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Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Амурская" - РИА Новости, 11.05.2023
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09:13 11.05.2023 (обновлено: 09:15 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/tor-1870942129.html
Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Амурская"
Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Амурская" - РИА Новости, 11.05.2023
Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Амурская"
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития "Амурская", в него войдут новые участки в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:13
2023-05-11T09:15
экономика
благовещенск
белогорск
амурская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 мая - РИА новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития "Амурская", в него войдут новые участки в Благовещенске, Белогорске и Тындинском муниципальном районе Амурской области, сообщается на сайте кабмина."Граница территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" на Дальнем Востоке будет расширена, что позволит реализовать несколько инвестиционных проектов и привлечь 18,6 млрд рублей частных инвестиций. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что включение в ТОР новых участков, расположенных в Благовещенске, Белогорске и Тындинском муниципальном районе Амурской области, даст возможность построить предприятие по переработке сельхозпродукции, завод по производству светопрозрачных конструкций и провести модернизацию комплекса по переработке титановомагнетитовых руд.Один из инвестпроектов предполагает создание в Приамурье горно-металлургического кластера на базе Куранахского месторождения. Отмечается, что горнодобывающие и перерабатывающие предприятия по производству титановомагнетитовых и ильменитовых концентратов пройдут переоснащение и модернизацию, объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей, при этом будет создано более 500 новых рабочих мест. Завершить работы планируется в 2024 году.Завод по переработке сельхозпродукции планируется запустить в 2026 году. Ожидается, что там будет перерабатываться около 500 тысяч тонн сырья в год, а общий объем инвестиций в создание этого предприятия превысит 14 миллиардов рублей. Благодаря реализации этого инвестпроекта будет создано почти 600 рабочих мест, отмечают в кабмине.В производство закаленного, огнестойкого и ламинированного стекла, а также архитектурных стеклопакетов для фасадного остекления инвестор намерен вложить около 350 миллионов рублей.ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов – 675, объём инвестиций по соглашениям – более 4,9 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 2,2 трлн рублей частных инвестиций и создано более 59,5 тыс. рабочих мест.
https://ria.ru/20230330/amurskaya-1861829975.html
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869060121.html
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экономика, благовещенск, белогорск, амурская область, михаил мишустин
Экономика, Благовещенск, Белогорск, Амурская область, Михаил Мишустин
Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Амурская"

В ТОР "Амурская" войдут новые участки в Благовещенске, Белогорске и районе Приамурья

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития "Амурская", в него войдут новые участки в Благовещенске, Белогорске и Тындинском муниципальном районе Амурской области, сообщается на сайте кабмина.
"Граница территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" на Дальнем Востоке будет расширена, что позволит реализовать несколько инвестиционных проектов и привлечь 18,6 млрд рублей частных инвестиций. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что включение в ТОР новых участков, расположенных в Благовещенске, Белогорске и Тындинском муниципальном районе Амурской области, даст возможность построить предприятие по переработке сельхозпродукции, завод по производству светопрозрачных конструкций и провести модернизацию комплекса по переработке титановомагнетитовых руд.
Один из инвестпроектов предполагает создание в Приамурье горно-металлургического кластера на базе Куранахского месторождения. Отмечается, что горнодобывающие и перерабатывающие предприятия по производству титановомагнетитовых и ильменитовых концентратов пройдут переоснащение и модернизацию, объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей, при этом будет создано более 500 новых рабочих мест. Завершить работы планируется в 2024 году.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
ТОР "Амурская" расширят под сельскохозяйственные и промышленные проекты
30 марта, 13:21
Завод по переработке сельхозпродукции планируется запустить в 2026 году. Ожидается, что там будет перерабатываться около 500 тысяч тонн сырья в год, а общий объем инвестиций в создание этого предприятия превысит 14 миллиардов рублей. Благодаря реализации этого инвестпроекта будет создано почти 600 рабочих мест, отмечают в кабмине.
В производство закаленного, огнестойкого и ламинированного стекла, а также архитектурных стеклопакетов для фасадного остекления инвестор намерен вложить около 350 миллионов рублей.
ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.
Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов – 675, объём инвестиций по соглашениям – более 4,9 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 2,2 трлн рублей частных инвестиций и создано более 59,5 тыс. рабочих мест.
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ЭкономикаБлаговещенскБелогорскАмурская областьМихаил Мишустин
 
 
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