https://ria.ru/20230511/mat-1871142603.html

В Сочи мать заподозрили в истязании четверых приемных детей

В Сочи мать заподозрили в истязании четверых приемных детей - РИА Новости, 11.05.2023

В Сочи мать заподозрили в истязании четверых приемных детей

Уголовное дело возбуждено против матери и ее неродного старшего сына, подозреваемых в истязании четверых приемных детей, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:41

2023-05-11T19:41

2023-05-11T19:41

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

дети

приемные семьи

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СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против матери и ее неродного старшего сына, подозреваемых в истязании четверых приемных детей, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. Следствием установлено, что с 2019 года семья проживала в одном из поселков Адлерского района. В период с декабря 2022 по 1 мая 2023 года, мать, по версии следователей, вместе со своим старшим приемным сыном регулярно била четверых несовершеннолетних детей, лишала их пищи на целый день, оскорбляла, оправдывая такое поведение воспитательными целями. Потерпевшие рассказали об истязании старшим приемным детям, проживавшим уже отдельно от матери, те, в свою очередь, обратились к правоохранителям. "Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней женщины и ее 19-летнего приемного сына, подозреваемых в истязании четверых несовершеннолетних приемных детей по п. "а", "г" ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание с применением пытки…)", - говорится в сообщении. В настоящее время дети изъяты из приемной семьи, следователи изучают условия жизни несовершеннолетних, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20230505/obvinenie-1870081050.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, дети, приемные семьи