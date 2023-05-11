https://ria.ru/20230511/instasamka-1870854467.html
Инстасамка показала, как выглядела до пластики
Инстасамка показала, как выглядела до пластики - РИА Новости, 11.05.2023
Инстасамка показала, как выглядела до пластики
Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) опубликовала на своей странице в соцсети детскую фотографию до того, как решилась на изменения во внешности. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T02:04
2023-05-11T02:04
2023-05-11T02:04
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
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знаменитости
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музыка
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) опубликовала на своей странице в соцсети детскую фотографию до того, как решилась на изменения во внешности. На снимке знаменитость позирует со своей мамой. Под публикацией пользователи написали, что в юная Зотеева и нынешняя – практически два разных человека. В 2020 году Инстасамка призналась, что популярность повлияла на ее отношения с родителями. По словам блогера, отец обиделся на нее из-за переезда в Москву. Она рассказала, что он также не одобрил способ ее заработка на музыкальных видео и рекламе. По данным СМИ, сейчас рэп-исполнительница находится в Дубае. Она улетела из России после сообщений о блокировке ее банковских счетов.
https://ria.ru/20230415/instasamka-1865536505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инстасамка (дарья зотеева), москва, дубай, россия, знаменитости, блогер, музыка
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Москва, Дубай, Россия, Знаменитости, Блогер, Музыка
Инстасамка показала, как выглядела до пластики
Блогер Инстасамка разместила в Сети свою детскую фотографию до пластических операций
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) опубликовала на своей странице в соцсети детскую фотографию до того, как решилась на изменения во внешности.
На снимке знаменитость позирует со своей мамой. Под публикацией пользователи написали, что в юная Зотеева и нынешняя – практически два разных человека.
«
"Тебя прямо не узнать!", "Это ты?", "Клава Кока?", "На Лерчек похожа", – высказались комментаторы.
В 2020 году Инстасамка призналась, что популярность повлияла на ее отношения с родителями.
По словам блогера, отец обиделся на нее из-за переезда в Москву. Она рассказала, что он также не одобрил способ ее заработка на музыкальных видео и рекламе.
По данным СМИ, сейчас рэп-исполнительница находится в Дубае. Она улетела
из России после сообщений о блокировке ее банковских счетов.
Латвия запретила Инстасамке въезд в страну