. Улитка и человекНауке сегодня известно, что наземные виноградные улитки живут немало – 8-10 лет. Что касается числа нейронов, то у улиток их под сто тысяч – это довольно много: больше, чем у большинства морских животных и червей. А вот у мышей и крыс нейронов – миллиарды, отличие – на порядки. Первая книга, посвященная виноградной улитке как объекту исследования, увидела свет в XVII веке в Европе. "Это любимый объект исследований, он еще и съедобный: итальянцы, французы часто употребляют улиток", - добавил Балабан. Помимо того что улиток едят, их еще и уничтожают "варварскими способами", ведь они – "вредители сельского хозяйства". Тем не менее, как показывают исследования, обладающие зачатками эмоций и памятью улитки "обучаемы". И российские и зарубежные участники конференции "Сознание животных" пришли к выводу, что чем больше человек узнает о других живых существах, тем более вдумчиво и бережно он может выстаивать сосуществование с ними, стремясь минимизировать их страдания. На первый форум о сознании животных в Дхарамсалу, где расположена резиденция Далай-ламы, приехали более 70 ученых из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

https://ria.ru/20230503/dalay-lama-1869341462.html

https://ria.ru/20230409/kinolog-1864025299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, европа, россия, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, наука, религия