https://ria.ru/20230511/instasamka-1870854467.html

Инстасамка показала, как выглядела до пластики

Инстасамка показала, как выглядела до пластики - РИА Новости, 11.05.2023

Инстасамка показала, как выглядела до пластики

Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) опубликовала на своей странице в соцсети детскую фотографию до того, как решилась на изменения во внешности. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T02:04

2023-05-11T02:04

2023-05-11T02:04

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

москва

дубай

россия

знаменитости

блогер

музыка

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) опубликовала на своей странице в соцсети детскую фотографию до того, как решилась на изменения во внешности. На снимке знаменитость позирует со своей мамой. Под публикацией пользователи написали, что в юная Зотеева и нынешняя – практически два разных человека. В 2020 году Инстасамка призналась, что популярность повлияла на ее отношения с родителями. По словам блогера, отец обиделся на нее из-за переезда в Москву. Она рассказала, что он также не одобрил способ ее заработка на музыкальных видео и рекламе. По данным СМИ, сейчас рэп-исполнительница находится в Дубае. Она улетела из России после сообщений о блокировке ее банковских счетов.

https://ria.ru/20230415/instasamka-1865536505.html

москва

дубай

россия

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

инстасамка (дарья зотеева), москва, дубай, россия, знаменитости, блогер, музыка