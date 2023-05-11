https://ria.ru/20230511/platforma-1870926839.html
В России появится платформа для бесплатного изучения блокчейна
В России появится платформа для бесплатного изучения блокчейна - РИА Новости, 11.05.2023
В России появится платформа для бесплатного изучения блокчейна
Россияне получат доступ к платформе для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on до конца года, ее представили участники форума "Сильные идеи для... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T04:00
2023-05-11T04:00
2023-05-11T04:00
общество
россия
санкт-петербург
новосибирск
национальная технологическая инициатива (нти)
технологии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне получат доступ к платформе для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on до конца года, ее представили участники форума "Сильные идеи для нового времени", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Там отметили, что на платформе уже есть инструменты по технологиям распределенного реестра, позже на ней появится контент по машинному обучению, искусственному интеллекту, анализу данных, интернету вещей и другим технологиям. Для обычных пользователей доступ к контенту бесплатный, также будет доступна платная расширенная подписка. "Накопив базу обучающих материалов и максимально автоматизировав процесс обучения, мы планируем выйти за пределы вузов, чтобы каждый житель нашей страны смог, не выходя из дома, пройти короткое обучение и тут же начать использовать приобретенные навыки в своей работе или в собственном проекте", - сказал руководитель Web3on Юрий Шмонин. Уточняется, что сейчас проект находится на стадии прототипа, он запущен в пилотном режиме в московском вузе. Платформой уже заинтересовались университеты из Санкт-Петербурга и Новосибирска. "Наши исследования, в том числе серия проблемных интервью, показывают, что в вузах сегодня недостаточно преподавателей по сквозным технологиям, а также отсутствует образовательный инструментарий, которым могли бы пользоваться студенты и преподаватели. Наша платформа Web3on позволяет в сжатые сроки обучить вузовских преподавателей и дать инструменты для дальнейшего обучения студентов, в том числе гуманитарных специальностей", - отмечает руководитель проекта.
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общество, россия, санкт-петербург, новосибирск, национальная технологическая инициатива (нти), технологии
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Новосибирск, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Технологии
В России появится платформа для бесплатного изучения блокчейна
В России к концу года станет доступна платформа для бесплатного изучения блокчейна и IT
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне получат доступ к платформе для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on до конца года, ее представили участники форума "Сильные идеи для нового времени", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
«
"Платформа для бесплатного изучения блокчейна и других современных технологий станет доступна россиянам к концу года. Участники форума "Сильные идеи для нового времени" представили платформу для обучения сквозным технологиям и ИТ-технологиям. Сейчас пилотный проект реализуется в одном из московских вузов и к концу 2023 года станет доступен жителям России", - рассказали в НТИ.
Там отметили, что на платформе уже есть инструменты по технологиям распределенного реестра, позже на ней появится контент по машинному обучению, искусственному интеллекту, анализу данных, интернету вещей и другим технологиям. Для обычных пользователей доступ к контенту бесплатный, также будет доступна платная расширенная подписка.
"Накопив базу обучающих материалов и максимально автоматизировав процесс обучения, мы планируем выйти за пределы вузов, чтобы каждый житель нашей страны смог, не выходя из дома, пройти короткое обучение и тут же начать использовать приобретенные навыки в своей работе или в собственном проекте", - сказал руководитель Web3on Юрий Шмонин.
Уточняется, что сейчас проект находится на стадии прототипа, он запущен в пилотном режиме в московском вузе. Платформой уже заинтересовались университеты из Санкт-Петербурга
и Новосибирска
.
"Наши исследования, в том числе серия проблемных интервью, показывают, что в вузах сегодня недостаточно преподавателей по сквозным технологиям, а также отсутствует образовательный инструментарий, которым могли бы пользоваться студенты и преподаватели. Наша платформа Web3on позволяет в сжатые сроки обучить вузовских преподавателей и дать инструменты для дальнейшего обучения студентов, в том числе гуманитарных специальностей", - отмечает руководитель проекта.
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