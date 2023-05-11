https://ria.ru/20230511/prava-1870934375.html

Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о защите авторских прав в интернете

Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о защите авторских прав в интернете - РИА Новости, 11.05.2023

Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о защите авторских прав в интернете

Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T07:30

2023-05-11T07:30

2023-05-11T07:30

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АСТАНА, 11 мая - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по охране и защите авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, передает корреспондент РИА Новости. Двадцатого апреля мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана принял этот закон. Соглашение было подписано по итогам заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ 12 ноября 2021 года в онлайн-режиме. Ранее министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев пояснял, что соглашение регулирует использование объектов авторского и смежных прав в цифровой среде на территории государств-участников СНГ. Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках Содружества. Страны будут осуществлять сотрудничество через свои уполномоченные органы. Закон направляется на подпись главе государства.

https://ria.ru/20230417/gosduma-1865913598.html

https://ria.ru/20230510/internet-1870804594.html

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казахстан, снг, содружество , в мире