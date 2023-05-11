https://ria.ru/20230511/shtraf-1870928265.html

В России обсуждают двойные штрафы для водителей без ОСАГО, нарушающих ПДД

В России обсуждают двойные штрафы для водителей без ОСАГО, нарушающих ПДД - РИА Новости, 11.05.2023

В России обсуждают двойные штрафы для водителей без ОСАГО, нарушающих ПДД

Водители, не оформившие полисы ОСАГО, при нарушении правил дорожного движения под камеру должны получать сразу два штрафа: за несоблюдение ПДД и езду без... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T04:49

2023-05-11T04:49

2023-05-11T05:31

общество

россия

евгений уфимцев

центральный банк рф (цб рф)

осаго

алексей моисеев

авто

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Водители, не оформившие полисы ОСАГО, при нарушении правил дорожного движения под камеру должны получать сразу два штрафа: за несоблюдение ПДД и езду без страховки, соответствующие поправки в КоАП Банк России сейчас обсуждает с профильными министерствами и Российским союзом страховщиков, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов."Банк России стал площадкой для обсуждения этих вопросов, создана рабочая группа. У нас в ней исключительно координирующая роль — правом законодательной инициативы мы не обладаем. Вместе с коллегами из министерств, у которых такое право есть, а также с участниками страхового рынка прорабатываем технические вопросы информационного взаимодействия РСА и МВД, а также методологию. В том числе — целесообразность нормативных изменений, прежде всего в КоАП в части штрафа за отсутствие полиса ОСАГО", - уточнил он. В марте президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев отмечал, что доля водителей без полисов ОСАГО планомерно сокращается — сейчас это примерно 10%, а благодаря запуску проекта проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры эту цифру можно будет значительно снизить. КоАП предусматривает штраф в 800 рублей за езду без ОСАГО. В апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев высказал мнение, что штраф за езду без ОСАГО может быть повышен с нынешних 800 рублей до 5 тысяч с градацией для физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20230511/osago-1870925781.html

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общество, россия, евгений уфимцев, центральный банк рф (цб рф), осаго, алексей моисеев, авто