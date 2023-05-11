https://ria.ru/20230511/ugol-1871006688.html
У "дочки" крупнейшей угледобывающей компании в России выявили 35 нарушений
У "дочки" крупнейшей угледобывающей компании в России выявили 35 нарушений - РИА Новости, 11.05.2023
У "дочки" крупнейшей угледобывающей компании в России выявили 35 нарушений
Росприроднадзор привлек к административной ответственности угледобывающую компанию "Разрез Тугнуйский" (входит в СУЭК), выявив 35 нарушений, в том числе... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:44
2023-05-11T12:44
2023-05-11T12:44
экология
экономика
россия
светлана радионова
сибирская угольная энергетическая компания
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
петровск-забайкальский
забайкальский край
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Росприроднадзор привлек к административной ответственности угледобывающую компанию "Разрез Тугнуйский" (входит в СУЭК), выявив 35 нарушений, в том числе отсутствие очистных сооружений, сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем телеграм-канале. "Наша служба завершила плановую проверку угледобывающей компании АО "Разрез Тугнуйский", - заявила Радионова. По ее словам, в деятельности предприятия выявлено 35 нарушений. Компания не соблюдает технические требования проектов разработки месторождений, не проводит экомониторинг по охране подземных вод при разработке Олонь-Шибирского месторождения и до сих пор не построила очистные сооружения для слива стоков в реку Тугнуй. "По результатам проверки выданы предписания и составлены протоколы об административных нарушениях. Мы проследим, чтобы нарушения были устранены, а дальнейшая работа велась ответственно по отношению к природе", - подчеркнула глава Росприроднадзора. АО "Разрез Тугнуйский" (входит в АО "Сибирская угольная энергетическая компания") входит в тройку крупнейших разрезов России по добыче каменного угля. Осуществляет разработку открытым способом Олонь-Шибирского каменноугольного месторождения, расположенного в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края и в Мухоршибирском районе Бурятии. СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия компании расположены в 12 субъектах РФ.
https://ria.ru/20230425/razliv-1867637794.html
https://ria.ru/20230504/vyrubka-1869724545.html
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петровск-забайкальский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, экономика, россия, светлана радионова, сибирская угольная энергетическая компания, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), петровск-забайкальский, забайкальский край, происшествия, республика бурятия
Экология, Экономика, Россия, Светлана Радионова, Сибирская угольная энергетическая компания, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, Происшествия, Республика Бурятия
У "дочки" крупнейшей угледобывающей компании в России выявили 35 нарушений
Росприроднадзор выявил 35 нарушений у "дочки" крупнейшей угледобывающей компании в России
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Росприроднадзор привлек к административной ответственности угледобывающую компанию "Разрез Тугнуйский" (входит в СУЭК), выявив 35 нарушений, в том числе отсутствие очистных сооружений, сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем телеграм-канале
.
"Наша служба завершила плановую проверку угледобывающей компании АО "Разрез Тугнуйский", - заявила Радионова.
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По ее словам, в деятельности предприятия выявлено 35 нарушений. Компания не соблюдает технические требования проектов разработки месторождений, не проводит экомониторинг по охране подземных вод при разработке Олонь-Шибирского месторождения и до сих пор не построила очистные сооружения для слива стоков в реку Тугнуй.
"По результатам проверки выданы предписания и составлены протоколы об административных нарушениях. Мы проследим, чтобы нарушения были устранены, а дальнейшая работа велась ответственно по отношению к природе", - подчеркнула глава Росприроднадзора.
АО "Разрез Тугнуйский" (входит в АО "Сибирская угольная энергетическая компания") входит в тройку крупнейших разрезов России по добыче каменного угля. Осуществляет разработку открытым способом Олонь-Шибирского каменноугольного месторождения, расположенного в Петровск-Забайкальском
районе Забайкальского края
и в Мухоршибирском районе
Бурятии.
СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия компании расположены в 12 субъектах РФ.
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