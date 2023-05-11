https://ria.ru/20230511/paraplan-1870999910.html

В Ленинградской области параплан упал в Финский залив

В Ленинградской области параплан упал в Финский залив - РИА Новости, 11.05.2023

В Ленинградской области параплан упал в Финский залив

Параплан упал в Финский залив в Ленинградской области, мужчина, который им управлял, доставлен в больницу, в настоящее время по этому факту проводится проверка, РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:25

2023-05-11T12:25

2023-05-11T12:25

происшествия

ленинградская область

финский залив

сосновый бор

северо-западная транспортная прокуратура

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Параплан упал в Финский залив в Ленинградской области, мужчина, который им управлял, доставлен в больницу, в настоящее время по этому факту проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Инцидент произошел в Сосновом Бору в Ленинградской области. "По предварительным данным, 10 мая 2023 около 17 часов с высоты 10 метров рядом с берегом в Финский залив упал параплан. Мужчина, который им управлял, доставлен в больницу, - говорится в сообщении В настоящее время в связи с падением параплана Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230330/zaliv-1861799499.html

ленинградская область

финский залив

сосновый бор

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ленинградская область, финский залив, сосновый бор, северо-западная транспортная прокуратура, россия