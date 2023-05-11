https://ria.ru/20230511/ukhaneva-1870958186.html

Светлана Уханева: все больше пар в Москве выбирают выездную регистрацию

Светлана Уханева: все больше пар в Москве выбирают выездную регистрацию - РИА Новости, 11.05.2023

Светлана Уханева: все больше пар в Москве выбирают выездную регистрацию

О том, на каких необычных площадках москвичи могут провести свадьбу, по каким причинам меняют ФИО, и как чаще всего называют новорожденных детей, в интервью РИА РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:00

2023-05-11T11:00

2023-05-11T11:27

интервью

москва

светлана уханева

загс

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О том, на каких необычных площадках москвичи могут провести свадьбу, по каким причинам меняют ФИО, и как чаще всего называют новорожденных детей, в интервью РИА Новости рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Беседовала Ольга Овчинникова.– Светлана Николаевна, планируется ли расширять выездные локации в этом году?– Проект "Новые адреса счастья" обновляется и расширяется каждый год. В 2022 году для молодоженов стала доступна регистрация на речных трамвайчиках во время круиза по Москве-реке. В 2023 году уже начался пятый сезон "Новых адресов счастья" для молодоженов, открылась новая площадка – Оперный дом музея-заповедника "Царицыно", возобновились также торжественные церемонии в Останкинской телебашне. А также открылась новая площадка – колесо обозрения "Солнце Москвы", где регистрация брака проходит в стеклянной кабине с прозрачным полом. В этом году открылся новый формат для проведения торжественной церемонии заключения брака, для пар с 22 апреля стала доступна выездная площадка в бальном зале отеля "Хилтон" Ленинградская для проведения торжественного бракосочетания с включением в церемонию свадебного танца. Это у нас будет впервые. Столичные загсы часто получают пожелания молодых по включению танца в церемонию. Для таких уникальных церемоний выбраны лучшие даты для заключения брака в 2023 году – 23 числа с июня по сентябрь. Всего на новой площадке смогут исполнить свой свадебный танец 20 пар.– В этом году уже была одна свадьба на БКЛ. Какие еще площадки транспортного комплекса предлагаются молодоженам в рамках проекта по выездной регистрации брака?– Главной особенностью нашей работы является то, что мы предлагаем молодоженам уникальные свадебные церемонии. Регистрация брака на Большой кольцевой линии проходила в день открытия, это было большим событием для нашего города. Конечно, для пары было почетным стать одними из первых, кто посетил БКЛ. И, кроме того, регистрация проходила в поезде во время движения – мы впервые предложили это молодоженам.Для регистрации брака в метрополитене у нас доступна станция метро "Маяковская". Торжественные церемонии проходят в ночное время – с двух до трех часов, чтобы станция была предоставлена только паре и их близким. Платформа украшается свадебной аркой, а церемонии сопровождают два состава "Номерной" и "Москва-2020", в последнем можно устроить фотосессию после регистрации брака.Также в теплый сезон с мая по сентябрь молодожены могут пожениться на Северном речном вокзале. Торжественные церемонии начинаются ровно в 20.00 после закрытия вокзала для посетителей. Здание превращается во дворец бракосочетания только для молодоженов и их гостей. После церемонии пары могут устроить фотосессию на смотровой площадке.– А сколько новых дворцов бракосочетания планируется открыть в этом году?– В этом году мы планируем полностью открыть Шипиловский Дворец бракосочетания после ремонта, который располагается на юге Москвы. Он у нас традиционно входит в пятерку самых популярных дворцов. Также в плане строительство дворца бракосочетания в Митино, для молодых там будет выстроен полноценный новый дворец.Однако все больше пар в Москве выбирает выездную регистрацию. Например, популярность таких локаций в 2022 году возросла примерно на 40% по сравнению с 2021 годом.Более восьми тысяч молодоженов уже запланировали регистрацию брака в 2023 году на выездных локациях. И для молодоженов доступно еще шесть тысяч свободных мест.Поэтому сейчас активно обновляем проект "Новые адреса счастья", открываем для молодых больше интересных локаций.– Какой сезон вы считаете самым популярным для проведения свадеб? И с чем это связано?– Конечно, пиковый сезон работы столичных загсов попадает на период с мая по сентябрь. Около 40% выбирают регистрацию брака в летний период, 25% регистрируют браки осенью. Это всегда было и связано с тем, что организовать торжество удобнее в теплое время года – провести прогулку, организовать банкет.– Вы со своей стороны подстраиваетесь под пожелания молодоженов, открываете дополнительные слоты?– Конечно. Мы открыли свадебный сезон 22 апреля. И закончим его примерно в конце октября. Самая жаркая пора – это май, июнь, июль, август. В этот период увеличивается число площадок и слотов на них. Как правило, в это время молодожены активно подают заявления во дворцы бракосочетания, мы наблюдаем большой спрос.– То есть, если кто-то решил подать заявление на регистрацию брака сейчас, уже не сможет выбрать удобную дату?– Стараемся идти всем навстречу, открываем дополнительные слоты. Например, мы видели большой спрос среди пар на красивую дату 23 июля 2023 года, которая выпала на воскресенье – выходной день дворцов бракосочетания. И по многочисленным просьбам молодоженов открыли в этот день еще пять Дворцов, это более 230 дополнительных мест. Таким образом, доступность торжественной регистрации 23 июля выросла в 3,5 раза. Также среди молодоженов пользуется популярностью государственный праздник День России, 11 и 12 июня мы открыли дополнительные дворцы бракосочетания. Также два дворца бракосочетания работают ежедневно, один из них, Грибоедовский, работает даже с субботы на воскресенье с ночными регистрациями.– Меняется ли самый востребованный сезон у молодоженов со временем?– Самым востребованным свадебным сезоном остается период с мая по сентябрь, как я и сказала. Однако с 2007 года можно также наблюдать тенденцию на популярность красивых дат. Так, около 1700 пар заключили брак 07.07.2007. И здесь уже не важно, на какое время года выпадает дата. Количество браков на зеркальные даты стремительно растет. Например, 22.02.22 было заключено около 1500 браков, несмотря на то, что это было в феврале.– То есть молодожены подстраиваются под интересные даты?– Красивые даты стали очень востребованы. И молодоженам неважно: пятница, суббота или дата в середине недели. Мы подстраиваемся под предпочтения пар, как я уже говорила, открываем дополнительные локации, увеличиваем количество свободных мест. Например, когда был ажиотаж на красивую дату 22.02.2022, мы увеличили часы работы дворцов бракосочетания до 21.00.– Расскажите про самый юный и самый пожилой возраст вступления в брак.– По правилам минимальный возраст для вступления в брак – это 18 лет. Также встречаются случаи, когда молодые люди регистрируют брак раньше, с 16 лет, с разрешения компетентных органов. Но это редкость у нас.В 2022 году мы зарегистрировали порядка трех тысяч пар, где жениху и невесте было более 55 лет, это примерно 3% от общего количества зарегистрированных браков. А число тех, кто вступал в брак в юном возрасте, даже меньше 1%.Самым популярным возрастом вступления в брак в 2022 году у нас для женихов стало 27 лет, для невест – 25. Аналогично было и в 2021 году. В Москве женихи часто вступали в брак в прошлом году в возрасте от 27 до 34 лет, это около 50% от всех вступивших в брак мужчин. Невесты в Москве традиционно младше женихов. Среди невест самый популярный возраст – с 22 до 31 года. В таком возрасте также вступили в брак около половины невест в прошлом году.– То есть люди постарше чаще вступают в брак, чем совсем юные?– Однозначно, да. И пользуются нашими локациями, и не только во дворцах. Очень приятно даже смотреть на это.– А были молодожены очень почетного возраста?– Такие пары у нас бывают. Но это небольшой процент. Чаще всего для возрастных пар мы проводим чествование юбиляров, когда люди прожили много лет в браке. В прошлом году мы провели чествование примерно 200 таких пар. Оно проходит аналогично свадебной церемонии, то есть пара обменивается кольцами, ставит подписи в книге юбиляров, поздравляют их гости. Мы даже делали выставку о наших юбилярах, брали фотографии, когда они в 20 лет регистрировали брак и когда уже 50 лет прожили вместе.– Насколько отделения ЗАГС Москвы доступны для людей с инвалидностью?– У нас во всех дворцах бракосочетания создана безбарьерная среда, а также практически все дворцы в столице оборудованы пандусами. В иных случаях дворцы бракосочетания расположены на первых этажах, что также доступно для людей с ограниченными возможностями. Во Дворце бракосочетания Южное Бутово, например, у нас есть лифт, безбарьерный вход, а во Дворце бракосочетания №4 на первом этаже расположен зал для регистрации брака маломобильных граждан.Кроме того, сотрудники ЗАГС проходят обучение по специальной программе Университета правительства Москвы для ведущих торжественных церемоний "Технологии инклюзивного взаимодействия в работе органов ЗАГС".Нам важно найти индивидуальный подход к каждой паре, в том числе в рамках работы в инклюзивной среде. На обучении ведущие церемоний повышают свой уровень владения жестовым языком, могут задать вопросы людям с инвалидностью, чтобы лучше понять их пожелания и не упустить торжественность момента даже в рамках соблюдения процедуры регистрации брака.– Сколько сотрудников владеет языком жестов?– Среди ведущих торжественных церемоний уже около 40 человек прошли обучение по инклюзивному взаимодействию и могут проводить церемонию для пар с ограниченными возможностями здоровья.Церемонии для людей с нарушением слуха и речи ведущие проводят, используя язык жестов. Конечно, к таким церемониям сотрудники готовятся заранее. Таких пар у нас немного, поэтому к каждой мы применяем особый индивидуальный подход и соблюдаем все традиционные элементы.– Сколько людей в 2022 году и за первые месяцы 2023 года поменяли ФИО в отделах ЗАГС?– В первом квартале 2023 года более 3,5 тысячи человек обратились в офисы ЗАГС и получили услугу по перемене имени. Данная услуга включает в себя смену фамилии, имени и/или отчества.– По каким причинам москвичи чаще всего меняют ФИО?– Причина перемены имени в официальных документах не указывается. Но самый распространенный случай – женщина обращается за услугой перемены после вступления в брак, чтобы взять фамилию мужа. Многие невесты не берут сразу фамилию супруга, чтобы не менять сразу весь пакет документов. Например, запланировано путешествие, либо намечается сделка, удобнее поменять фамилию после осуществления тех или иных юридических действий. Также, допустим, причинами перемены имени является неблагозвучность имени, желание носить фамилию своих дальних предков, фамилию другого родителя. А также распространенная в последнее время причина – советы, рекомендации личных астрологов.– Московские невесты часто меняют фамилии в пользу фамилии мужа? Замечали ли вы, меняется ли это как-то с годами?– Чаще, конечно, меняют свою на фамилию мужа, но и присутствует то, что оставляют, как в девичестве.– Как часто в ЗАГСах проходят тематические свадьбы?– В столичных ЗАГСах нередко проходят тематические свадьбы. Например, во дворцы бракосочетаний и на выездные площадки часто приезжают байкеры в своих тематических образах. Также за последние полгода были две пары, образы которых выполнены в стиле стимпанк – это направление в научной фантастике, вдохновленное паровыми машинами викторианской эпохи. В элементы дизайна входят рычаги, вентили, одежда и атрибутика, наделенная соответствующими материалами – блестящая медь, полированное дерево, кожа. Также недавно у нас во дворце была пара, которая выбрала образы персонажей вымышленной вселенной киберпанк 2077. Также молодожены могут выбирать образы с футболками, джинсами, с оригинальными надписями. На выездных площадках в башне "Око" и доме торжеств "Сафиса" не так давно были невесты в черных пышных платьях. На стадионе "Спартак" молодожены могут выбрать элементы образов в красных цветах.– То есть строгих ограничений, как должны выглядеть жених и невеста, нет?– Вы знаете, это все меняется с годами. Конечно, мы придерживаемся все-таки традиционного свадебного платья, красивого мужского костюма, но поколение меняется со временем. Стараемся предупреждать, но ограничить мы не можем. Допустим, есть церемония на территории Храма Матроны Московской, конечно, нежелательно приходить в спортивном костюме и в кедах. Во дворцы бракосочетания и особняки стараются прийти в более нежных пышных платьях. Больший процент образов молодых, конечно, стандартный, а среди молодежи бывают и кеды, и джинсы. Все неторжественные церемонии доступны в центрах госуслуг "Мои Документы". Туда можно прийти в любой одежде.– Много ли молодоженов хотят провести церемонию именно с гостями или наоборот появилась тенденция регистрировать брак вдвоем?– Уже заметно, что пары приходят только вдвоем с фотографом. Таких количеств, как раньше, по 50-70 гостей, можно сказать, уже практически нет. Родители, близкие друзья – в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10-15 человек.– Какие необычные имена давали москвичи новорожденным за первый квартал 2023 года?– Пятерка популярных имен среди новорожденных в первом квартале 2023 года не изменилась. Среди девочек по-прежнему популярны такие имена, как София (Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория. Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил, несмотря на многолетнее первенство имени Александр, это имя в первом квартале 2023 года среди маленьких москвичей на втором месте. Дальше традиционно идут Максим, Марк и Лев.Среди необычных женских популярных имен можно выделить Милану, Киру, Есению, Агату. Также встречаются редкие необычные имена – Капитолина, Стелла, так назвали в первом квартале 2023 года по три девочки, Глафирой назвали двух москвичек. По одной девочке назвали Барбара, Весна, Веста, Денница – со старославянского означает "утренняя звезда", дочь солнца, Светозара, Матрона, Эврика.Среди мужских встречались такие необычные и редкие имена как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин, Модест.

https://ria.ru/20230425/svadba-1867483649.html

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https://ria.ru/20211217/brakosochetanie-1764290442.html

https://ria.ru/20200828/zags-1576429639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, москва, светлана уханева, загс