https://ria.ru/20230511/kamchatka-1870931479.html
На Камчатке осудили двух военнослужащих за отказ участвовать в СВО
На Камчатке осудили двух военнослужащих за отказ участвовать в СВО - РИА Новости, 11.05.2023
На Камчатке осудили двух военнослужащих за отказ участвовать в СВО
Двое военнослужащих на Камчатке осуждены на 2,5 года колонии-поселения за отказ участвовать в специальной военной операции, сообщает 35-й гарнизонный военный... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T06:19
2023-05-11T06:19
2023-05-11T15:05
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Двое военнослужащих на Камчатке осуждены на 2,5 года колонии-поселения за отказ участвовать в специальной военной операции, сообщает 35-й гарнизонный военный суд.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Аналогичное решение вынесено в отношении другого военнослужащего, который, по данным суда, 21 января 2023 года в клубе одной из воинских частей в Петропавловске-Камчатском отказался от участия в боевых действиях. "В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", — отмечает суд. Приговор в законную силу также не вступил.
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камчатка, петропавловск-камчатский, россия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия
На Камчатке осудили двух военнослужащих за отказ участвовать в СВО
На Камчатке двух военных осудили на 2,5 года колонии-поселения за отказ участвовать в СВО
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости.
Двое военнослужащих на Камчатке осуждены на 2,5 года колонии-поселения за отказ участвовать в специальной военной операции, сообщает
35-й гарнизонный военный суд.
«
"Примерно в десять часов 18 января 2023 года С. А. С., находясь в штабе одной из воинских частей, дислоцированных в городе Петропавловске-Камчатском, <...> не желая участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в России мобилизацию, отказался от участия в боевых действиях в соответствии с приказом командира воинской части о необходимости его убытия на специальную военную операцию. В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении суда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Аналогичное решение вынесено в отношении другого военнослужащего, который, по данным суда, 21 января 2023 года в клубе одной из воинских частей в Петропавловске-Камчатском отказался от участия в боевых действиях.
"В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", — отмечает суд.
Приговор в законную силу также не вступил.
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