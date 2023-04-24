В России нашли быстрый метод диагностики рака

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Радиофармпрепарат для точной диагностики рака простаты на основе изотопа технеция-99m разработали ученые Томского политеха. По словам ученых, препарат дешевле аналогов и проще в изготовлении, а его применение позволит своевременно оказывать помощь большему числу пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Диагностика и терапия рака с помощью радиоактивных изотопов – актуальное направление медицины. Применение радионуклидов позволяет с большой точностью обнаруживать и разрушать раковые клетки.И лечение, и диагностика рака многими радиофармпрепаратами, в том числе применяемым в России соединением на основе изотопа лютеция-177-ПСМА, предполагает отбор пациентов с использованием позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Установки для нее дорогостоящи и мало распространены в большинстве стран, рассказали ученые.Чем более доступной и точной будет диагностика, тем больше пациентов смогут вовремя получить эффективное лечение, подчеркнули ученые.Команда специалистов Томского политехнического университета при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030" разработала радиофармпрепарат для быстрой диагностики рака простаты, применение которого не требует ПЭТ. По словам ученых, состоит препарат из изотопа технеция-99m и молекулы особого белка.Новый препарат позволит повысить доступность ядерной медицины для населения России, подчеркнули ученые. По их словам, разработка ориентирована на использование в комплексе с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией, установки для которой есть практически в любом городе."Препарат в виде раствора вводится внутривенно, через два часа выполняется томография. Он достаточно интенсивно и специфично накапливается в первичной опухоли предстательной железы и ее метастазах. Состав нетоксичен и полностью выводится из организма за несколько часов", – сообщил Зельчан.Новый препарат в несколько раз дешевле аналогов на основе изотопов галлия или фтора, а также проще в изготовлении, что позволяет наладить его массовое производство, сообщили создатели. По словам ученых, он может быть востребован во множестве стран Азии и Африки, где ПЭТ широко не применяется.Первая фаза клинических исследований препарата стартовала в НИИ онкологии Томского НИМЦ. По оценке специалистов, для клинического использования препарат может быть готов уже к концу 2023 года.Работы по разработке линейки отечественных радиофармпрепаратов для диагностики и терапии онкологических заболеваний ведутся в Томском политехе при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" в рамках стратегического проекта "Инженерия здоровья".
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Радиофармпрепарат для точной диагностики рака простаты на основе изотопа технеция-99m разработали ученые Томского политеха. По словам ученых, препарат дешевле аналогов и проще в изготовлении, а его применение позволит своевременно оказывать помощь большему числу пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Диагностика и терапия рака с помощью радиоактивных изотопов – актуальное направление медицины. Применение радионуклидов позволяет с большой точностью обнаруживать и разрушать раковые клетки.
Ученые нашли маркер метастазирования рака предстательной железы
28 марта, 03:00
И лечение, и диагностика рака многими радиофармпрепаратами, в том числе применяемым в России соединением на основе изотопа лютеция-177-ПСМА, предполагает отбор пациентов с использованием позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Установки для нее дорогостоящи и мало распространены в большинстве стран, рассказали ученые.
Чем более доступной и точной будет диагностика, тем больше пациентов смогут вовремя получить эффективное лечение, подчеркнули ученые.
Команда специалистов Томского политехнического университета при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030" разработала радиофармпрепарат для быстрой диагностики рака простаты, применение которого не требует ПЭТ. По словам ученых, состоит препарат из изотопа технеция-99m и молекулы особого белка.
«
"Использованный белок чувствителен к простат-специфическому мембранному антигену – особому протеину на поверхности клеток рака простаты. Белок обнаруживает в организме этот фермент, а изотоп работает как сигнальный маячок, указывая расположение опухоли на сканере", – объяснил руководитель проекта, инженер центра "Онкотераностика" Томского политеха, старший научный сотрудник отделения радионуклидной терапии и диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ Роман Зельчан.
Новый препарат позволит повысить доступность ядерной медицины для населения России, подчеркнули ученые. По их словам, разработка ориентирована на использование в комплексе с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией, установки для которой есть практически в любом городе.
"Препарат в виде раствора вводится внутривенно, через два часа выполняется томография. Он достаточно интенсивно и специфично накапливается в первичной опухоли предстательной железы и ее метастазах. Состав нетоксичен и полностью выводится из организма за несколько часов", – сообщил Зельчан.
Новый препарат в несколько раз дешевле аналогов на основе изотопов галлия или фтора, а также проще в изготовлении, что позволяет наладить его массовое производство, сообщили создатели. По словам ученых, он может быть востребован во множестве стран Азии и Африки, где ПЭТ широко не применяется.
Российские ученые начали работу над новой терапией рака
28 февраля, 14:18
Первая фаза клинических исследований препарата стартовала в НИИ онкологии Томского НИМЦ. По оценке специалистов, для клинического использования препарат может быть готов уже к концу 2023 года.
Работы по разработке линейки отечественных радиофармпрепаратов для диагностики и терапии онкологических заболеваний ведутся в Томском политехе при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" в рамках стратегического проекта "Инженерия здоровья".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.