Незавидный конец. В США "похоронили" Трампа

2023-05-11

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии над журналисткой Джин Кэрролл. Преступление он совершил 27 лет назад, когда ему было сорок девять, а ей пятьдесят два. Поставит ли это крест на политических амбициях экс-президента — в материале РИА Новости.Позорный вердиктБывший глава государства должен выплатить два миллиона долларов за домогательства и три миллиона — за клевету, которая навредила репутации Кэррол. Судебное разбирательство инициировали в конце апреля на фоне старта предвыборной кампании Трампа. Он уверен: демократы затеяли это, чтобы помешать ему второй раз занять Овальный кабинет.Трамп назвал вердикт позором и "величайшей охотой на ведьм за все время". Он подчеркнул, что демократы объединились в "партию дезинформаторов". В частности, они уверяют, что хотят видеть его на выборах, но на самом деле всячески этому препятствуют. Но, добавил экс-президент, вопреки усилиям его противников, рейтинг Джо Байдена значительно ниже.По данным исследовательского центра Langer Research Associates, уровень одобрения действующего главы государства достиг минимума за весь период его пребывания в Белом доме — 36 процентов. Отрицательно к нему относятся 56 процентов респондентов. Согласно совместному опросу телеканала ABC News и газеты The Washington Post, 68 процентов американцев считают Байдена слишком пожилым для переизбрания. Показатели Трампа заметно лучше. Больше половины населения (54 процента) считает, что он хорошо справлялся с экономическими трудностями. И только 44 процента не устраивает его возраст.Но газета The Hill сообщила, что республиканцы сомневаются в Трампе. Так, влиятельный сенатор Митт Ромни заявил: виновный в сексуальном насилии не должен управлять страной. Его коллега Билл Кэссиди обратился к избирателям: "Если бы она (Кэрролл. — Прим. ред.) была твоей сестрой, что бы ты сказал?"Как в киноСкандал разразился еще в 2019-м, когда Кэрролл опубликовала книгу, в которой призналась, что ее в разное время насиловали шесть человек. Среди них был и Трамп. По словам журналистки, именно он в 1996-м поставил точку в ее сексуальной жизни.Кэрролл пыталась подать на политика в суд, но делу не давали хода. Тогда она обвинила его в клевете и отрицании изнасилования. Как пишет британская The Guardian, ей удалось юридически заклеймить Трампа в качестве "сексуального хищника".В 1996-м в универмаге Bergdorf Goodman Трамп попросил Кэррол помочь выбрать подарок, и она согласилась. Однако его интересовали не сумочки или шляпки, а нижнее белье. В результате он затолкал журналистку в раздевалку и изнасиловал. Так это описано в книге. Адвокат Трампа обвинил Кэрролл в том, что она просто пересказала эпизод из сериала "Закон и порядок: специальный корпус", вышедший в 2012-м. Кроме того, журналистка и ее друзья не смогли назвать точную дату преступления, что лишило Трампа возможности предъявить алиби.Как бы то ни было, присяжным (три женщины и трое мужчин) понадобилось меньше трех часов обсуждений, чтобы признать экс-президента виновным.Американская история выборовГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев солидарен с Трампом в оценке происходящего. "Демократы пытаются доказать, что его моральный облик несовместим с руководством страной. Но это решать избирателям", — отметил эксперт.Социологи фиксируют уверенный отрыв Трампа от Байдена и его лидерство внутри Республиканской партии, напомнил Васильев. Скандалы только повышают ему популярность. "Чем больше обвинений выдвигают, тем больше американцы убеждаются в политических мотивах преследований", — уточняет американист.Противникам Трампа непросто провести параллель между ним и Биллом Клинтоном, которого пытались отстранить от власти из-за сексуальной связи с Моникой Левински. Дело в том, что 42-й президент США соврал под присягой, а 45-й все проступки совершал до того, как возглавил государство.Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев считает, что демократы пиарят Трампа даже больше него самого. "Вряд ли широкие массы изменят мнение о человеке из-за того, что он 30 лет назад якобы кого-то изнасиловал. При этом приговор суда не окончательный, Трамп наверняка его обжалует и может добиться решения в свою пользу", — объясняет эксперт.Рогулев полагает, что демократы решили нанести упреждающий удар в ожидании компромата на Байдена. "Американские СМИ сообщали, что в ФБР появился человек, готовый рассказать о коррупционных схемах, в которых глава государства был замешан еще в должности вице-президента", — уточнил он.Подобные обвинения намного серьезнее, чем случайная связь в конце прошлого века. Так, председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер заявил, что семья Байдена получила свыше десяти миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из Китая.

