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В Ленинградской области параплан упал в Финский залив - РИА Новости, 11.05.2023
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12:25 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/paraplan-1870999910.html
В Ленинградской области параплан упал в Финский залив
В Ленинградской области параплан упал в Финский залив - РИА Новости, 11.05.2023
В Ленинградской области параплан упал в Финский залив
Параплан упал в Финский залив в Ленинградской области, мужчина, который им управлял, доставлен в больницу, в настоящее время по этому факту проводится проверка, РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:25
2023-05-11T12:25
происшествия
ленинградская область
финский залив
сосновый бор
северо-западная транспортная прокуратура
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Параплан упал в Финский залив в Ленинградской области, мужчина, который им управлял, доставлен в больницу, в настоящее время по этому факту проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Инцидент произошел в Сосновом Бору в Ленинградской области. "По предварительным данным, 10 мая 2023 около 17 часов с высоты 10 метров рядом с берегом в Финский залив упал параплан. Мужчина, который им управлял, доставлен в больницу, - говорится в сообщении В настоящее время в связи с падением параплана Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230330/zaliv-1861799499.html
ленинградская область
финский залив
сосновый бор
россия
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происшествия, ленинградская область, финский залив, сосновый бор, северо-западная транспортная прокуратура, россия
Происшествия, Ленинградская область, Финский залив, Сосновый Бор, Северо-Западная транспортная прокуратура, Россия
В Ленинградской области параплан упал в Финский залив

В Ленинградской области госпитализировали мужчину, упавшего на параплане в Финский залив

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВид на Финский залив
Вид на Финский залив - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вид на Финский залив. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Параплан упал в Финский залив в Ленинградской области, мужчина, который им управлял, доставлен в больницу, в настоящее время по этому факту проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в Сосновом Бору в Ленинградской области.
"По предварительным данным, 10 мая 2023 около 17 часов с высоты 10 метров рядом с берегом в Финский залив упал параплан. Мужчина, который им управлял, доставлен в больницу, - говорится в сообщении
В настоящее время в связи с падением параплана Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияЛенинградская областьФинский заливСосновый БорСеверо-Западная транспортная прокуратураРоссия
 
 
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