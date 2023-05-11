https://ria.ru/20230511/trevoga-1871149871.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.05.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:25

2023-05-11T20:25

2023-05-11T20:25

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах практически одновременно в 20.02 (совпадает с мск). Ранее в четверг сигнал тревоги уже звучал в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

херсонская область

киев

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украина, херсонская область , киев, вооруженные силы рф