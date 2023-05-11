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Из Благовещенска в китайский Хэйхэ отправился первый пассажирский теплоход - РИА Новости, 11.05.2023
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Туризм
 
15:38 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/kitay-1871051135.html
Из Благовещенска в китайский Хэйхэ отправился первый пассажирский теплоход
Из Благовещенска в китайский Хэйхэ отправился первый пассажирский теплоход - РИА Новости, 11.05.2023
Из Благовещенска в китайский Хэйхэ отправился первый пассажирский теплоход
Теплоходы по Амуру между Благовещенском и Хэйхэ начнут возить пассажиров с 11 мая, сообщается в телеграм-канале Минэкономразвития Амурской области. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:38
2023-05-11T15:38
туризм
туризм
новости - туризм
хэйхэ
амурская область
амур (река)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
благовещенск
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Теплоходы по Амуру между Благовещенском и Хэйхэ начнут возить пассажиров с 11 мая, сообщается в телеграм-канале Минэкономразвития Амурской области.Запланированы три ежедневных рейса. Из российского города – в 08:30, 10:00 и 13:00, из Хэйхэ — в 09:15, 11:15 и 17:30. Это время Амурской области, в Хэйхэ на час меньше, уточняют чиновники.Билет туда-обратно стоит 2300 рублей. Количество рейсов могут сократить в зависимости от спроса.Для поездки в Китай нужна виза. На пассажирской таможне также можно оформить одноразовую бизнес-визу (F), но для этого понадобится приглашение китайской стороны. Стоит такое разрешение на въезд 395 юаней (около 4,4 тысячи рублей).
https://ria.ru/20230507/puteshestviya-1870047935.html
хэйхэ
амурская область
амур (река)
благовещенск
китай
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туризм, новости - туризм, хэйхэ, амурская область, амур (река), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), благовещенск, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Хэйхэ, Амурская область, Амур (река), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Благовещенск, Китай
Из Благовещенска в китайский Хэйхэ отправился первый пассажирский теплоход

Из Благовещенска в китайский Хэйхэ отправился первый после пандемии пассажирский теплоход

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Амур и китайский город Хэйхэ с набережной Благовещенска
Вид на Амур и китайский город Хэйхэ с набережной Благовещенска - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Теплоходы по Амуру между Благовещенском и Хэйхэ начнут возить пассажиров с 11 мая, сообщается в телеграм-канале Минэкономразвития Амурской области.
Запланированы три ежедневных рейса. Из российского города – в 08:30, 10:00 и 13:00, из Хэйхэ — в 09:15, 11:15 и 17:30. Это время Амурской области, в Хэйхэ на час меньше, уточняют чиновники.
Билет туда-обратно стоит 2300 рублей. Количество рейсов могут сократить в зависимости от спроса.
Для поездки в Китай нужна виза. На пассажирской таможне также можно оформить одноразовую бизнес-визу (F), но для этого понадобится приглашение китайской стороны. Стоит такое разрешение на въезд 395 юаней (около 4,4 тысячи рублей).
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