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В Петербурге выступит немецкий дирижер Лео Кремер - РИА Новости, 11.05.2023
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Культура
 
18:50 11.05.2023
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В Петербурге выступит немецкий дирижер Лео Кремер
В Петербурге выступит немецкий дирижер Лео Кремер - РИА Новости, 11.05.2023
В Петербурге выступит немецкий дирижер Лео Кремер
В Петербургской филармонии 15 и 18 мая выступит немецкий дирижер и органист Лео Кремер, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:50
2023-05-11T18:50
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Петербургской филармонии 15 и 18 мая выступит немецкий дирижер и органист Лео Кремер, сообщает пресс-служба учреждения. В первый вечер он продирижирует Камерным оркестром Заслуженного коллектива России. Прозвучат произведения венских композиторов: Вторая симфония Бетховена, Третья симфония Шуберта и Концерт для гобоя с оркестром Моцарта.Во второй — Кремер исполнит на органе сочинения Баха и Мендельсона.Кремер — лауреат международных органных конкурсов – в Австрии, Бельгии, Германии, Италии. Он возглавляет Баховское общество земли Саар. Его петербургские выступления — в программе XVI Международного фестиваля "Музыкальная коллекция". Смотр открылся 4 мая концертом Элисо Вирсаладзе и Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева. Ранее сообщалось о гастролях Балета Игоря Моисеева в Алжире.
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новости культуры, санкт-петербург, знаменитости, звезды, музыка
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Знаменитости, звезды, Музыка
В Петербурге выступит немецкий дирижер Лео Кремер

В Петербургской филармонии выступит немецкий дирижер и органист Лео Кремер

© Фото : пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича/Стас ЛевшинЛео Кремер. Камерный оркестр Заслуженного коллектива России. Большой зал Петерубургской филармонии
Лео Кремер. Камерный оркестр Заслуженного коллектива России. Большой зал Петерубургской филармонии - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича/Стас Левшин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Петербургской филармонии 15 и 18 мая выступит немецкий дирижер и органист Лео Кремер, сообщает пресс-служба учреждения.
В первый вечер он продирижирует Камерным оркестром Заслуженного коллектива России. Прозвучат произведения венских композиторов: Вторая симфония Бетховена, Третья симфония Шуберта и Концерт для гобоя с оркестром Моцарта.
Во второй — Кремер исполнит на органе сочинения Баха и Мендельсона.
«
"О моем сотрудничестве с оркестрами Петербургской филармонии я могу говорить долгими часами: мое первое выступление здесь состоялось около сорока лет назад, конечно, за эти годы произошло много памятных мне историй. Но главное, что я должен сказать: для меня каждый раз великая честь, большой подарок Господа – приезжать в Петербург и работать с обоими филармоническими оркестрами, — говорит дирижер.
Кремер — лауреат международных органных конкурсов – в Австрии, Бельгии, Германии, Италии. Он возглавляет Баховское общество земли Саар.
Его петербургские выступления — в программе XVI Международного фестиваля "Музыкальная коллекция". Смотр открылся 4 мая концертом Элисо Вирсаладзе и Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева.
Ранее сообщалось о гастролях Балета Игоря Моисеева в Алжире.
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