https://ria.ru/20230511/imena-1870925506.html

В ЗАГСе увязали учащение случаев смены имени в Москве с советами астрологов

В ЗАГСе увязали учащение случаев смены имени в Москве с советами астрологов - РИА Новости, 11.05.2023

В ЗАГСе увязали учащение случаев смены имени в Москве с советами астрологов

Среди причин смены имени в Москве стали распространены советы личных астрологов, при этом самая частая причина - когда женщина обращается за услугой перемены... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T03:11

2023-05-11T03:11

2023-05-11T11:09

москва

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Среди причин смены имени в Москве стали распространены советы личных астрологов, при этом самая частая причина - когда женщина обращается за услугой перемены после вступления в брак, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва. При этом собеседница агентства уточнила, что самый распространенный случай смены данных - когда женщина обращается за услугой перемены после вступления в брак, чтобы взять фамилию мужа. "Многие невесты не берут сразу фамилию супруга, чтобы не менять сразу весь пакет документов. Например, запланировано путешествие либо намечается сделка, удобнее поменять фамилию после осуществления тех или иных юридических действий", - добавила Уханёва. Она отметила, что чаще замужние женщины меняют свою фамилию на фамилию мужа, но бывает и так, что оставляют девичью. Читайте полный текст интервью >>>

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