https://ria.ru/20230511/turtsiya-1870976944.html
WSJ обвинили в искажении слов кандидата в президенты Турции Кылычдароглу
WSJ обвинили в искажении слов кандидата в президенты Турции Кылычдароглу - РИА Новости, 11.05.2023
WSJ обвинили в искажении слов кандидата в президенты Турции Кылычдароглу
Издание Wall Street Journal выдало комментарий журналиста о вводе санкций против РФ за заявление кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, заявил РИА... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:32
2023-05-11T11:32
2023-05-11T12:11
в мире
россия
турция
москва
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
народный альянс
евросоюз
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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Издание Wall Street Journal выдало комментарий журналиста о вводе санкций против РФ за заявление кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, заявил РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз. WSJ опубликовал в четверг интервью с Кылычдароглу под заголовком "Основной соперник Эрдогана обещает более тесные связи с НАТО и ЕС" (Turkey`s Top Election Challenger Pledges Closer Ties to NATO and EU). В статье содержался следующий фрагмент: "Господин Кылычдароглу заявил, что он поддерживает турецкие инвестиции в РФ, однако он будет соблюдать решения Запада в отношении санкций против РФ, тем самым оставив Москву в еще большей изоляции". "Это не цитата Кылычдароглу, а комментарий самого автора статьи", - заявил Чевикёз. Кылычдароглу в апреле направил послание участникам круглого стола в РФ о турецких выборах: тогда кандидат заявил, что считает некорректными и дискриминационными антироссийские меры. Кылычдароглу отметил, что возглавляемый им "Национальный альянс" намерен учитывать интересы Турции при выстраивании отношений с другими странами, а в отношениях с РФ нацелен на предсказуемость, стабильность и взаимное доверие и уважение. Сам кандидат ранее заявил, что среди краткосрочных его планов в случае прихода к власти - обеспечение продолжения зерновой сделки и прекращения конфликта на Украине. Также Анкара продолжит соблюдать конвенцию Монтрё, говорил кандидат. Большинство проведенных в апреле опросов намекают на неизбежность второго тура президентских выборов ввиду того, что ни один из кандидатов, вероятнее всего, не наберет 50% голосов. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
https://ria.ru/20230428/vybory-1868427998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, москва, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, евросоюз, нато
В мире, Россия, Турция, Москва, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс, Евросоюз, НАТО
WSJ обвинили в искажении слов кандидата в президенты Турции Кылычдароглу
Советник Кылычдароглу Чевикез обвинил WSJ в искажении слов кандидата в президенты Турции
СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Издание Wall Street Journal выдало комментарий журналиста о вводе санкций против РФ за заявление кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, заявил РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.
WSJ опубликовал в четверг интервью с Кылычдароглу под заголовком "Основной соперник Эрдогана обещает более тесные связи с НАТО
и ЕС
" (Turkey`s Top Election Challenger Pledges Closer Ties to NATO and EU).
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В статье содержался следующий фрагмент: "Господин Кылычдароглу заявил, что он поддерживает турецкие инвестиции в РФ, однако он будет соблюдать решения Запада в отношении санкций против РФ, тем самым оставив Москву
в еще большей изоляции".
"Это не цитата Кылычдароглу, а комментарий самого автора статьи", - заявил Чевикёз.
«
"После этого фрагмента цитата кандидата приведена правильно, а данная (о санкциях - ред.) дана некорректно. Не знаю, почему автор так понял", - сообщил советник.
Кылычдароглу в апреле направил послание участникам круглого стола в РФ о турецких выборах: тогда кандидат заявил, что считает некорректными и дискриминационными антироссийские меры. Кылычдароглу отметил, что возглавляемый им "Национальный альянс" намерен учитывать интересы Турции при выстраивании отношений с другими странами, а в отношениях с РФ нацелен на предсказуемость, стабильность и взаимное доверие и уважение.
Сам кандидат ранее заявил, что среди краткосрочных его планов в случае прихода к власти - обеспечение продолжения зерновой сделки и прекращения конфликта на Украине
. Также Анкара
продолжит соблюдать конвенцию Монтрё, говорил кандидат.
Большинство проведенных в апреле опросов намекают на неизбежность второго тура президентских выборов ввиду того, что ни один из кандидатов, вероятнее всего, не наберет 50% голосов.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса
" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже
и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
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