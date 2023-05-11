https://ria.ru/20230511/kitay-1871051135.html

Из Благовещенска в китайский Хэйхэ отправился первый пассажирский теплоход

Из Благовещенска в китайский Хэйхэ отправился первый пассажирский теплоход - РИА Новости, 11.05.2023

Из Благовещенска в китайский Хэйхэ отправился первый пассажирский теплоход

Теплоходы по Амуру между Благовещенском и Хэйхэ начнут возить пассажиров с 11 мая, сообщается в телеграм-канале Минэкономразвития Амурской области. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:38

2023-05-11T15:38

2023-05-11T15:38

туризм

туризм

новости - туризм

хэйхэ

амурская область

амур (река)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

благовещенск

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Теплоходы по Амуру между Благовещенском и Хэйхэ начнут возить пассажиров с 11 мая, сообщается в телеграм-канале Минэкономразвития Амурской области.Запланированы три ежедневных рейса. Из российского города – в 08:30, 10:00 и 13:00, из Хэйхэ — в 09:15, 11:15 и 17:30. Это время Амурской области, в Хэйхэ на час меньше, уточняют чиновники.Билет туда-обратно стоит 2300 рублей. Количество рейсов могут сократить в зависимости от спроса.Для поездки в Китай нужна виза. На пассажирской таможне также можно оформить одноразовую бизнес-визу (F), но для этого понадобится приглашение китайской стороны. Стоит такое разрешение на въезд 395 юаней (около 4,4 тысячи рублей).

https://ria.ru/20230507/puteshestviya-1870047935.html

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амурская область

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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