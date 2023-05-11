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СМИ: Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 11.05.2023 (обновлено: 15:22 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/rakety-1871003807.html
СМИ: Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
СМИ: Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщил телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:36
2023-05-11T15:22
специальная военная операция на украине
украина
киев
лондон
россия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщил телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников."Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал по нанесению ударов дальнего радиуса действия в преддверии долгожданного контрнаступления", — уточнил телеканал.Как добавил собеседник CNN, Лондон получил от Киева заверения, что эти ракеты будут использоваться только по целям "на суверенной территории Украины".По словам высокопоставленного американского чиновника, такая ракета "по-настоящему меняет правила игры" и дает ВСУ возможности, о которых Киев просил с самого начала конфликта.Позднее передачу Storm Shadow официально подтвердил глава минобороны Британии Бен Уоллес. При этом он не стал отвечать на вопрос, есть ли ограничения в использовании Украиной ракет большой дальности по территории России. Уоллес также сказал, что Вашингтон поддержал этот шаг Лондона.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве крайне негативно относятся к решению Лондона о передаче ракет.Во вторник американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины (IFU), что Великобритания, по всей видимости, готовится к отправке Украине ракет большой дальности.При этом газета Politico написала со ссылкой на американских чиновников, что США не планируют следовать примеру Лондона и передавать Киеву ракеты большой дальности. При этом в Штатах надеются, что планы Британии позволят Вашингтону "выпутаться из ситуации" на фоне призывов дать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html
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украина, киев, лондон, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Лондон, Россия, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

CNN: Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

© AFP 2023 / BEN STANSALLВоеннослужащий проходит мимо ракеты Storm Shadow/Scalp
Военнослужащий проходит мимо ракеты Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
Военнослужащий проходит мимо ракеты Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщил телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников.
"Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал по нанесению ударов дальнего радиуса действия в преддверии долгожданного контрнаступления", — уточнил телеканал.
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Как добавил собеседник CNN, Лондон получил от Киева заверения, что эти ракеты будут использоваться только по целям "на суверенной территории Украины".
По словам высокопоставленного американского чиновника, такая ракета "по-настоящему меняет правила игры" и дает ВСУ возможности, о которых Киев просил с самого начала конфликта.
Позднее передачу Storm Shadow официально подтвердил глава минобороны Британии Бен Уоллес. При этом он не стал отвечать на вопрос, есть ли ограничения в использовании Украиной ракет большой дальности по территории России. Уоллес также сказал, что Вашингтон поддержал этот шаг Лондона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве крайне негативно относятся к решению Лондона о передаче ракет.
«
"Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения", — подчеркнул представитель Кремля.
Во вторник американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины (IFU), что Великобритания, по всей видимости, готовится к отправке Украине ракет большой дальности.
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При этом газета Politico написала со ссылкой на американских чиновников, что США не планируют следовать примеру Лондона и передавать Киеву ракеты большой дальности. При этом в Штатах надеются, что планы Британии позволят Вашингтону "выпутаться из ситуации" на фоне призывов дать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЛондонРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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