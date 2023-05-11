https://ria.ru/20230511/imena-1870934200.html

Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве - РИА Новости, 11.05.2023

Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

В Москве в первом квартале 2023 года родились девочки, которых назвали Барбара, Денница, Эврика, и мальчики - Лукас Рики, Марио и Модест, сообщила в интервью... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T07:23

2023-05-11T07:23

2023-05-11T11:11

москва

общество

светлана уханева

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МОСКВА,11 мая - РИА Новости. В Москве в первом квартале 2023 года родились девочки, которых назвали Барбара, Денница, Эврика, и мальчики - Лукас Рики, Марио и Модест, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва. "Среди необычных женских популярных имен можно выделить – Милана, Кира, Есения, Агата. Также встречаются редкие необычные имена – Капитолина, Стелла, так назвали в первом квартале 2023 года по три девочки, Глафирой назвали двух москвичек. По одной девочке назвали Барбара, Весна, Веста, Денница - со старославянского означает "утренняя звезда", дочь солнца, Светозара, Матрона, Эврика", - рассказала Уханёва. По её словам, среди мужских встречались такие необычные и редкие имена, как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин, Модест. Читайте полный текст интервью >>>

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москва, общество, светлана уханева