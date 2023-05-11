https://ria.ru/20230511/gagauziya-1871006512.html

В Гагаузии призвали закрепить право на самоопределение региона

В Гагаузии призвали закрепить право на самоопределение региона - РИА Новости, 11.05.2023

В Гагаузии призвали закрепить право на самоопределение региона

Право Гагаузской автономии на самоопределение в случае утраты независимости Молдавии должно быть закреплено в конституции страны, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:43

2023-05-11T12:43

2023-05-11T13:10

в мире

молдавия

гагаузия

григорий узун

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КИШИНЕВ, 11 мая – РИА Новости. Право Гагаузской автономии на самоопределение в случае утраты независимости Молдавии должно быть закреплено в конституции страны, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост главы Гагаузской автономии Григорий Узун. В Гагаузии 30 марта прошел первый тур выборов главы автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур, который состоится 14 мая, перешли Узун, поддерживаемый Партией социалистов, и кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул. "К сожалению, центральные власти, то есть официальный Кишинев, избегают конструктивного диалога с жителями автономии, администрацией края. Полномочия автономии в сфере налогового администрирования заблокированы, а нормативные акты Народного собрания (местного парламента - ред.) отменяют суды общей юрисдикции. Кроме того, нам не нравится, что власти отказываются от нейтралитета, занимаются поиском внутренних врагов вместо того, чтобы решать насущные проблемы. Поэтому мы в Гагаузии настаиваем на конституционном закреплении права автономии на самоопределение в случае утратой Молдавии независимости и нейтрального статуса", - отметил Узун. Политик подчеркнул, что новая администрация автономии в первую очередь должна решить текущие проблемные вопросы внутри Гагаузии. "Гагаузия всегда больше тяготела к расширению партнерства с восточным направлением, а нынешние власти Молдавии нацелены исключительно на Запад, без вариантов. Но это неверный подход. Прежде чем договариваться с центральными властями, нужно разобраться с насущными проблемами внутри автономии, а потом уже сесть за стол переговоров при участии представителей всех зарубежных дипмиссий в Молдавии и налаживать диалог", - уверен Узун. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230510/vybory-1870906375.html

https://ria.ru/20230510/gagauziya-1870884283.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, гагаузия, григорий узун