В Петербурге выступит немецкий дирижер Лео Кремер

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"О моем сотрудничестве с оркестрами Петербургской филармонии я могу говорить долгими часами: мое первое выступление здесь состоялось около сорока лет назад, конечно, за эти годы произошло много памятных мне историй. Но главное, что я должен сказать: для меня каждый раз великая честь, большой подарок Господа – приезжать в Петербург и работать с обоими филармоническими оркестрами, — говорит дирижер.