https://ria.ru/20230511/imena-1870934200.html
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве - РИА Новости, 11.05.2023
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
В Москве в первом квартале 2023 года родились девочки, которых назвали Барбара, Денница, Эврика, и мальчики - Лукас Рики, Марио и Модест, сообщила в интервью... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T07:23
2023-05-11T07:23
2023-05-11T11:11
москва
общество
светлана уханева
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МОСКВА,11 мая - РИА Новости. В Москве в первом квартале 2023 года родились девочки, которых назвали Барбара, Денница, Эврика, и мальчики - Лукас Рики, Марио и Модест, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва. "Среди необычных женских популярных имен можно выделить – Милана, Кира, Есения, Агата. Также встречаются редкие необычные имена – Капитолина, Стелла, так назвали в первом квартале 2023 года по три девочки, Глафирой назвали двух москвичек. По одной девочке назвали Барбара, Весна, Веста, Денница - со старославянского означает "утренняя звезда", дочь солнца, Светозара, Матрона, Эврика", - рассказала Уханёва. По её словам, среди мужских встречались такие необычные и редкие имена, как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин, Модест. Читайте полный текст интервью >>>
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москва, общество, светлана уханева
Москва, Общество, Светлана Уханева
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
ЗАГС: в Москве в первом квартале 2023 года родились Барбара, Денница, Марио и Модест
МОСКВА,11 мая - РИА Новости. В Москве в первом квартале 2023 года родились девочки, которых назвали Барбара, Денница, Эврика, и мальчики - Лукас Рики, Марио и Модест, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва.
"Среди необычных женских популярных имен можно выделить – Милана, Кира, Есения, Агата. Также встречаются редкие необычные имена – Капитолина, Стелла, так назвали в первом квартале 2023 года по три девочки, Глафирой назвали двух москвичек. По одной девочке назвали Барбара, Весна, Веста, Денница - со старославянского означает "утренняя звезда", дочь солнца, Светозара, Матрона, Эврика", - рассказала Уханёва.
По её словам, среди мужских встречались такие необычные и редкие имена, как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин, Модест.
Названо самое популярное имя для новорожденных мальчиков в Москве