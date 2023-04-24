https://ria.ru/20230424/nauka-1866871173.html

В России нашли быстрый метод диагностики рака

В России нашли быстрый метод диагностики рака - РИА Новости, 24.04.2023

В России нашли быстрый метод диагностики рака

Радиофармпрепарат для точной диагностики рака простаты на основе изотопа технеция-99m разработали ученые Томского политеха. По словам ученых, препарат дешевле... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T03:00

2023-04-24T03:00

2023-04-24T03:00

наука

рак

навигатор абитуриента

университетская наука

томский политехнический университет

россия

томск

биология

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Радиофармпрепарат для точной диагностики рака простаты на основе изотопа технеция-99m разработали ученые Томского политеха. По словам ученых, препарат дешевле аналогов и проще в изготовлении, а его применение позволит своевременно оказывать помощь большему числу пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Диагностика и терапия рака с помощью радиоактивных изотопов – актуальное направление медицины. Применение радионуклидов позволяет с большой точностью обнаруживать и разрушать раковые клетки.И лечение, и диагностика рака многими радиофармпрепаратами, в том числе применяемым в России соединением на основе изотопа лютеция-177-ПСМА, предполагает отбор пациентов с использованием позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Установки для нее дорогостоящи и мало распространены в большинстве стран, рассказали ученые.Чем более доступной и точной будет диагностика, тем больше пациентов смогут вовремя получить эффективное лечение, подчеркнули ученые.Команда специалистов Томского политехнического университета при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030" разработала радиофармпрепарат для быстрой диагностики рака простаты, применение которого не требует ПЭТ. По словам ученых, состоит препарат из изотопа технеция-99m и молекулы особого белка.Новый препарат позволит повысить доступность ядерной медицины для населения России, подчеркнули ученые. По их словам, разработка ориентирована на использование в комплексе с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией, установки для которой есть практически в любом городе."Препарат в виде раствора вводится внутривенно, через два часа выполняется томография. Он достаточно интенсивно и специфично накапливается в первичной опухоли предстательной железы и ее метастазах. Состав нетоксичен и полностью выводится из организма за несколько часов", – сообщил Зельчан.Новый препарат в несколько раз дешевле аналогов на основе изотопов галлия или фтора, а также проще в изготовлении, что позволяет наладить его массовое производство, сообщили создатели. По словам ученых, он может быть востребован во множестве стран Азии и Африки, где ПЭТ широко не применяется.Первая фаза клинических исследований препарата стартовала в НИИ онкологии Томского НИМЦ. По оценке специалистов, для клинического использования препарат может быть готов уже к концу 2023 года.Работы по разработке линейки отечественных радиофармпрепаратов для диагностики и терапии онкологических заболеваний ведутся в Томском политехе при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" в рамках стратегического проекта "Инженерия здоровья".

https://ria.ru/20230328/nauka-1860968418.html

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рак, навигатор абитуриента, университетская наука, томский политехнический университет, россия, томск, биология, здоровье - общество, онкология