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В ЗАГСе увязали учащение случаев смены имени в Москве с советами астрологов - РИА Новости, 11.05.2023
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03:11 11.05.2023 (обновлено: 11:09 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/imena-1870925506.html
В ЗАГСе увязали учащение случаев смены имени в Москве с советами астрологов
В ЗАГСе увязали учащение случаев смены имени в Москве с советами астрологов - РИА Новости, 11.05.2023
В ЗАГСе увязали учащение случаев смены имени в Москве с советами астрологов
Среди причин смены имени в Москве стали распространены советы личных астрологов, при этом самая частая причина - когда женщина обращается за услугой перемены... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T03:11
2023-05-11T11:09
москва
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Среди причин смены имени в Москве стали распространены советы личных астрологов, при этом самая частая причина - когда женщина обращается за услугой перемены после вступления в брак, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва. При этом собеседница агентства уточнила, что самый распространенный случай смены данных - когда женщина обращается за услугой перемены после вступления в брак, чтобы взять фамилию мужа. "Многие невесты не берут сразу фамилию супруга, чтобы не менять сразу весь пакет документов. Например, запланировано путешествие либо намечается сделка, удобнее поменять фамилию после осуществления тех или иных юридических действий", - добавила Уханёва. Она отметила, что чаще замужние женщины меняют свою фамилию на фамилию мужа, но бывает и так, что оставляют девичью. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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москва, общество
Москва, Общество
В ЗАГСе увязали учащение случаев смены имени в Москве с советами астрологов

ЗАГС Москвы: среди причин смены имени в Москве стали распространены советы астрологов

© Fotolia / beemanjaКарты таро
Карты таро - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Fotolia / beemanja
Карты таро. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Среди причин смены имени в Москве стали распространены советы личных астрологов, при этом самая частая причина - когда женщина обращается за услугой перемены после вступления в брак, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва.
«
"Причина перемены имени в официальных документах не указывается... Допустим, причинами перемены имени является неблагозвучность имени, желание носить фамилию своих дальних предков, фамилию другого родителя. Также распространенная в последнее время причина - советы, рекомендации личных астрологов", - рассказала Уханёва.
При этом собеседница агентства уточнила, что самый распространенный случай смены данных - когда женщина обращается за услугой перемены после вступления в брак, чтобы взять фамилию мужа.
"Многие невесты не берут сразу фамилию супруга, чтобы не менять сразу весь пакет документов. Например, запланировано путешествие либо намечается сделка, удобнее поменять фамилию после осуществления тех или иных юридических действий", - добавила Уханёва.
Она отметила, что чаще замужние женщины меняют свою фамилию на фамилию мужа, но бывает и так, что оставляют девичью.
Читайте полный текст интервью >>>
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