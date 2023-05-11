https://ria.ru/20230511/kamchatka-1870931479.html

На Камчатке осудили двух военнослужащих за отказ участвовать в СВО

На Камчатке осудили двух военнослужащих за отказ участвовать в СВО - РИА Новости, 11.05.2023

На Камчатке осудили двух военнослужащих за отказ участвовать в СВО

Двое военнослужащих на Камчатке осуждены на 2,5 года колонии-поселения за отказ участвовать в специальной военной операции, сообщает 35-й гарнизонный военный... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T06:19

2023-05-11T06:19

2023-05-11T15:05

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Двое военнослужащих на Камчатке осуждены на 2,5 года колонии-поселения за отказ участвовать в специальной военной операции, сообщает 35-й гарнизонный военный суд.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Аналогичное решение вынесено в отношении другого военнослужащего, который, по данным суда, 21 января 2023 года в клубе одной из воинских частей в Петропавловске-Камчатском отказался от участия в боевых действиях. "В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", — отмечает суд. Приговор в законную силу также не вступил.

https://ria.ru/20230428/znamenitosti-1868368256.html

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, петропавловск-камчатский, россия