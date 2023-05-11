https://ria.ru/20230511/region-1870990218.html

Глава МВД Турции раскритиковал вмешательство США в дела других стран

Глава МВД Турции раскритиковал вмешательство США в дела других стран - РИА Новости, 11.05.2023

Глава МВД Турции раскритиковал вмешательство США в дела других стран

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу, комментируя поддержку Западом турецкой оппозиции, призвал показать хоть один регион в мире, который стал процветать с приходом... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:01

2023-05-11T12:01

2023-05-11T12:01

в мире

турция

сша

сулейман сойлу

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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу, комментируя поддержку Западом турецкой оппозиции, призвал показать хоть один регион в мире, который стал процветать с приходом туда США и Европы. По словам министра, есть силы, которые работают сейчас против Турции. "Международные ассоциации работают, журналы и газеты работают, Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции - ред.) работает, FETÖ (организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году - ред.) работает", - приводит слова Сойлу газета Hürriyet. Он заявил, что Турция "понесла потери от всего этого". "Наши будущие поколения также будут страдать. Где произошло благоустройство (там), куда вступили Америка и Европа?" - заявил министр. Сойлу известен своими резкими заявлениями в адрес Запада. Ранее он обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. Ранее в ходе встречи с молодежью он заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов. В среду глава МВД также обвинил Вашингтон в попытках вмешаться в выборы в стране. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230510/turtsiya-1870695600.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

турция

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сша, сулейман сойлу