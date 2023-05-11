Рейтинг@Mail.ru
Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о защите авторских прав в интернете - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/prava-1870934375.html
Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о защите авторских прав в интернете
Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о защите авторских прав в интернете - РИА Новости, 11.05.2023
Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о защите авторских прав в интернете
Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T07:30
2023-05-11T07:30
казахстан
снг
содружество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1869000802_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_8c9a45de59be515a4d901cd217136924.jpg
АСТАНА, 11 мая - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по охране и защите авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, передает корреспондент РИА Новости. Двадцатого апреля мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана принял этот закон. Соглашение было подписано по итогам заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ 12 ноября 2021 года в онлайн-режиме. Ранее министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев пояснял, что соглашение регулирует использование объектов авторского и смежных прав в цифровой среде на территории государств-участников СНГ. Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках Содружества. Страны будут осуществлять сотрудничество через свои уполномоченные органы. Закон направляется на подпись главе государства.
https://ria.ru/20230417/gosduma-1865913598.html
https://ria.ru/20230510/internet-1870804594.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1869000802_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_c0704c87b2a78461e756a39309c7b077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, снг, содружество , в мире
Казахстан, СНГ, Содружество , В мире
Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о защите авторских прав в интернете

В парламенте Казахстана ратифицировали соглашение СНГ о защите авторских прав в интернете

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Астана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 11 мая - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по охране и защите авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцатого апреля мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана принял этот закон.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Госдума обсудит защиту прав россиян от решений международных органов
17 апреля, 19:30
Соглашение было подписано по итогам заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ 12 ноября 2021 года в онлайн-режиме.
Ранее министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев пояснял, что соглашение регулирует использование объектов авторского и смежных прав в цифровой среде на территории государств-участников СНГ. Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках Содружества. Страны будут осуществлять сотрудничество через свои уполномоченные органы.
Закон направляется на подпись главе государства.
Момент применения полицией слезоточивого газа для разгона протестующих в Пешаваре - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В Пакистане приостановили доступ к интернету
10 мая, 15:11
 
КазахстанСНГСодружествоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала