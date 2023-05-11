https://ria.ru/20230511/tor-1870942129.html

Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Амурская"

Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Амурская" - РИА Новости, 11.05.2023

Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Амурская"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития "Амурская", в него войдут новые участки в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:13

2023-05-11T09:13

2023-05-11T09:15

экономика

благовещенск

белогорск

амурская область

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1773995526_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6a9397ef1ddd3dc1f3676d130311bc0.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития "Амурская", в него войдут новые участки в Благовещенске, Белогорске и Тындинском муниципальном районе Амурской области, сообщается на сайте кабмина."Граница территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" на Дальнем Востоке будет расширена, что позволит реализовать несколько инвестиционных проектов и привлечь 18,6 млрд рублей частных инвестиций. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что включение в ТОР новых участков, расположенных в Благовещенске, Белогорске и Тындинском муниципальном районе Амурской области, даст возможность построить предприятие по переработке сельхозпродукции, завод по производству светопрозрачных конструкций и провести модернизацию комплекса по переработке титановомагнетитовых руд.Один из инвестпроектов предполагает создание в Приамурье горно-металлургического кластера на базе Куранахского месторождения. Отмечается, что горнодобывающие и перерабатывающие предприятия по производству титановомагнетитовых и ильменитовых концентратов пройдут переоснащение и модернизацию, объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей, при этом будет создано более 500 новых рабочих мест. Завершить работы планируется в 2024 году.Завод по переработке сельхозпродукции планируется запустить в 2026 году. Ожидается, что там будет перерабатываться около 500 тысяч тонн сырья в год, а общий объем инвестиций в создание этого предприятия превысит 14 миллиардов рублей. Благодаря реализации этого инвестпроекта будет создано почти 600 рабочих мест, отмечают в кабмине.В производство закаленного, огнестойкого и ламинированного стекла, а также архитектурных стеклопакетов для фасадного остекления инвестор намерен вложить около 350 миллионов рублей.ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов – 675, объём инвестиций по соглашениям – более 4,9 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 2,2 трлн рублей частных инвестиций и создано более 59,5 тыс. рабочих мест.

https://ria.ru/20230330/amurskaya-1861829975.html

https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869060121.html

благовещенск

белогорск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, благовещенск, белогорск, амурская область, михаил мишустин