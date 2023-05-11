https://ria.ru/20230511/nauka-1868082988.html

Ученые нашли способ предупреждать пожары в угольных шахтах

Ученые нашли способ предупреждать пожары в угольных шахтах - РИА Новости, 11.05.2023

Ученые нашли способ предупреждать пожары в угольных шахтах

Ученые Томского политеха совместно с коллегами разработали методику создания 3D-модели движения воздуха в угольных шахтах. По словам специалистов, это позволит... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T03:00

2023-05-11T03:00

2023-05-11T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

томский политехнический университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868063005_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_e73ec8ebe42ac5bcc18a1f0e8bee55ec.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ученые Томского политеха совместно с коллегами разработали методику создания 3D-модели движения воздуха в угольных шахтах. По словам специалистов, это позволит управлять воздушными потоками, следить за концентрацией горючих газов и таким образом снизить вероятность возникновения пожара. Результат работы опубликован в Fire.Разработка угольных пластов в подземных шахтах сопровождается выделением метана – горючего газа, который в смеси с воздухом взрывоопасен. Ученые Томского политехнического университета подчеркнули, что большинство несчастных случаев на угольных шахтах связаны именно с пожарами. Они представляют опасность для жизни и здоровья горняков, а также наносят существенный урон инфраструктуре. Стоимость ликвидации последствий пожаров составляет до 95% стоимости ликвидации всех аварий, происходящих на горнодобывающих предприятиях, отметили специалисты.Чтобы обеспечить пожарную безопасность, концентрация метана в шахтах постоянно контролируется. По словам ученых, для этих целей используется сложная система вентиляции, по которой в шахту подаются большие объемы воздуха.Для конструирования системы проветривания необходимо учитывать множество факторов и достоверно убедиться при расчете в том, что воздушный поток в достаточном объеме поступит в каждую точку подземной шахтной сети. На сегодняшний день проектирование вентиляционной сети осуществляется с помощью двухмерного моделирования, отметили специалисты.Ученые Томского политеха совместно с коллегами из разных городов России предложили способы создания 3D-моделей, которые позволят точнее рассчитать подачу воздуха в шахты и эффективнее контролировать содержание горючих газов.Ученые установили, что диагональные соединения в системе вентиляции повышают риски накопления и взрыва метана, затрудняют приток воздуха в труднодоступные участки под землей.Разработчики предложили новую схему построения вентиляционной сети. В данной схеме строится трехмерная пространственная модель вентиляционной системы. Работа с такой моделью достаточно сложна, поэтому для расчетов пользуются проекциями этой модели на плоскости.Такой подход позволяет улучшить научные представления о процессах управления потоками воздуха в шахте на участках добычи полезных ископаемых (угля). Также появляется возможность более точно выбирать режим работы вентилятора главного проветривания и более точно управлять циркуляцией воздуха в шахте."В качестве объекта для составления пилотной трехмерной модели мы использовали Садкинское угольное месторождение в Ростовской области. Мы учли все параметры шахт: длины участков, размеры коридоров и расположение узлов контроля. К тому же нам удалось провести комплексный анализ и оценку аэрогазовых процессов в вентиляционной сети шахты", – добавил Мартюшев.По словам инженеров, разработанная ими модель поможет в конструировании систем эффективной вентиляции подземных шахт. Еще одно важное применение этой модели – это расчет положения датчиков для регистрации концентрации метана.Понимание закономерностей движения воздуха в шахте позволяет выбрать места, где концентрация метана может быть максимальна. Установка датчиков в этих местах позволит своевременно предупреждать об опасности высокой концентрации метана персонал шахты и принимать своевременные меры. Таким образом можно предотвратить опасность возгорания метана в шахте.Томский политех – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220525/ugol-1790628509.html

https://ria.ru/20210805/kuzgtu-1744329893.html

https://ria.ru/20220830/samarskiy-1813072524.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, россия, томский политехнический университет