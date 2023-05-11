https://ria.ru/20230511/nauka-1868082988.html
Ученые нашли способ предупреждать пожары в угольных шахтах
Ученые нашли способ предупреждать пожары в угольных шахтах - РИА Новости, 11.05.2023
Ученые нашли способ предупреждать пожары в угольных шахтах
Ученые Томского политеха совместно с коллегами разработали методику создания 3D-модели движения воздуха в угольных шахтах. По словам специалистов, это позволит... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T03:00
2023-05-11T03:00
2023-05-11T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
томский политехнический университет
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ученые Томского политеха совместно с коллегами разработали методику создания 3D-модели движения воздуха в угольных шахтах. По словам специалистов, это позволит управлять воздушными потоками, следить за концентрацией горючих газов и таким образом снизить вероятность возникновения пожара. Результат работы опубликован в Fire.Разработка угольных пластов в подземных шахтах сопровождается выделением метана – горючего газа, который в смеси с воздухом взрывоопасен. Ученые Томского политехнического университета подчеркнули, что большинство несчастных случаев на угольных шахтах связаны именно с пожарами. Они представляют опасность для жизни и здоровья горняков, а также наносят существенный урон инфраструктуре. Стоимость ликвидации последствий пожаров составляет до 95% стоимости ликвидации всех аварий, происходящих на горнодобывающих предприятиях, отметили специалисты.Чтобы обеспечить пожарную безопасность, концентрация метана в шахтах постоянно контролируется. По словам ученых, для этих целей используется сложная система вентиляции, по которой в шахту подаются большие объемы воздуха.Для конструирования системы проветривания необходимо учитывать множество факторов и достоверно убедиться при расчете в том, что воздушный поток в достаточном объеме поступит в каждую точку подземной шахтной сети. На сегодняшний день проектирование вентиляционной сети осуществляется с помощью двухмерного моделирования, отметили специалисты.Ученые Томского политеха совместно с коллегами из разных городов России предложили способы создания 3D-моделей, которые позволят точнее рассчитать подачу воздуха в шахты и эффективнее контролировать содержание горючих газов.Ученые установили, что диагональные соединения в системе вентиляции повышают риски накопления и взрыва метана, затрудняют приток воздуха в труднодоступные участки под землей.Разработчики предложили новую схему построения вентиляционной сети. В данной схеме строится трехмерная пространственная модель вентиляционной системы. Работа с такой моделью достаточно сложна, поэтому для расчетов пользуются проекциями этой модели на плоскости.Такой подход позволяет улучшить научные представления о процессах управления потоками воздуха в шахте на участках добычи полезных ископаемых (угля). Также появляется возможность более точно выбирать режим работы вентилятора главного проветривания и более точно управлять циркуляцией воздуха в шахте."В качестве объекта для составления пилотной трехмерной модели мы использовали Садкинское угольное месторождение в Ростовской области. Мы учли все параметры шахт: длины участков, размеры коридоров и расположение узлов контроля. К тому же нам удалось провести комплексный анализ и оценку аэрогазовых процессов в вентиляционной сети шахты", – добавил Мартюшев.По словам инженеров, разработанная ими модель поможет в конструировании систем эффективной вентиляции подземных шахт. Еще одно важное применение этой модели – это расчет положения датчиков для регистрации концентрации метана.Понимание закономерностей движения воздуха в шахте позволяет выбрать места, где концентрация метана может быть максимальна. Установка датчиков в этих местах позволит своевременно предупреждать об опасности высокой концентрации метана персонал шахты и принимать своевременные меры. Таким образом можно предотвратить опасность возгорания метана в шахте.Томский политех – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20220525/ugol-1790628509.html
https://ria.ru/20210805/kuzgtu-1744329893.html
https://ria.ru/20220830/samarskiy-1813072524.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, томский политехнический университет
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Томский политехнический университет
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Ученые Томского политеха
совместно с коллегами разработали методику создания 3D-модели движения воздуха в угольных шахтах. По словам специалистов, это позволит управлять воздушными потоками, следить за концентрацией горючих газов и таким образом снизить вероятность возникновения пожара. Результат работы опубликован
в Fire.
Разработка угольных пластов в подземных шахтах сопровождается выделением метана – горючего газа, который в смеси с воздухом взрывоопасен. Ученые Томского политехнического университета подчеркнули, что большинство несчастных случаев на угольных шахтах связаны именно с пожарами. Они представляют опасность для жизни и здоровья горняков, а также наносят существенный урон инфраструктуре. Стоимость ликвидации последствий пожаров составляет до 95% стоимости ликвидации всех аварий, происходящих на горнодобывающих предприятиях, отметили специалисты.
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Чтобы обеспечить пожарную безопасность, концентрация метана в шахтах постоянно контролируется. По словам ученых, для этих целей используется сложная система вентиляции, по которой в шахту подаются большие объемы воздуха.
Для конструирования системы проветривания необходимо учитывать множество факторов и достоверно убедиться при расчете в том, что воздушный поток в достаточном объеме поступит в каждую точку подземной шахтной сети. На сегодняшний день проектирование вентиляционной сети осуществляется с помощью двухмерного моделирования, отметили специалисты.
Ученые Томского политеха совместно с коллегами из разных городов России предложили способы создания 3D-моделей, которые позволят точнее рассчитать подачу воздуха в шахты и эффективнее контролировать содержание горючих газов.
«
"Основная идея нашей разработки в следующем: мы рассматриваем фронтальную проекцию объемной модели отдельных участков вентиляционной сети. Путем сочетания большого числа этих проекций мы получаем подробнейшую модель для улучшения качества управления проветриванием угольных шахт", – рассказал доцент отделения материаловедения Томского политеха Никита Мартюшев.
Ученые установили, что диагональные соединения в системе вентиляции повышают риски накопления и взрыва метана, затрудняют приток воздуха в труднодоступные участки под землей.
Разработчики предложили новую схему построения вентиляционной сети. В данной схеме строится трехмерная пространственная модель вентиляционной системы. Работа с такой моделью достаточно сложна, поэтому для расчетов пользуются проекциями этой модели на плоскости.
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Такой подход позволяет улучшить научные представления о процессах управления потоками воздуха в шахте на участках добычи полезных ископаемых (угля). Также появляется возможность более точно выбирать режим работы вентилятора главного проветривания и более точно управлять циркуляцией воздуха в шахте.
"В качестве объекта для составления пилотной трехмерной модели мы использовали Садкинское угольное месторождение в Ростовской области. Мы учли все параметры шахт: длины участков, размеры коридоров и расположение узлов контроля. К тому же нам удалось провести комплексный анализ и оценку аэрогазовых процессов в вентиляционной сети шахты", – добавил Мартюшев.
По словам инженеров, разработанная ими модель поможет в конструировании систем эффективной вентиляции подземных шахт. Еще одно важное применение этой модели – это расчет положения датчиков для регистрации концентрации метана.
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Понимание закономерностей движения воздуха в шахте позволяет выбрать места, где концентрация метана может быть максимальна. Установка датчиков в этих местах позволит своевременно предупреждать об опасности высокой концентрации метана персонал шахты и принимать своевременные меры. Таким образом можно предотвратить опасность возгорания метана в шахте.
Томский политех – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".