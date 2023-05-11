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Глава Georgian Airways сообщил, когда компания может начать летать в Россию - РИА Новости, 11.05.2023
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Туризм
 
17:23 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/gruziya-1871105402.html
Глава Georgian Airways сообщил, когда компания может начать летать в Россию
Глава Georgian Airways сообщил, когда компания может начать летать в Россию - РИА Новости, 11.05.2023
Глава Georgian Airways сообщил, когда компания может начать летать в Россию
Georgian Airways подтвердили, что могут начать полеты из Грузии в Россию, "если найдут такую возможность", сообщил глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили в интервью РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:23
2023-05-11T17:23
туризм
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россия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Georgian Airways подтвердили, что могут начать полеты из Грузии в Россию, "если найдут такую возможность", сообщил глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили в интервью Business Media Georgia."Мы не планировали начинать полеты из Тбилиси, посмотрим, как будут развиваться события и какая будет ситуация. Начало полетов требует подготовки, не бывает так, что сегодня ограничение снимается и полеты начинаются завтра", — заявил Гаиашвили.Сейчас перевозчик планирует начать полеты по другим направлениям — в Милан, Берлин, Ларнаку. "Пока ничего не можем сказать о рентабельности, потому что не планировали полеты и не изучали их. Российское направление всегда было прибыльным и, наверное, в будущем будет таким же. Очень много грузин проживают в РФ, и о доходности я вам смогу сказать после того, как мы начнем летать", — сказал Тамаз Гаиашвили.Основатель авиакомпании также добавил, что приветствует снятие запрета на авиасообщение и отмену визового режима для граждан Грузии. Он не сообщил, когда Georgian Airways запросит у российских авиавластей разрешения на выполнение прямых рейсов.До запрета авиасообщения перевозчик выполнял рейсы между Москвой и Тбилиси.
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туризм, новости - туризм, georgian airways, тбилиси, москва, россия, грузия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Georgian Airways, Тбилиси, Москва, Россия, Грузия
Глава Georgian Airways сообщил, когда компания может начать летать в Россию

Глава Georgian Airways сообщил, когда компания может начать летать из Тбилиси в Москву

© iStock.com / Kateryna KukotaЗона выдачи багажа в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели
Зона выдачи багажа в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© iStock.com / Kateryna Kukota
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Georgian Airways подтвердили, что могут начать полеты из Грузии в Россию, "если найдут такую возможность", сообщил глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили в интервью Business Media Georgia.
"Мы не планировали начинать полеты из Тбилиси, посмотрим, как будут развиваться события и какая будет ситуация. Начало полетов требует подготовки, не бывает так, что сегодня ограничение снимается и полеты начинаются завтра", — заявил Гаиашвили.
Сейчас перевозчик планирует начать полеты по другим направлениям — в Милан, Берлин, Ларнаку. "Пока ничего не можем сказать о рентабельности, потому что не планировали полеты и не изучали их. Российское направление всегда было прибыльным и, наверное, в будущем будет таким же. Очень много грузин проживают в РФ, и о доходности я вам смогу сказать после того, как мы начнем летать", — сказал Тамаз Гаиашвили.
Основатель авиакомпании также добавил, что приветствует снятие запрета на авиасообщение и отмену визового режима для граждан Грузии. Он не сообщил, когда Georgian Airways запросит у российских авиавластей разрешения на выполнение прямых рейсов.
До запрета авиасообщения перевозчик выполнял рейсы между Москвой и Тбилиси.
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