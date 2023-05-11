https://ria.ru/20230511/turtsiya-1870976944.html

WSJ обвинили в искажении слов кандидата в президенты Турции Кылычдароглу

WSJ обвинили в искажении слов кандидата в президенты Турции Кылычдароглу - РИА Новости, 11.05.2023

WSJ обвинили в искажении слов кандидата в президенты Турции Кылычдароглу

Издание Wall Street Journal выдало комментарий журналиста о вводе санкций против РФ за заявление кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, заявил РИА... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:32

2023-05-11T11:32

2023-05-11T12:11

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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Издание Wall Street Journal выдало комментарий журналиста о вводе санкций против РФ за заявление кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, заявил РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз. WSJ опубликовал в четверг интервью с Кылычдароглу под заголовком "Основной соперник Эрдогана обещает более тесные связи с НАТО и ЕС" (Turkey`s Top Election Challenger Pledges Closer Ties to NATO and EU). В статье содержался следующий фрагмент: "Господин Кылычдароглу заявил, что он поддерживает турецкие инвестиции в РФ, однако он будет соблюдать решения Запада в отношении санкций против РФ, тем самым оставив Москву в еще большей изоляции". "Это не цитата Кылычдароглу, а комментарий самого автора статьи", - заявил Чевикёз. Кылычдароглу в апреле направил послание участникам круглого стола в РФ о турецких выборах: тогда кандидат заявил, что считает некорректными и дискриминационными антироссийские меры. Кылычдароглу отметил, что возглавляемый им "Национальный альянс" намерен учитывать интересы Турции при выстраивании отношений с другими странами, а в отношениях с РФ нацелен на предсказуемость, стабильность и взаимное доверие и уважение. Сам кандидат ранее заявил, что среди краткосрочных его планов в случае прихода к власти - обеспечение продолжения зерновой сделки и прекращения конфликта на Украине. Также Анкара продолжит соблюдать конвенцию Монтрё, говорил кандидат. Большинство проведенных в апреле опросов намекают на неизбежность второго тура президентских выборов ввиду того, что ни один из кандидатов, вероятнее всего, не наберет 50% голосов. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230428/vybory-1868427998.html

https://ria.ru/20220814/ulyanov-1809449190.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, турция, москва, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, евросоюз, нато