https://ria.ru/20230511/gruziya-1871105402.html

Глава Georgian Airways сообщил, когда компания может начать летать в Россию

Глава Georgian Airways сообщил, когда компания может начать летать в Россию - РИА Новости, 11.05.2023

Глава Georgian Airways сообщил, когда компания может начать летать в Россию

Georgian Airways подтвердили, что могут начать полеты из Грузии в Россию, "если найдут такую возможность", сообщил глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили в интервью РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:23

2023-05-11T17:23

2023-05-11T17:23

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Georgian Airways подтвердили, что могут начать полеты из Грузии в Россию, "если найдут такую возможность", сообщил глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили в интервью Business Media Georgia."Мы не планировали начинать полеты из Тбилиси, посмотрим, как будут развиваться события и какая будет ситуация. Начало полетов требует подготовки, не бывает так, что сегодня ограничение снимается и полеты начинаются завтра", — заявил Гаиашвили.Сейчас перевозчик планирует начать полеты по другим направлениям — в Милан, Берлин, Ларнаку. "Пока ничего не можем сказать о рентабельности, потому что не планировали полеты и не изучали их. Российское направление всегда было прибыльным и, наверное, в будущем будет таким же. Очень много грузин проживают в РФ, и о доходности я вам смогу сказать после того, как мы начнем летать", — сказал Тамаз Гаиашвили.Основатель авиакомпании также добавил, что приветствует снятие запрета на авиасообщение и отмену визового режима для граждан Грузии. Он не сообщил, когда Georgian Airways запросит у российских авиавластей разрешения на выполнение прямых рейсов.До запрета авиасообщения перевозчик выполнял рейсы между Москвой и Тбилиси.

https://ria.ru/20230511/gruziya-1870888562.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, georgian airways, тбилиси, москва, россия, грузия